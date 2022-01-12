Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік
Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. У цей день прийнято готувати вареники з сюрпризами - вони повинні напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій збірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звичайно, смачною, повідомляє Сегодня.
Замість традиційних картоплі, сиру та капусти - гарбуз, цвітна капуста і сир Рікотта.
Вареники з начинкою з цвітної капусти
Інгредієнти (тісто)
- 500 г - пшеничного борошна
- 150 мл - теплої води.
⠀ Для начинки ⠀
- 1 шт. - середня цвітна капуста, розділити на суцвіття
- 2 зуб. - часнику
- 1 ч. л. - тертий імбир
- 4-5 шт. - зеленої цибулі
- 200 г - грибів
- 2-3 ч. л. - місо пасти
- 2 ст. л. - соєвого соусу
- 1 ст. л. - кунжутного масла.
Спосіб приготування:
- Розігріти кунжутне масло на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини.
- Додати часник і смажити ще хвилину.
- Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини.
- Додати соєвий соус, все перемішати.
- Подрібнити начинку в блендері після охолодження.
- Замісити тісто, вимішувати вручну.
- Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину.
- Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою.
- Варити до готовності в підсоленій воді.
Вареники з гарбузом
Інгредієнти (начинка)
- 200 г - сирого гарбуза
- пучок кропу
- 1-1,5 ст. л. - рослинної олії
- щіпка солі і перцю.
Для тесту
- 100 мл - води
- 100 мл - молока
- ¼ ч. л. - солі
- 1 яйце
- 2,5-3 склянки - борошна
- 2 ст. л. - соняшникової олії.
Спосіб приготування:
- З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаної з яйцем.
- Додати рослинне масло і ретельно вимішати тісто.
- Залишити тісто на 40 хвилин під рушником.
- Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви.
- Обсмажити тертий гарбуз на рослинному маслі.
- Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати.
- Тісто розкачати, зліпити вареники.
- Варити до готовності в підсоленій воді.
Вареники з рікоттою
Інгредієнти (начинка)
- 400 г - сир Рікотта
- 3 ст. л - цукор.
Для тесту
- 1 шт. - яйце
- 1 стакан - молока
- 0.5 ч. л - солі
- 2 склянки - борошна.
Спосіб приготування:
- Вимісити тісто і дати йому "відпочити" 30 хвилин.
- Рікотту перетерти з цукром.
- Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружальця, викласти начинку, заліпити. Варити до готовності в підсоленій воді.