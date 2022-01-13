Рецепт щедрою куті на старий Новий рік

Рецепт щедрою куті на старий Новий рік

Старий Новий рік, або Щедрий вечір, щорічно відзначають в ніч з 13 на 14 січня. За традицією, ввечері 13 січня, крім вареників, українці варили кутю, яку в народі називали Щедрою кутею, повідомляє Сегодня.

Її заправляли смальцем (як варіант - вершками або вершковим маслом), додаючи всі звичні інгредієнти. Вважалося, що чим багатша (приготована з великою кількістю продуктів) кутя, тим краще буде врожай і вище достаток у сім'ї.

Щедра кутя з коньяком і вершковим маслом

Інгредієнти:

  • 1 стакан пшеничної крупи
  • 0,5 склянки маку
  • 0,5 склянки волоських горіхів
  • мед
  • 50 г вершкового масла
  • 1-2 ст.л. коньяку
  • 0.5 - 1 склянка родзинок
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Замочіть пшеничну крупу на ніч, якщо немає часу, то на 2 години.
  2. Залите її водою в співвідношенні 1: 2 (1 частина крупи, 2 частини води). Посоліть і поставьте варитися на слабкому вогні приблизно на годину.
  3. Поки вариться каша, замочіть мак і родзинки в окропі. Порубати горіхи і обсмажте їх на сухій сковороді.
  4. Злийте воду з маку і родзинок. Подрібніть мак в блендері або розітрить вручну, щоб він пустив молочко.
  5. Змішайте всі інгредієнти. Додайте вершкове масло, рідкий мед і коньяк.

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