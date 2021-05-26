Як правильно вибрати томатну пасту

Томатна паста - незамінний продукт на столі кожної господині в зимовий час. Пасту додають в борщі, супи, з нею гасять м'ясо, овочі та рибу. Однак чи завжди пропонована на полицях магазинів томатна паста є такою? Розібратися в цьому допоміг генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія» Володимир Величко, повідомляє Вечерний Харьков.

За словами експерта, принципова відмінність різних концентрованих томатних продуктів - в кількості розчинних сухих речовин, що характеризує ступінь концентрації (уварювання) томатів.

Якщо концентрований томатопродукт містить від 7% до 20% сухих речовин, то це томатне пюре. Щоб називатися томатною пастою, продукт повинен містити від 25% до 40% сухих речовин.

Залежно від масової частки розчинних сухих речовин випускають:

- томатне пюре 7%, 10%, 12%, 15%, 20% розчинних сухих речовин;

- томатну пасту 25%, 28%, 30%, 35%, 36%, 40% розчинних сухих речовин; - томатну пасту солону 27%, 32%, 37% розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів).

Залежно від якості концентровані томатні паста, пюре і сік можуть бути вищого і першого сорту. А томатна паста солона і концентрований томатний сік з сіллю і прянощами - тільки першого сорту. За способом обробки виробники випускають концентровані томатопродукти стерилізованими (паста, пюре, сік), а томатна паста, крім того, може бути нестерилізованих.

За зовнішнім виглядом томатні паста і пюре вищого сорту повинні являти собою однорідну концентровану масу від напіврідкої до намазуваної консистенції (залежно від масової частки розчинних сухих речовин) без темних вкраплень, залишків шкірки, насіння й інших грубих частинок плодів. Для томатопродуктів першого сорту дозволяється наявність поодиноких вкраплень насіння і частинок шкірки.

Концентрований томатний сік вищого сорту повинен являти собою однорідну масу з завислими тонкоподрібними частинками плодової м'якоті без темних вкраплень, залишків шкірки, насіння і інших грубих частинок плодів. Для соку першого сорту дозволяється наявність поодиноких частинок подрібненого насіння, шкірки, прянощів.

- За органолептичними показниками концентровані томатопродукти повинні бути без гіркоти, пригару і сторонніх смаків і запахів. Колір - червоний різних відтінків, рівномірний по всій масі. У томатопродукти заборонено додавати штучні або ідентичні натуральним ароматизатори, а також стабілізатори консистенції і загусники. При виробництві томатопродуктів заборонено використовувати томати генетично модифікованих сортів.