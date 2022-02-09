Лецитин для здоров'я: джерела та як приймати

Лецитин - це емульгатор, найчастіше використовуються в косметології та кулінарії, входячи до складу різних косметичних засобів і продуктів, повідомляє Azbyka.

Лецитин для здоров'я печінки

Цей препарат - кращий друг печінки. Більша кількість лецитину в нашому організмі міститься саме в цьому органі - 65% від загального числа. Тому препарат лецитину призначається при будь-яких патологіях печінки - гепатитах, ожирінні печінки, інтоксикаціях, цирозах.

При алкогольної інтоксикації лецитин також підтримає здоров'я печінки і знизить неприємні симптоми абстинентного синдрому (похмілля). Він активізує здатність організму чинити опір токсинам і стимулює вироблення жовчі, провокує активну регенерацію (відновлення) клітин печінки.

Крім того, лецитин сильний антиоксидант, здатний виводити токсини з організму.

Лецитин проти холестерину

Оскільки холестерин міститься в тих же продуктах, що і лецитин, користь і шкода від вживання таких продуктів ніби зрівнюється. Лецитин утримує холестерин в розчиненому вигляді і, відповідно, перешкоджає його відкладенню на стінках кровоносних судин. Додатково лецитин, що надходить в організм, сприяє виведенню холестерину, що вже почав відкладатися, знижуючи його загальний рівень на 15-20 відсотків.

Крім того, лецитин активізує роботу ферментів з розщеплення жирів, стабілізує жировий обмін, сприяє кращому засвоєнню вітамінів А, D, E і K. Фосфоліпіди активізують мікроциркуляцію крові в організмі. Тому лецитин, практично не маючи побічних дій, незамінний для профілактики хвороб серця і атеросклерозу. Його також виписують пацієнтам в період відновлення після інфарктів та інсультів.

Для маленьких геніїв

Лецитин необхідний дитині з перших днів життя - в першу чергу для формування і розвитку центральної нервової системи. При грудному вигодовуванні малюк отримує лецитин з молоком матері. Якщо ж з якихось причин природне вигодовування неможливо, дефіцит лецитину потрібно усувати додатково.

Також особливо вразливий при нестачі лецитину дитячий організм під час стресів. Перші серйозні переживання починаються в період адаптації спочатку в садку, потім в школі. Про першокласників розмова окрема. У цей період просто необхідний лецитин. Він стимулює мозкову активність, знижує стомлюваність. Покращує пам'ять, увагу, підвищує стійкість до стресів.

Для школярів найкраще підійде лецитин у вигляді гелю. Він не асоціюється у дитини з таблетками, навпаки, виробники роблять його приємним на смак, з фруктовим запахом. Ще один варіант - лецитин в розчинних капсулах. Від вітамінного напою діти рідко відмовляються. Найчастіше дитячий лецитин містить і комплекс вітамінів, необхідних організму, що росте.

Природні джерела лецитину

Назва речовини походить від грецького «lekithos», що в перекладі означає «яєчний жовток». Відповідно, лецитин в достатній кількості є в яйцях, а також в продуктах, що містять велику кількість жиру, - яловичої або курячої печінки, насінні і горіхах, рибі, соняшниковій олії і м'ясі.

Деякі овочі та фрукти також містять лецитин. Так, багато лецитину в бобових, зокрема в сої. Сировиною для виробництва промислового лецитину найчастіше виступають саме соєве масло, соя і продукти її переробки.

Не забувайте радитися з лікарями перед тим, як практикувати лікування за допомогою лецитину, так як, будучи необачними, ви можете травмувати організм.

Як приймати?

Лецитин входить в різні вітамінні комплекси, а також випускається самостійним препаратом у вигляді капсул, гелів, гранул, таблеток, рідин. У рідкому вигляді лецитин можна навіть змішувати з їжею перед вживанням.

Добова доза лецитину 5-6 грамів для дорослої людини і 1-4 грами для дитини. Це не рахуючи того лецитину, який ми можемо отримати з їжею. Вживають його зазвичай до або під час їжі тричі на добу. Курс лікування (профілактики) в середньому становить не менше трьох місяців, але може бути продовжений і довше, аж до декількох років. Остаточну дозування і тривалість прийому визначає лікар.

Протипоказань небагато, але вони є

Кому ж протипоказаний лецитин? Інструкція по застосуванню говорить, що препарат не можна вживати тільки при наявності індивідуальної непереносимості. Проблема в тому, що алергія на лецитин - досить часте явище. Тому якщо ви схильні до алергічних реакцій, спробуйте не пропустити перші ознаки і припинити приймати препарат.

Крім того, небажаний прийом лецитину при вагітності (особливо в перший триместр) і годуванні груддю.

Серед побічних ефектів в дуже рідкісних випадках відзначають нудоту і підвищене слиновиділення, запаморочення.

Приймайте лецитин строго по інструкції. Краще, якщо ви проконсультуєтеся з лікарем, і він призначить вам курс препарату, необхідний в конкретній ситуації і при конкретних проблемах зі здоров'ям.