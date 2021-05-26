схуднути: скільки потрібно часу

Якщо ви вирішили схуднути, перш за все потрібно з'ясувати, скільки у вас зайвої ваги і яким повинен бути ваша здорова вага, повідомляє Тoitumine.

На підставі цих даних

поставте собі за мету у вигляді бажаної ваги

обчисліть, скільки потрібно в день споживати калорій для досягнення цієї мети

встановіть, за який час ви могли б домогтися бажаної маси тіла

Мета

Для початку в якості мети можна поставити вагу, яка поки більше нормальної. У процесі схуднення її можна знижувати. Якщо ваша вага знаходиться біля верхньої межі нормального діапазону, при укладенні можна худнути тільки до середини діапазону. Якщо ваша вага в середині нормального діапазону або навіть нижче його, але ви відчуваєте деяку повноту, перш за все потрібно збільшити фізичну активність і робити правильні вправи для підтримки тіла в формі, а не намагатися схуднути.

Наприклад: Якщо ваш зріст 170 см, а вага 90 кг, ставити в якості мети "ідеальну вагу" в 55-60 кг небажано, краще 72 кг, що відповідає максимальному індексу маси тіла при нормальній вазі. Якщо ж при зрості 170 ви важите 75 кг, то для початку можна намітити вагу 65 кг.

Добова кількість енергії

Наступним кроком потрібно з'ясувати, як ви на даний момент харчуєтеся: скільки отримуєте енергії, чи отримуєте ви збалансовані кількості різних поживних речовин, чи достатньо у вашому раціоні клітковини, вітамінів і мінералів.

Якщо у вас індекс маси тіла знаходиться між 25 і 29,9, для схуднення ви могли б підібрати денний раціон в 1600-1700 ккал, якщо індекс більше - почніть з дієти на 1800-2000 ккал.

Дефіцит енергії (тобто кількість енергії, яку ви будете недоотримувати) повинен скласти 500-600 ккал в день (залежить від базової, тобто основної потреби в енергії). З них 300-400 ккал повинно виходити за рахунок їжі, а 200 - за рахунок збільшення рухової активності (це приблизно 60 хвилин активного руху кожен день).

Отримана протягом дня з їжею енергія не повинна бути нижче базальної, тобто такою, що потрібно для безперебійної роботи основних систем організму - кровоносної, дихальної, видільної, що регулюють метаболічні процеси тканин і підтримки мінімального м'язового тонусу. Існують також різноманітні електронні ваги, які оцінюють склад тіла і обчислюють потребу в основних поживних речовинах.

Час на схуднення

Якщо ви знаєте, скільки кілограмів хочете скинути, обчисліть час, який на це реально потрібний. Більш повільне схуднення корисніше для організму, результати його більш стабільні. Темп схуднення повинен становити 0,5-1 кг в тиждень, навіть 1 кг в місяць - зовсім непоганий результат.

Схуднення рекомендується розбити на етапи.

Кожен етап може тривати 10-12 тижнів. Якщо ви вибрали режим харчування на 1600 ккал, передбачувана втрата маси тіла становитимуть 0,5-1,0 кг в тиждень (в залежності від початкової ваги), тобто за 10-12 тижнів можна схуднути приблизно на 5-10 кг. По закінченні цього часу схуднення часто виходить на плато, і маса тіла більше не падає.

Тепер є дві можливості: скорегувати отримується в день кількість калорій або збільшити фізичне навантаження. Рекомендується вибрати другий варіант.

Не треба зважуватися частіше, ніж раз на тиждень. Робити це бажано вранці, перед сніданком, оскільки протягом дня вага тіла коливається.

Коли бажана вага досягнута, найскладніше ще попереду. Дослідження показують, що тільки 10% людей вдається протягом року зберегти досягнуту масу тіла. Таким чином, нові звички в харчуванні і фізичної активності повинні стати невід'ємною частиною життя.