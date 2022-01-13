Рецепт щедрою куті на старий Новий рік
Старий Новий рік, або Щедрий вечір, щорічно відзначають в ніч з 13 на 14 січня. За традицією, ввечері 13 січня, крім вареників, українці варили кутю, яку в народі називали Щедрою кутею, повідомляє Сегодня.
Її заправляли смальцем (як варіант - вершками або вершковим маслом), додаючи всі звичні інгредієнти. Вважалося, що чим багатша (приготована з великою кількістю продуктів) кутя, тим краще буде врожай і вище достаток у сім'ї.
Щедра кутя з коньяком і вершковим маслом
Інгредієнти:
- 1 стакан пшеничної крупи
- 0,5 склянки маку
- 0,5 склянки волоських горіхів
- мед
- 50 г вершкового масла
- 1-2 ст.л. коньяку
- 0.5 - 1 склянка родзинок
- сіль.
Спосіб приготування:
- Замочіть пшеничну крупу на ніч, якщо немає часу, то на 2 години.
- Залите її водою в співвідношенні 1: 2 (1 частина крупи, 2 частини води). Посоліть і поставьте варитися на слабкому вогні приблизно на годину.
- Поки вариться каша, замочіть мак і родзинки в окропі. Порубати горіхи і обсмажте їх на сухій сковороді.
- Злийте воду з маку і родзинок. Подрібніть мак в блендері або розітрить вручну, щоб він пустив молочко.
- Змішайте всі інгредієнти. Додайте вершкове масло, рідкий мед і коньяк.