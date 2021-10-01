Зв'язок між групою крові і імунітетом

Вчені з США з'ясували, як група крові впливає на стан людського здоров'я, і що важливо - на схильність до захворювань, повідомляє Men's Life.

Дослідники провели цікавий експеримент і назвали саму «щасливу» групу крові, власники якої можуть сміливо хвалитися міцним здоров'ям і відмінним імунітетом.

Перша група крові

Ця група зайняла почесне третє місце в рейтингу стійкості імунітету - отримує бронзу. У її володарів синтез інтерферону досягає майже 80%. Це означає, що організм майже миттєво реагує на проникнення хвороботворних бактерій і старанно з ними бореться.

Друга група крові

Відсоток синтезу інтерферону у людей з такою групою крові досягає позначки 40. Вони більш схильні до різних хвороб і імунна система слабко протистоїть підступним бактеріям. У рейтингу стійкості друга група займає останнє, четверте місце.

Третя група крові

Люди з третьою групою крові мають дуже високий показник синтезу інтерферону. Він досягає 91%. Володарі цієї групи легко справляються з хворобами, багато хто з них протікають дуже швидко, часом навіть непомітно для самої людини. У рейтингу імунітету вони отримують срібло - займають друге місце.

Четверта група крові

І, нарешті, переможці рейтингу, які посіли перше місце і отримали золото - носії четвертої групи крові. Це найміцніша по здоров'ю група людей. Синтез інтерферону досягає 92%, тому організм легко бореться з хвороботворними бактеріями і вірусами.

Не забувайте про те, що імунітет потрібно не тільки підтримувати, але і зміцнювати. Як мінімум, здоровим сном, повноцінним, правильним харчуванням і стійкістю до стресів.