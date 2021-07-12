Як убезпечити пластикові вікна

Пропозиція будівельного ринку настільки широко, що покупець довго і ретельно вибирає необхідний йому товар, і якщо кілька років тому при покупці пластикового вікна на вибір уявлялося всього кілька моделей, то зараз зовсім інша ситуація. Споживач вибирає товар, оцінюючи його за всіма ключовими критеріями. Безпеки приділяється дуже багато уваги, повідомляє Алексей Земсков.

Перший час після появи цього товару було прийнято говорити тільки про хімічний склад рами і про її токсичних випарах. Адже для виробництва використовується не звичне дерево, а пластик. Технологію згодом допрацювали і в цьому плані вікна стали зовсім безпечним предметом облаштування будинку. Хвилювання в суспільстві стихли, та й багато лабораторні дослідження доводять повну безпеку основи виробничого матеріалу і повна відсутність випарів від хімічних компонентів.

На жаль, виявилася інша небезпека. Почастішали випадки травмування і загибелі дітей, що випадають у відкриті вікна, або при самостійному їх відкриванні. Варто відзначити, що як такої провини виробників в цьому немає. Вся відповідальність за такі події лежить в першу чергу на батьках. Але виробники, перейнявшись цією проблемою, доповнили свій товар системою захисту від самовільного відкривання дітьми

Ось про це і піде мова в пропонованому відео.