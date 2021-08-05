Як виправити поставу: вправи Бубновського

Правильна постава, пряма спина - це одна із запорук успіху в житті та кар'єрі. Погана постава і сутулість - вірна ознака того, що низька самооцінка та невпевненість у собі, стали постійними супутниками по життю, повідомляє Бубновский.

Вперше такі порушення дають про себе знати ще в дитячому віці. Викривлення постави провокують надмірне захоплення гаджетами, неправильна посадка за робочим столом, шкільні перевантаження і скорочення часу для відпочинку і рухливих ігор.

Доктор медичних наук, професор Сергій Бубновський пропонує надійний спосіб, який допоможе прибрати сутулість і підвищити ефективність своєї роботи, підняти життєвий тонус. Правильна постава - це не тільки здоровий хребет, а й гарний настрій, адекватна самооцінка.

Щоб прибрати сутулість і перемогти кіфоз і сколіоз треба негайно починати робити комплекс, який включає спеціальні вправи для спини.

Дані захворювання є причиною багатьох супутніх захворювань і впливають в цілому на весь організм. Здорова постава починається зі стоп. Різні ортопедичні "помічники", наприклад, ортопедичні устілки, ніяк не допомагають правильній поставі. На формування здорової постави впливає сила м'язів і зв'язок. Відсутність достатньої рухової активності призводить до того, що м'язи не отримують необхідного їм навантаження, слабшають і перестають виконувати найважливішу функцію - підтримувати хребет у вертикальному положенні.