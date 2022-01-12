Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік

Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. У цей день прийнято готувати вареники з сюрпризами - вони повинні напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій збірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звичайно, смачною, повідомляє Сегодня.

Замість традиційних картоплі, сиру та капусти - гарбуз, цвітна капуста і сир Рікотта.

Вареники з начинкою з цвітної капусти

Інгредієнти (тісто)

500 г - пшеничного борошна

150 мл - теплої води.

⠀ Для начинки ⠀

1 шт. - середня цвітна капуста, розділити на суцвіття

2 зуб. - часнику

1 ч. л. - тертий імбир

4-5 шт. - зеленої цибулі

200 г - грибів

2-3 ч. л. - місо пасти

2 ст. л. - соєвого соусу

1 ст. л. - кунжутного масла.

Спосіб приготування:

Розігріти кунжутне масло на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини. Додати часник і смажити ще хвилину. Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини. Додати соєвий соус, все перемішати. Подрібнити начинку в блендері після охолодження. Замісити тісто, вимішувати вручну. Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину. Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з гарбузом

Інгредієнти (начинка)

200 г - сирого гарбуза

пучок кропу

1-1,5 ст. л. - рослинної олії

щіпка солі і перцю.

Для тесту

100 мл - води

100 мл - молока

¼ ч. л. - солі

1 яйце

2,5-3 склянки - борошна

2 ст. л. - соняшникової олії.

Спосіб приготування:

З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаної з яйцем. Додати рослинне масло і ретельно вимішати тісто. Залишити тісто на 40 хвилин під рушником. Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви. Обсмажити тертий гарбуз на рослинному маслі. Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати. Тісто розкачати, зліпити вареники. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з рікоттою

Інгредієнти (начинка)

400 г - сир Рікотта 3 ст. л - цукор.

Для тесту

1 шт. - яйце

1 стакан - молока

0.5 ч. л - солі

2 склянки - борошна.

Спосіб приготування: