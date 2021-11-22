Натуральні добавки для здоров'я травної системи

Наша травна система включає органи шлунково-кишкового тракту і такі додаткові органи як слинні залози, печінка, підшлункова, жовчний міхур і ін. Неполадки в травленні можуть виникнути на будь-якому його етапі. Як підтримати функції травної системи, повідомляє Econet.

Процес травлення складно влаштований, тому завжди є ймовірність порушень на будь-якому етапі перетравлення їжі та в будь-якому місці шлунково-кишкового тракту. Цікаво, що в кишечнику знаходиться справжня екосистема хороших і поганих бактерій, від яких залежать багато моментів здоров'я (і, звичайно, здоров'я травної системи).

Найбільш часті проблеми з травленням

Каміння в жовчному міхурі

Синдром роздратованого кишечника (СРК)

Гастрит - запалення слизової шлунка

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - вражає нижній сфінктер стравоходу Гастропарез - шлунок не спорожняється як годиться

Виразки - розвиваються всередині слизової шлунка / верхній зоні тонкої кишки

Целіакія - аутоімунна недуга, при якій необхідно виключити глютен

Дивертикулярная хвороба - опуклості / мішечки, які утворюються в кишкової стінки

Запальне захворювання кишечника - об'єднує термін для опису виразкового коліту і хвороби Крона

Крім зниження ймовірності проблем зі здоров'ям шлунково-кишкового тракту, підтримка роботи травлення важлива для здоров'я на різних рівнях (засвоєння поживних сполук, зниження непереносимості ряду продуктів, зменшення утворення токсинів, корекція імунітету і запалення.

Харчові добавки для нормальної функції травлення

Ферменти

Травлення починається в шлунку -там їжа перетравлюється за допомогою ферментів і кислот. Без здорової ферментативної активності і кислотного балансу в шлунку білки, жири, вуглеводи і т.д. не стануть розщеплюватися як годиться.

Олія перцевої м'яти

Цей продукт - корисна травна добавка. Надає заспокійливий ефект, корисний при розладі шлунка, газах і синдромі подразненого кишечника.

Корисно знати, що це масло може погіршити симптоматику ГЕРХ. А значить, його корисно виключити при даній патології травлення.

Імбир

Добавка вважається заспокійливим засобом, покращує травлення. Імбир має властивість полегшувати нудоту і блювоту.

Дегліціррізінат солодки (ДГЛ)

ДГЛ корисний для хворих з розладами шлунка. Також допомагає знищувати шкідливі бактерії Helicobater pylori в людей, які страждають на виразкову хворобу.

Псилліум

Це волокна, які найбільш корисні при запорах. Псилліум знімає симптоматику запору, позитивно діє на баланс кишкових бактерій.

Прибуток

Це корисні бактерії в кишечнику. Вони покращують перетравлення їжі, синтезують вітаміни, знищують патогенних агентів. Прибуток - це ключ для забезпечення нормального балансу мікробіоти в кишечнику.