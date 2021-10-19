Види чаю: як вибрати та зберігати

Чорний чай давно став традиційним напоєм в багатьох сім'ях. Одні люди не уявляють без цього напою початку свого дня. Найбільшими експортерами чайного листя стали Індія, Китай і Туреччина, повідомляє xCook.info.

﻿Зростає чай на чайних плантаціях. Ці угіддя в даний час вже не є дикорослими: їх культивують. Чай - рослина багаторічна. Кожен кущ може плодоносити до досягнення ним п'ятдесятирічного віку.

Як вибрати?

Колір чайної заварки повинен бути тільки чорним. Будь-які бурі, коричневі, а тим більше сірі листя, виявлені споживачем, говорять про меншовартість заготовки. Отже, в майбутньому варто відмовитися від придбання чаю цієї торгової марки.

Чайна заварка повинна бути сухою. Волога сировина не тільки втрачає свої якості та аромат, але і свідчить про те, що продукт зберігався з порушенням правил. Від заварювання такого чаю варто відмовитися, адже користі або гастрономічного задоволення такий продукт не принесе.

Якісна сировина для приготування ароматного чаю повинна пахнути чаєм і не мати сторонніх вкраплень. Якщо на коробці з чаєм стоїть маркування крупнолистового чаю, то в самій індивідуальній упаковці споживачі повинні виявити виключно великі й добре скручене листя чайного дерева.

Хоч в крупнолистового, хоч в різаному продукті повинні знаходитися листочки або частини їх приблизно однієї величини. У гранульованої чайній заварці не повинно бути пилу або шматків листа. Будь-яка невідповідність говорить про те, що продукт, куплений вами, неякісний.

Обов'язково перевіряйте граничні терміни зберігання чайної заварки, адже від того, наскільки свіжий продукт перед вами, залежить його якість і смак готового чаю.

Види чаю

Китайський чорний чай - найбільш поширений чай у всьому світі. Саме з цього різновиду готують елітні чайні заготовки у вигляді кульок, циліндрів, пелюсток та інших форм. Всі ці розфасовки при заварюванні розкриваються фігурками химерної форми. Найчастіше чай китайських сортів потрапляє на прилавки у вигляді крупнолистовой заварки. Він має слабко виражені власний запах, тому найчастіше такі різновиди продукту ароматизують або використовують для приготування багатокомпонентних чайних зборів.

Кількість реалізованого індійського чаю в усьому світі не поступається китайському продукту. Настій з листя рослини цього різновиду володіє досить сильно вираженим смаком, але при цьому практично не має запаху. Товарна форма індійського чаю, через зайву зайву крихкість листя рослини, - це мелколістової та середньолистовий чай, а також чай в гранулах.

Цейлонський чай є чи не найвідомішим продуктом у всьому світі, але насправді виробництво його мізерно мало в порівнянні з іншими різновидами продукту. Найдорожче цінується чай, вирощений в високогірних районах. Як і індійський чай, заготівля, зібрана з кущів цього виду рослин, тендітна. Тому його в продажу можна знайти тільки у вигляді дрібнолистовим і гранульованого продукту. Також даний сорт сировини використовується для виробництв пакетованих заварок. Смак у такого чаю досить своєрідний, з сильно відчувається терпкістю, а настій його виходить досить темним.

Чай, вирощений і заготовлений на плантаціях, розташованих в Індокитаї, має непогані смакові та ароматичні показники. Продукт виробляється як для внутрішнього використання, так і на експорт. На прилавках даний вид чаю позиціонується як в'єтнамський продукт.

Про продукт, вирощеному в країнах Африки, можна говорити дуже багато. Можливості відтворення чаю на африканському континенті великі. Продукт, вироблений тут, користується популярністю у багатьох народів. Англійська чайна традиція також веде історію з тих часів, коли африканські країни були колоніями Англії. Цей чай утворює при заварюванні темний настій, який має характерний чайний аромат і присмак чайної гіркоти. За якістю продукти, вироблені тут, не поступаються кращим заготівлях інших підвидів чаю, тільки ось в чистому вигляді така заварка практично не потрапляє в продаж. Низька собівартість і непогані товарні якості, а також дозволені стандартами чайного виробництва прийоми купажу роблять такий чай придатним для приготування сумішей, що продаються під маркою цейлонського або індійського чаю.

Про турецький чай можна сказати небагато. Даний продукт не користується популярністю за межами держави через невідповідність основним критеріям, що виставляються до якості чорного чаю. Продукція, вирощена і вироблена тут, потребує тривалої теплової обробки. Найкращим способом приготування напою з цього сорту чайної заварки є кип'ятіння або витримка продукту на водяній бані. Тільки так ефірні масла можуть вийти в воду і надати їй звичний для багатьох колір і аромат. Саме такий чай потрапляв на прилавки країн колишнього Союзу, і, напевно, звідти в багатьох сім'ях з'явилася традиція «варити» чай. Готовий продукт виходить чорніше чорносливу, має пряний аромат і злегка гірчить.

Іранський продукт відрізняється від всіх перерахованих вище видів чорного чаю надзвичайним ароматом і швидким заварюванням. Смак напою з цього сорту заварки просто чудовий, а колір і аромат відповідають стандартам. Але подібний продукт рідко потрапляє в експортний продаж, тому що його кількість не здатна конкурувати з масштабами виробництва інших країн-виробників і може покрити хіба що потреби внутрішнього ринку.

Як зберігати чорний чай?

Перше, на чому хотілося б загострити увагу, так це на те, що навіть при правильному температурному режимі і вологості чорний чай має граничний термін зберігання. Чайна листова заварка придатна до використання протягом трьох років, а ось пакетовані або гранульовані продукти потрібно спожити протягом дванадцяти, максимум вісімнадцяти місяців з моменту фасування. Ароматизовану заварку потрібно використовувати протягом року від дати розфасовки. Вагові продукти придатні протягом півроку з моменту випуску.

Правильними умовами для зберігання чайної заварки вважають:

температура повітря не вище 25 градусів Цельсія;

відносна вологість в приміщенні не вище 50%;

відсутність яскравого освітлення;

відсутність в приміщенні запахів, здатних всмоктатися в чай;

тара для зберігання повинна щільно прикриватися і бути виготовленої з паперу, жерсті, темного скла або дерева, що не має сильного власного аромату деревини.

Відносно готового продукту - завареного чорного чаю - слід сказати наступне: зберігати напій не можна. Його варто вжити відразу ж після приготування.

Прострочена заварка чорного чаю не несе в собі небезпеку. Причина того, що чай має термін придатності, криється в ефірних маслах, які з часом випаровуються. Звичайно, можна заварити таку заготовку і пити слабкий чай, тільки от замість ароматного напою ви будете споживати підфарбовану воду. Якщо вже вам шкода розлучатися з чаєм, то використовуйте краще такий продукт для підгодівлі квітів та приготування настоїв для косметичних процедур.