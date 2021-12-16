Маркування чаю і позначення на упаковці

Різні абревіатури, зазначені на упаковках чаю, не завжди зрозумілі покупцеві. У світі існує міжнародна класифікація чаїв. Вона застосовується для полегшення оцінювання чайних сортів, які надходять у продаж.

Багатьом цікаве питання, що стосується відмінності чорного і зеленого чаю. Всі знають, що ці види напоїв, крім смакових якостей, відрізняються ароматом і кольором готового настою, але не всі знають, що обидві ці різновиди продуктів отримують з одної і тої ж вихідної сировини. Так чому ж чай чорний, і в чому криється його різниця з зеленим чаєм в такому випадку? А відмінність полягає всього-то в технології виробництва, а точніше, в часі витримки чайного листя на стадії ферментації. Саме тому зелений чай завжди має більш виражену гіркоту і присмак, лист в заварці менш висушений і не так сильно скручений.

В даний час можна придбати чай різних різновидів, марок і сортів, який легко класифікувати за різними ознаками.

Розшифруємо деякі з них.

За типом чаю: чорним, зеленим, Напівферментований, ароматизованим. Також це можуть бути трав'яні збори, чаеподобни напої (мате, каркаде, ройбос і т.д.).

чорним, зеленим, Напівферментований, ароматизованим. Також це можуть бути трав'яні збори, чаеподобни напої (мате, каркаде, ройбос і т.д.). Класифікація всередині чорного і зеленого чаю. Він може бути розсипними (листовим чи гранульованими), ароматизованими, пакетований, пресованими, екстрагований

Він може бути розсипними (листовим чи гранульованими), ароматизованими, пакетований, пресованими, екстрагований Країна - виробник чаю. Може бути вказана тільки країна, в якій росте чай. Страни вирощування чаю - це: Цейлон, Індія, Китай, Кенія, Індонезія та В'єтнам.

Може бути вказана тільки країна, в якій росте чай. Страни вирощування чаю - це: Цейлон, Індія, Китай, Кенія, Індонезія та В'єтнам. Де упакований чай. Може бути вказана країна - виробник даної марки чаю.

Може бути вказана країна - виробник даної марки чаю. За величиною чайного листа. Звернувши увагу на ці написи, ви отримаєте уявлення про те, який чай ви покупаете - крупнолистовой, мелколістовой або гранульований. Позначення у них такі: листовий (leaf), ламаний (broken), дрібний (fannings), крихта (dust).

На Шрі - Ланці використовують такі терміни:

«Orange pekoe» - (оранж пекое або ОР) - як правило, вказує, що чай приготований з двох верхніх молодих листочків, вкритих ніжним пушком (тобто дуже молодий, ніжний лист чаю). Цілісне скручене листя. Чай має міцний настій і приємний аромат, який варіюється в залежності від місця зростання.

«Pekoe» - (пекое або Р) - так називають чайні листочки, що тільки що розпустилися. Скорочення в кулясту форму листя, що дають не міцний чай з ніжним смаком і ароматом. Такий чай відомий в народі як «порох».

«Flowery» - (флаурі або F) - вказує на те, що сорт чаю може містити тіпси (листові нирки (не плутати з квітковими) чайного куща, які ще не розкрилися або тільки почали розкриватися).

«Broken» - (брокен B) - середньо листовий (ламаний) чай.

«Fannings» - (Фаннінгс F) - висівки з м'якоті чайного листа, які використовують в основному для виробництва пакетованого чаю.

«Dust» - (дасть D) - крихта, найдрібніші частинки чайного листа.

В позначенні стандартів гранульованого чаю додається абревіатура СТС (сі-ті-сі) або LTP (ел-ти пі), в залежності від обладнання, на якому цей чай скручували.

В Індії прийнята додаткова термінологія:

«Tippy», «golden», «fine» - всі вони використовуються для позначення більш-менш високої якості чаю і для визначення більш-менш великого розміру чайного листа, відповідно до своїх назвами.

У Китаї прийнята система стандартизації зеленого чаю, їх можна умовно розділити на три групи:

«Сенча» - (Sencha) - так звані «бровевідне» - це чайне листя, скручені подібно чорному чаю, вигнуті і своїми обрисами нагадують брову.

«Хусон» - (YH) - назва означає, що чайне листя зібрані до сезону дощів. Може бути дуже хорошого або навпаки, вельми посередньої якості.

«Ганпаудер» - (GP) - чайне листя, щільно скупчені в кульки. Може бути великим і дрібним.