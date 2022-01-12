Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік

Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. У цей день прийнято готувати вареники з сюрпризами - вони повинні напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій збірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звичайно, смачною, повідомляє Сегодня.

Замість традиційних картоплі, сиру та капусти - гарбуз, цвітна капуста і сир Рікотта.

Вареники з начинкою з цвітної капусти

Інгредієнти (тісто)

  • 500 г - пшеничного борошна
  • 150 мл - теплої води.

⠀ Для начинки ⠀

  • 1 шт. - середня цвітна капуста, розділити на суцвіття
  • 2 зуб. - часнику
  • 1 ч. л. - тертий імбир
  • 4-5 шт. - зеленої цибулі
  • 200 г - грибів
  • 2-3 ч. л. - місо пасти
  • 2 ст. л. - соєвого соусу
  • 1 ст. л. - кунжутного масла.

Спосіб приготування:

  1. Розігріти кунжутне масло на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини.
  2. Додати часник і смажити ще хвилину.
  3. Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини.
  4. Додати соєвий соус, все перемішати.
  5. Подрібнити начинку в блендері після охолодження.
  6. Замісити тісто, вимішувати вручну.
  7. Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину.
  8. Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою.
  9. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з гарбузом

Інгредієнти (начинка)

  • 200 г - сирого гарбуза
  • пучок кропу
  • 1-1,5 ст. л. - рослинної олії
  • щіпка солі і перцю.

Для тесту

  • 100 мл - води
  • 100 мл - молока
  • ¼ ч. л. - солі
  • 1 яйце
  • 2,5-3 склянки - борошна
  • 2 ст. л. - соняшникової олії.

Спосіб приготування:

  1. З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаної з яйцем.
  2. Додати рослинне масло і ретельно вимішати тісто.
  3. Залишити тісто на 40 хвилин під рушником.
  4. Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви.
  5. Обсмажити тертий гарбуз на рослинному маслі.
  6. Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати.
  7. Тісто розкачати, зліпити вареники.
  8. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з рікоттою

Інгредієнти (начинка)

  1. 400 г - сир Рікотта
  2. 3 ст. л - цукор.

Для тесту

  • 1 шт. - яйце
  • 1 стакан - молока
  • 0.5 ч. л - солі
  • 2 склянки - борошна.

Спосіб приготування:

  1. Вимісити тісто і дати йому "відпочити" 30 хвилин.
  2. Рікотту перетерти з цукром.
  3. Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружальця, викласти начинку, заліпити. Варити до готовності в підсоленій воді.

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