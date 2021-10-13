Які продукти потрібні при захворюваннях кісток і м'язів

У людей старшого віку нерідко спостерігається остеоартроз, ревматоїдний артрит, окостеніння суглобів, закляклість м'язів і сухожиль, повідомляє Тоitumine.

Для профілактики захворювань кісток і м'язів важлива і збалансована різноманітна дієта. При ній можна поліпшити обмін речовин у хрящовій і кістковій тканинах і сприяти утворенню суглобової рідини.

Сприятлива дія демонструють продукти, що містять жирні кислоти Омега-3, вітаміни С , А і Е, а також цинк , магній, селен і мідь. Однак слід враховувати, що надмірне споживання поліненасичених жирних кислот може посилити проблеми з суглобами. Усі абоненти харчових речовин повинен відповідати загальним рекомендаціям, але при виборі всередині групи продуктів слід уникати небажаних продуктів і звертати більшу увагу на рекомендовані. Помилки харчування сприяють виникненню і посиленню хвороб кісток і м'язів.

Рекомендовані продукти:

продукти, що містять жирні кислоти Омега-3 і Омега-6: лосось, макрель, горіхи і насіння;

птах;

курячі яйця (кращими є насичені Омега-3 "tervisemunad");

бобові і соєві продукти;

олеїнову, лінолеву і ліноленову кислоти, вітамін Е і каротиноїди рослинні масла: рапсове, оливкова, масло виноградних кісточок.

Не рекомендовані продукти: