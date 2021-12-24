Як уникнути переохолодження та обмороження

В Міністерстві охорони здоров'я поділилися порадами, як уникнути переохолодження. Відповідні рекомендації опубліковані на офіційному сайті Центру громадського здоров'я МОЗ (ЦГЗ). Там відзначили, що вони допоможуть зберегти тепло і здоров'я взимку, повідомляє Обозреватель.

У ЦГЗ зазначили: перше, що допоможе вберегтися від холоду - одяг з натуральних або спеціальних матеріалів.

"Правильний" зимовий одяг складається з трьох шарів:

білизна (нижня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта і т.п.);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

" Чим більше шарів одягу - тим тепліше . Одяг не обов'язково повинна бути грубою і сковувати рухи , головне - багатошаровість і просторість : між різними одягом утворюється повітряний прошарок , яка буде утримувати тепло ", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ порадили не залишати відкритими кінцівки і голову: через долоні і оголену голову ви втрачаєте багато тепла і можете захворіти. Зимове взуття варто підібрати з товстою підошвою: вона повинна бути просторою, ідеальною за розміром і не стискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг.

Поради від ЦОЗ, щоб уникнути переохолодження:

Щоб не замерзнути, рухайтеся

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло або дівчину - не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ або просто обійматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю поїжте

Щоб підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тому і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну і здорову теплу їжу.

Відчуваєте печіння на шкірі - шукайте, де зігрітися

Сильне почервоніння і печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки або ноги "печуть", або ж бачите серйозне почервоніння у людини поруч, зайдіть в будь-яке тепле місце - магазин, кафе, під'їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок або холодових травм. До того ж кільця можуть призвести до затримки крові в пальцях, а значить вони швидше замерзнуть.

Куріння і алкоголь не зігрівають

По-перше, куріння і алкоголь шкідливі незалежно від погоди. До того ж вживання алкоголю створює ілюзію тепла і одночасно призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а значить робить їх більш уразливими до морозу.

Візьміть з собою термос з чаєм

Якщо вирушаєте на кілька годин в морозну вулицю, пийте гарячий чай і більше рухайтеся, щоб зігрітися.