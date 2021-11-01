Рецепт повітряного молочного пудингу
Блюдо традиційної англійської кухні, яке завоювало чимало жіночих сердець. Дуже простий у приготуванні, не вимагає ніяких спеціальних умінь, не містить хімічних добавок, як в магазинах, та ще й не шкодить фігурі. Можете сміливо готувати і не переживати про поповнення зайвих кілограмів, повідомляє Cookery.site.
Для молочного пудингу вам знадобляться такі інгредієнти
- Молоко (незбиране) - 500 мл.
- Цукор - 250 гр.
- Ванільний цукор - 5 гр.
- Яйця - 5 шт.
- Лимон - 1шт.
Готуємо ніжний десерт для всієї родини покроково
- Насамперед зваримо карамель. Беремо літрову каструльку і ставимо на повільний вогонь, видавлюємо 3 ч.л. лимонного соку. Якщо остудити звичайну карамель, то вона швидко затвердіє, а ось кислота не дасть цьому відбутися - карамель буде тягнутися, а нам якраз це і потрібно.
- Додаємо до лимона цукор (4 ст. ложки з гіркою) і залишаємо нудитися в сотейнику 5-7 хвилин, поки вміст не стане карамельного кольору.
- В іншу невелику тару наливаємо молоко (1,5 склянки), насипаємо цукор (0,5 склянки) і 5 р ванільного цукру (0,5 ч.л.) і трішечки підігріваємо.
- Окремо беремо 5 яєць і розбиваємо їх в миску, додаємо туди молоко, що залишилося, віночком перемішуємо. Під час помішування цієї маси, невеликий тонким струменем вливаємо тепле молоко з цукром. Беремо міксер і збиваємо вміст до густої консистенції.
- У підготовлені ємності для десерту виливаємо на дно карамель, а зверху додаємо молочну суміш. Щоб карамель виглядала блискуче і смачніше, наш воістину шикарний десерт ми будемо запікати на водяній бані в духовці. Візьмемо деко з високими бортиками, наллємо туди теплу воду, поставимо наші ємності і відправимо запікатися в духовку при температурі 160-170 градусів на годину. Якщо пудинг застиг і став світло-коричневим кольором, значить наш десерт готовий. Для того, щоб застиглу масу можна було легко витягти з формочок, потрібно щоб вона охолола хвилин 30.
- Щоб легко дістати наш десерт, потрібно в каструльку налити окропу, і в неї поставити на 1 хвилину наші формочки. Накриваємо тарілочкою формочку, перевертаємо і вуа-ля - наш десерт готовий до вживання.