Які продукти потрібні при захворюваннях кісток і м'язів

Які продукти потрібні при захворюваннях кісток і м'язів

У людей старшого віку нерідко спостерігається остеоартроз, ревматоїдний артрит, окостеніння суглобів, закляклість м'язів і сухожиль, повідомляє Тоitumine.

Для профілактики захворювань кісток і м'язів важлива і збалансована різноманітна дієта. При ній можна поліпшити обмін речовин у хрящовій і кістковій тканинах і сприяти утворенню суглобової рідини.

Сприятлива дія демонструють продукти, що містять жирні кислоти Омега-3, вітаміни С , А і Е, а також цинк , магній, селен і мідь. Однак слід враховувати, що надмірне споживання поліненасичених жирних кислот може посилити проблеми з суглобами. Усі абоненти харчових речовин повинен відповідати загальним рекомендаціям, але при виборі всередині групи продуктів слід уникати небажаних продуктів і звертати більшу увагу на рекомендовані. Помилки харчування сприяють виникненню і посиленню хвороб кісток і м'язів.

Рекомендовані продукти:

  • продукти, що містять жирні кислоти Омега-3 і Омега-6: лосось, макрель, горіхи і насіння;
  • птах;
  • курячі яйця (кращими є насичені Омега-3 "tervisemunad");
  • бобові і соєві продукти;
  • олеїнову, лінолеву і ліноленову кислоти, вітамін Е і каротиноїди рослинні масла: рапсове, оливкова, масло виноградних кісточок.

Не рекомендовані продукти:

  • м'ясні продукти (м'ясні консерви, варені ковбаси, салямі);
  • жирне молоко, жирні молочні продукти;
  • тваринні жири (за викл. риб'ячого жиру);
  • копчені м'ясні та рибні вироби;
  • зайве використання пшеничного борошна;
  • одноманітне харчування.

Новини

analytics