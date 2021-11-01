Рецепт повітряного молочного пудингу

Блюдо традиційної англійської кухні, яке завоювало чимало жіночих сердець. Дуже простий у приготуванні, не вимагає ніяких спеціальних умінь, не містить хімічних добавок, як в магазинах, та ще й не шкодить фігурі. Можете сміливо готувати і не переживати про поповнення зайвих кілограмів, повідомляє Cookery.site.

Для молочного пудингу вам знадобляться такі інгредієнти

Молоко (незбиране) - 500 мл.

Цукор - 250 гр.

Ванільний цукор - 5 гр.

Яйця - 5 шт.

Лимон - 1шт.

Готуємо ніжний десерт для всієї родини покроково

Насамперед зваримо карамель. Беремо літрову каструльку і ставимо на повільний вогонь, видавлюємо 3 ч.л. лимонного соку. Якщо остудити звичайну карамель, то вона швидко затвердіє, а ось кислота не дасть цьому відбутися - карамель буде тягнутися, а нам якраз це і потрібно.

Додаємо до лимона цукор (4 ст. ложки з гіркою) і залишаємо нудитися в сотейнику 5-7 хвилин, поки вміст не стане карамельного кольору.

В іншу невелику тару наливаємо молоко (1,5 склянки), насипаємо цукор (0,5 склянки) і 5 р ванільного цукру (0,5 ч.л.) і трішечки підігріваємо.