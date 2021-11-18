Користь і шкода насіння льону

У природі існує два типи лляного насіння - золоте лляне насіння і коричневе лляне насіння. І те, і інше має унікальні корисні властивості. Загадка криється в його складі, повідомляє Курс Украины.

Наприклад, лінамарін рівномірно обволікає шлунок і запобігає всмоктуванню шкідливих токсинів. Поступово зникають внутрішні запалення. Клітковина очищає організм і збільшує швидкість проходження їжі. Жирні масла (Омега-3 і Омега-6) мають протизапальну і регенеруючий ефект. Тому насіння льону допомагають при запорах. Причому, кількість жирних кислот у льоні набагато більше, ніж в традиційній рибі та м'ясі. На замітку: від насіння льону в стовченому вигляді користі більше, ніж від цільного насіння, яке може не перетравитися в шлунку.

Завдяки високому вмісту ненасичених жирних кислот Омега-3 істотно знижується рівень шкідливого холестерину в організмі, поліпшується стан шкіри і волосся. Жирні кислоти необхідні для підтримки зору в нормі. Вміст Омега-6 істотно менший, але і він вносить свій внесок в захист серцево-судинної системи.

Корисні властивості

Включення в раціон насіння льону, може забезпечити добову норму вітаміну B1, магнію, марганцю, фосфору. Кальцій, що міститься в насінні засвоюється майже на 100%, тому він незамінний при інтенсивному зростанні дитячого і підліткового організму, а також діагностованою крихкістю кісток. Цинк - необхідний при зміцненні чоловічої функції.

Багатьма дослідженнями доведено, що завдяки комплексу властивостей, насіння льону - хороша профілактика онкологічних захворювань. Відсутність у складі глютену, дозволяє включати це насіння в безглютенову дієту.

Окремо варто зупинитися на користь шлунково-кишковому тракту. Насіння льону багате лігніном і розчинною клітковиною. Включіть їх у раціон і отримаєте натуральний і дуже ефективний детокс. Така дієта ефективно усуває запори, а слиз, який утворюється навколо насіння, знімає запалення в шлунку і кишечника.

Як приймати?

З огляду на серйозний «послужний список» насіння льону, слід знати, як приймати їх в тих чи інших випадках. Розглянемо найбільш поширені варіанти.

При гастриті слід 2 рази на добу (вранці на голодний шлунок і на ніч) випивати по 1 ст. настою з 1 столову ложку насіння, залитих 2 ст. окропу і настояних в ньому не менше години.

При кишковій атонії потрібно залити 2 ч. л. лляного насіння півтора стаканчиками окропу, почекати 10 хв., гарненько збовтати (збовтувати потрібно протягом 15 хв., не зупиняючись), процідити і випити пів склянки слизу на голодний шлунок.

Для посилення імунітету (особливо у дітей) слід змішати 3 ч. л. перемеленого насіння льону з 1 ч. л. цукру або меду і приймати цю суміш не менше 3-х разів на день між прийомами їжі.

Зняти запалення і зменшити больові відчуття при артриті може лляне насіння, прогріте на петельні та пересипати в тканинний мішечок. Цей мішечок потрібно прикладати до хворого місця - і біль пройде.

2 ч. л. насіння льону, проварені протягом 15 хв в півтора стаканах води, потім настояні 10 хв. і проціджений, полегшать симптоми подагри. Пити їх потрібно 5 раз на добу по 1 ст. л.

Тим, хто страждає на цукровий діабет рекомендується настояти в 1 ст. холодної кип'яченої води 3 ч. л. лляного насіння, постійно помішуючи їх протягом 3 годин. Потім суміш проціджують через ситечко або марлю і випивають на ніч, щоб знизити кількість цукру в крові.

Слизом настояному на воді насіння льону виліковують опіки й нариви, фурункули і ячмені.

Шкода насіння льону і протипоказання

Від нього варто відмовитися жінкам при поликистозі яєчників, фіброми і ендометріоз. З обережністю його потрібно вживати під час вагітності. Годуючим мамам теж краще не зловживати цією біодобавкою.

Чоловікам не можна приймати лляне насіння при проблемах з передміхуровою залозою. Справа в тому, що льон вважається жіночою рослиною і може мати негативний вплив на чоловічу гормональну сферу.

Насіння льону ні в якому разі не можна вживати при каменях у нирках і сечовому міхурі. Від них краще утриматися і при загостренні запальних процесів в шлунку (або приймати тільки слиз без самого насіння).

Протипоказанням до вживання насіння льону є і індивідуальна непереносимість даного продукту або якихось компонентів його складу.