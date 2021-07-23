Негативні емоції: техніка заспокоєння
Прекрасні вправи, які можна використовувати при різноманітних негативних емоціях (агресія, тривога, невротичні стани, панічні атаки), повідомляє b17.ru.
Для техніки нам знадобиться 2 стільця і бажання попрацювати з собою, щоб прибрати або знизити негативні емоції. Для підвищення ефективності оціните свій негативний стан за шкалою від 0 до 10, де 0 - зовсім не турбує і 10 - зашкалює до неможливості до початку вправи та по закінченню. Потім звірте результат.
Хід дій
- Сідаємо на один стілець, другий ставимо навпроти.
- Заспокоюємося, налаштовуємося, уповільнюємося використовуючи техніки дихання (вдих на 1-2, видих на 1-2-3-4-5-6).
- Зосередьтеся на своїй негативної емоції, опишіть собі почуття які ви відчуваєте до цієї емоції.
- Використовуйте подумки сканер і проскануйте своє тіло, відчуйте де ця емоція тисне і обтяжує тіло. Зосередьтеся на цій області в тілі.
- Уявіть як можна візуалізувати свої негативні почуття в предмет.
- Тепер уявіть цей предмет в тій області тіла і постарайтеся вивантажити предмет на стілець. Якщо це важкий і великий предмет розбивайте і розвантажуйте його по частинах. Якщо потрібні спеціальні предмети для цього візуалізуйте молот, спецтехніку або інше що вам допоможе в цьому.
- Коли вивантаження завершене, перевірте чи до кінця ви витягли вміст з тіла.
- Зверніть увагу на стілець і уявіть те, що ви вивантажили, знищить це зручним і комфортним вам способом (спаліть, подрібніть в пил і т.д.) візуалізуючи процес.
- А тепер уявіть відчуття протилежне негативному, щоб хотіли відчувати. Уявіть це почуття у вигляді позитивного елементу і уявляйте як ви заповнюєте простір в тілі, де було негативне.
- Якщо потрібно - розширте. Наприклад якщо це квітка, яка виростила в собі поле з квітів, наситите його вологою, сонячними променями). Зафіксуйте свій позитивний стан.
- Процес закінчено.