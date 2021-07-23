Схуднення: як скинути вагу уві сні

Дослідники виявили, що при регулярному вживанні напівферментованого чаю улуна, прискорюється процес обміну речовин. У напої міститься багато корисних компонентів, ефірних масел, вітамінів, які сприяють скиданню кілограмів. Головне відкриття - схуднення відбуватиметься уві сні, повідомляє Menslife.

Загальновідомо, що улун поєднує в собі властивості чаю каркаде - насичений смак, а також зеленого - неповторний аромат. Японський професор Кумпея Токуяма поділився інформацією про те, що завдяки регулярному вживанню улуна розщеплення жирів в організмі людини відбувається на 20% швидше. При цьому, було виявлено, що для схуднення не потрібно виснажувати себе спортом або дієтами. Процес відбувався навіть уві сні.

Крім такої корисної складової, напій улун містить понад 400 видів різних хімічних сполук, які приносять користь організму. Основні з них: марганець, залізо, кальцій, цинк, йод, селен, фосфор, кофеїн, сполуки поліфенолу. Також чай насичений вітамінами B12, B6, B3, B1, K, E, D і C.