Рецепт щедрою куті на старий Новий рік

Старий Новий рік, або Щедрий вечір, щорічно відзначають в ніч з 13 на 14 січня. За традицією, ввечері 13 січня, крім вареників, українці варили кутю, яку в народі називали Щедрою кутею, повідомляє Сегодня.

Її заправляли смальцем (як варіант - вершками або вершковим маслом), додаючи всі звичні інгредієнти. Вважалося, що чим багатша (приготована з великою кількістю продуктів) кутя, тим краще буде врожай і вище достаток у сім'ї.

Щедра кутя з коньяком і вершковим маслом

Інгредієнти:

1 стакан пшеничної крупи

0,5 склянки маку

0,5 склянки волоських горіхів

мед

50 г вершкового масла

1-2 ст.л. коньяку

0.5 - 1 склянка родзинок

сіль.

Спосіб приготування: