Регулярне вживання олії з насіння гарбуза зміцнює імунітет, стимулює обмін речовин, допомагає схуднути, покращує стан шкіри і волосся. Корисні властивості гарбузового масла застосовуються при захворюваннях серця, судин, печінки, жовчного і сечового міхура, простатиті, повідомляє Агродар.

Корисний і смачний продукт лікує гастрит, попереджає розвиток хронічних запалень, позбавляє від печії, підтримує еластичність шкіри і судин.

Склад олії гарбуза

Якісний продукт отримують методом холодного віджиму. Але іноді, щоб збільшити вміст лінолевої кислоти, застосовується тепло і волога. Незамінні ліноленова і лінолева кислоти надходять виключно з харчуванням. Пальмітинова кислота знижує рівень "поганого" холестерину, перешкоджає утворенню згустків на стінках артерій. Стеаринова кислота підтримує оптимальний рівень холестерину. Масло гарбуза корисне високим вмістом легкозасвоюваних білків, вітамінів А, Е, F, С, Р, групи В.

Ще до складу входять біологічно активні речовини:

- фітостероли зменшують всмоктування в кишечнику холестерину, запобігають злоякісні утворення;

- фосфоліпіди стимулюють жировий обмін, покращують стан шкіри при псоріазі, екземі, старінню пергаментній шкірі. Виконують імуномодулювальни функції, беруть участь в перенесенні вітамінів, регулюють активність окремих ферментів.

- флавоноїди відрізняються антиоксидантами і дубильними властивостями, деякі надають протимікробну дію.

- токофероли захищають тканини від шкідливого впливу молочної кислоти, попереджають занепад сил, недокрів'я. Беруть участь в синтезі білка, необхідні для тканинного дихання, різних процесів клітинного метаболізму.

- каротиноїди беруть участь в окисно-відновних і обмінних процесах, уповільнюють старіння, беруть участь в зростанні кісткової і зубної тканин, сприятливо впливають на гостроту зору, синтез зорового пігменту сітківки.

Мікроелементи представлені цинком, залізом, фосфором, кальцієм, магнієм. Високий вміст цинку сприяє виробленню інсуліну, зміцненню імунітету, оптимальному протіканню обмінних реакцій. Антиоксидантні властивості гарбузового масла захищають клітинні мембрани, уповільнюють процеси старіння, омолоджують організм.

Масло гарбуза для шлунково-кишкового тракту

Натуральний продукт захищає клітини печінки, покращує роботу жовчного міхура. Регулярне вживання нормалізує відділення жовчі, попереджає утворення жирових відкладень, запальні процеси в печінкової тканини, жовчному міхурі (холецистит), порушення моторики (дискінезії) жовчовивідних шляхів.

Гарбузова олія має корисну властивістю усувати печію. Досить прийняти 1-2 ч.л. і печія пройде. Інший спосіб усунення печії: подрібнити 2-3 зубчики часнику, залити половиною склянки олії гарбуза, настояти тиждень в темному місці. Приймати по 1-2 ч.л.

Лікувальні властивості гарбузового масла приносять користь при ураженнях печінки, жировій дистрофії. Протягом місяця приймати по 1-2 ч.л. за пів години-годину до їжі. Для оздоровлення печінки готується лікувальний склад зі 1/2 склянки олії гарбузового насіння, головки часнику, пів кіло меду, пару лимонів. Часник, лимони з шкіркою пропустити через м'ясорубку, додати мед, масло, ретельно перемішати. Приймати по 1-2 ч.л. за пів години до їди. Зберігати лікувальний склад в холодильнику.

Гарбузова олія має жовчогінну властивість, її застосовують при холециститі, застійних явищах в жовчному міхурі. Приймати по 1 ст.л. за годину до їжі протягом пів місяця. Якщо в правому боці з'явився дискомфорт (почався рух каменів), варто зменшити дозування до 1/2 ч.л. або проконсультуватися з лікарем. Для посилення жовчогінної дії масло розбавляють подвоєною кількістю соків грейпфрута або лимона. Даним способом на свій страх і ризик вдається вивести камені невеликого розміру. При появі дискомфорту слід знизити дозу до 1/2 ч.л., дотримуватися обережності. Рух великого каменя може викликати закупорку і знадобиться термінова операція.

Олія насіння гарбуза має проносними властивостями, корисно при метеоризмі, запорах. Приймати неповну столову ложку за пів години до їжі протягом півтора тижня. Через пів місяця повторити лікування.

Продукт не виносять глисти, тому рекомендується протягом двох тижнів приймати по 1 ч.л. тричі на день. При наявності гостриків необхідний ранковий прийом, на голодний шлунок. Їжу протягом дня приправляти корицею, кмином.

Для лікування важкості в шлунку, в разі гастриту приготувати масляний настій. Подрібнити по 1 ст.л. трави деревію, звіробою, залити 1/2 склянки олії гарбуза. Наполягати тиждень в темному прохолодному місці. Приймати по 1 ч.л. за пів години до їжі.

Корисні властивості гарбузового масла для обміну речовин

Масло гарбузового насіння особливо корисно в разі порушень ліпідного обміну, перш за все, при ожирінні. З метою профілактики, а також позбавлення від надмірної ваги корисно приймати гарбузове масло по 1 ч.л. три рази на день, вживаючи слова в цілому 0.5 л корисного продукту. Оздоровчий курс для зниження маси тіла проводиться один раз в шість місяців.

Корисний продукт допомагає підтримувати жіночий гормональний баланс, знижує хворобливий стан в критичні дні. Протизапальні та антибактеріальні властивості олії гарбуза сприяють запаленням слизової піхви (кольпіт), ектопії (ерозії) шийки матки. Масло з насіння гарбуза нормалізує вироблення статевих гормонів у жінок і чоловіків. Регулярний прийом нормалізує жіночий цикл, допомагає впоратися з безпліддям. Що входять до складу вітаміни та мікроелементи корисні для оптимального розвитку плода.

Користь олії гарбуза при лікуванні захворювань серця, судин, вен

Знижується рівень "поганого" холестерину, що полегшує роботу серця. Рецепт нормалізації артеріального тиску: регулярно приймати протягом місяця через дві години після вечері 1 ст.л. гарбузової олії. Даним способом вдається попередити розвиток гіпертонічної хвороби.

Лікувальні властивості олії насіння гарбуза корисні серцю, особливо в поєднанні з курагою: вимити й подрібнити 50 г кураги, залити склянкою олії, настоювати протягом тижня. Приймати по 1 ст.л. за годину до їжі протягом півтора тижнів або заправляти салати.

У разі варикозної хвороби вен застосування олії гарбуза покращує мікроциркуляцію, знижує набряклість: для підтримки судин в тонусі корисно раз в день з'їдати на половині шматочка чорного хліба кашку зубки часнику, змішану з 1 ч.л. гарбузової олії.

Якщо на шкірі в результаті варикозної хвороби утворилися виразки: настояти в 1/2 склянки олії гарбуза 40 г свіжих коренів лопуха. Підігрівати суміш на водяній бані 15 хвилин, дати охолонути, процідити. Змащувати складом виразки. Зберігати в холодильнику.

Протиалергічні властивості масла насіння гарбуза корисні для швидкого усунення зовнішніх проявів: продукт приймається по 1 ч.л. тричі на день. У разі риніту закопується в кожну ніздрю по 2-3 краплі 2 рази на день.

Застосування масла гарбуза для профілактики і лікування застуди

Натуральний продукт зміцнює імунну систему. Для профілактики застуди, нежиті в осінньо-весняний період його корисно приймати по 1 ч.л. тричі на день.

Для зміцнення імунітету: в склянку теплої води додати 1/2 ч.л. гарбузової олії, 1/3 ч.л. кашки часнику. Приймати на голодний шлунок протягом півтора тижня.

При нежиті корисні властивості гарбузової олії застосовуються при закапуванні в ніс. В 1 ч.л. необхідно додати краплю соку часнику або змішати з двома частинами бурякового, морквяного соків.

Змішане в рівних частинах з соком алое, масло гарбуза корисно при ангіні . Лікувальним складом змащують горло. При кашлі змішати дві частини масла гарбуза з однією частиною нашатирного спирту, розтирати груди.

Користь гарбузового масла для дихальної системи

Має протизапальну дію при захворюваннях органів дихання: бронхітах, пневмонії. Використовують навіть при лікуванні туберкульозу.

Протипоказання

Не рекомендується вживати продукт людям, хворим на цукровий діабет. Не варто ризикувати тим, хто страждає на жовчнокам'яну хворобу. Справа в тому, що при вживанні може початися рух каменів, а це небезпечно. Якщо має місце індивідуальна непереносимість компонентів, то від застосування продукту слід відмовитися.

Щоб оцінити можливу шкоду масла, слід звернутися за порадою до лікаря. Його консультація дозволить уникнути небажаних наслідків. Єдиної «правильної» кількості масла, яку потрібно вживати в добу, не існує, хоча вважається, що дорослій людині достатньо буде всього однієї чайної ложки продукту в добу.