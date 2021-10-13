Які продукти потрібні при захворюваннях кісток і м'язів
У людей старшого віку нерідко спостерігається остеоартроз, ревматоїдний артрит, окостеніння суглобів, закляклість м'язів і сухожиль, повідомляє Тоitumine.
Для профілактики захворювань кісток і м'язів важлива і збалансована різноманітна дієта. При ній можна поліпшити обмін речовин у хрящовій і кістковій тканинах і сприяти утворенню суглобової рідини.
Сприятлива дія демонструють продукти, що містять жирні кислоти Омега-3, вітаміни С , А і Е, а також цинк , магній, селен і мідь. Однак слід враховувати, що надмірне споживання поліненасичених жирних кислот може посилити проблеми з суглобами. Усі абоненти харчових речовин повинен відповідати загальним рекомендаціям, але при виборі всередині групи продуктів слід уникати небажаних продуктів і звертати більшу увагу на рекомендовані. Помилки харчування сприяють виникненню і посиленню хвороб кісток і м'язів.
Рекомендовані продукти:
- продукти, що містять жирні кислоти Омега-3 і Омега-6: лосось, макрель, горіхи і насіння;
- птах;
- курячі яйця (кращими є насичені Омега-3 "tervisemunad");
- бобові і соєві продукти;
- олеїнову, лінолеву і ліноленову кислоти, вітамін Е і каротиноїди рослинні масла: рапсове, оливкова, масло виноградних кісточок.
Не рекомендовані продукти:
- м'ясні продукти (м'ясні консерви, варені ковбаси, салямі);
- жирне молоко, жирні молочні продукти;
- тваринні жири (за викл. риб'ячого жиру);
- копчені м'ясні та рибні вироби;
- зайве використання пшеничного борошна;
- одноманітне харчування.