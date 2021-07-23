Негативні емоції: техніка заспокоєння

Прекрасні вправи, які можна використовувати при різноманітних негативних емоціях (агресія, тривога, невротичні стани, панічні атаки), повідомляє b17.ru.

Для техніки нам знадобиться 2 стільця і бажання попрацювати з собою, щоб прибрати або знизити негативні емоції. Для підвищення ефективності оціните свій негативний стан за шкалою від 0 до 10, де 0 - зовсім не турбує і 10 - зашкалює до неможливості до початку вправи та по закінченню. Потім звірте результат.

Хід дій

Сідаємо на один стілець, другий ставимо навпроти. Заспокоюємося, налаштовуємося, уповільнюємося використовуючи техніки дихання (вдих на 1-2, видих на 1-2-3-4-5-6). Зосередьтеся на своїй негативної емоції, опишіть собі почуття які ви відчуваєте до цієї емоції. Використовуйте подумки сканер і проскануйте своє тіло, відчуйте де ця емоція тисне і обтяжує тіло. Зосередьтеся на цій області в тілі. Уявіть як можна візуалізувати свої негативні почуття в предмет. Тепер уявіть цей предмет в тій області тіла і постарайтеся вивантажити предмет на стілець. Якщо це важкий і великий предмет розбивайте і розвантажуйте його по частинах. Якщо потрібні спеціальні предмети для цього візуалізуйте молот, спецтехніку або інше що вам допоможе в цьому.