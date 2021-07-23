Негативні емоції: техніка заспокоєння

Негативні емоції: техніка заспокоєння

Прекрасні вправи, які можна використовувати при різноманітних негативних емоціях (агресія, тривога, невротичні стани, панічні атаки), повідомляє b17.ru.

Для техніки нам знадобиться 2 стільця і бажання попрацювати з собою, щоб прибрати або знизити негативні емоції. Для підвищення ефективності оціните свій негативний стан за шкалою від 0 до 10, де 0 - зовсім не турбує і 10 - зашкалює до неможливості до початку вправи та по закінченню. Потім звірте результат.

Хід дій

  1. Сідаємо на один стілець, другий ставимо навпроти.
  2. Заспокоюємося, налаштовуємося, уповільнюємося використовуючи техніки дихання (вдих на 1-2, видих на 1-2-3-4-5-6).
  3. Зосередьтеся на своїй негативної емоції, опишіть собі почуття які ви відчуваєте до цієї емоції.
  4. Використовуйте подумки сканер і проскануйте своє тіло, відчуйте де ця емоція тисне і обтяжує тіло. Зосередьтеся на цій області в тілі.
  5. Уявіть як можна візуалізувати свої негативні почуття в предмет.
  6. Тепер уявіть цей предмет в тій області тіла і постарайтеся вивантажити предмет на стілець. Якщо це важкий і великий предмет розбивайте і розвантажуйте його по частинах. Якщо потрібні спеціальні предмети для цього візуалізуйте молот, спецтехніку або інше що вам допоможе в цьому.
  1. Коли вивантаження завершене, перевірте чи до кінця ви витягли вміст з тіла.
  2. Зверніть увагу на стілець і уявіть те, що ви вивантажили, знищить це зручним і комфортним вам способом (спаліть, подрібніть в пил і т.д.) візуалізуючи процес.
  3. А тепер уявіть відчуття протилежне негативному, щоб хотіли відчувати. Уявіть це почуття у вигляді позитивного елементу і уявляйте як ви заповнюєте простір в тілі, де було негативне.
  4. Якщо потрібно - розширте. Наприклад якщо це квітка, яка виростила в собі поле з квітів, наситите його вологою, сонячними променями). Зафіксуйте свій позитивний стан.
  5. Процес закінчено.
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