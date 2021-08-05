Ознаки того що ви сперечаєтеся з психопатом

Психопати складають один відсоток від загального населення, і, всупереч загальній думці, багато хто з них не є серійними вбивцями. Вони люблять маніпулювати іншими людьми, навмисно завдаючи їм шкоди і зовсім не відчуваючи докорів сумління чи відповідальності за свої вчинки, повідомляє Клубер.

Психопати - це соціальні хамелеони, які можуть прекрасно знайтися в будь-якій ситуації. Вони з легкістю можуть змінювати свій характер, думку, що б отримати те, що вони хочуть, а так само підтакують вам, щоб отримати гроші, секс і увагу. Такі люди люблять ідеалізувати оточуючих, тому знайомі їх часто сприймають як милих, безневинних особистостей.

Але вони не завжди такі.

Коли такі люди відчувають, що вони налякані або їм страшенно нудно, вони показують своє справжнє «я». Вони втягують вас в такі суперечки, з якими ви ніколи не стикалися. Спори часто починаються з того, що вони зробили щось погане і недоречне, але незабаром ви виявите, що тільки ви зможете захистити себе.

Ознаки за якими ви з легкістю визначите чи сперечаєтеся Ви з психопатом, і чи не настав час вийти з гри.

1. Вони брешуть і виправдовуються.

У кожного з нас щось не виходить, але для психопатів простіше шукати постійно виправдання, ніж виконувати свої обіцянки. Їх дії ніколи не пов'язані зі словами, а їх брехня настільки засмучує вас, тому ви відчуваєте сильне полегшення, коли вони зроблять щось більш-менш порядне.

2. Їх тон поблажливий і заступницький.

Психопати часто намагаються засмутити вас, щоб отримати над вами контроль. Ви можете помітити, що під час сварки вони завжди спокійні і стримані. Таке враження, що вони сміються над вами, спостерігають за вашою реакцією, щоб побачити, наскільки сильно вони можуть на вас натиснути. І коли вас ця суперечка остаточно виведе з себе, вони просто подивляться вам в очі, посміхнутися, скажуть вам заспокоїтися і будуть прикидатися, що вони засмучені.

3. Вони дуже лицемірні.

Під час сильних сварок психопатам зовсім не соромно і вони так само починають приписувати вам свої найгірші якості. Психопати приписують вам свої недоліки, щоб побачити вашу реакцію. Їх мета така: вони заманюють таким чином вас в пастку, і ви починаєте здаватися «божевільним» оточуючим людям.

4. У них роздвоєння особистості.

Під час сварки з психопатом ви можете помітити, що у них роздвоєння особистості.. Як тільки ви почнете уникати їх маніпуляцій і брехні, вони відразу ж почнуть вибачатися перед вами і лестити вам. Якщо це не спрацює, вони зненацька почнуть ображати ті ваші якості, якими кілька хвилин тому захоплювалися. Вони будуть намагатися відновити свій контроль над вами, і ви сильно здивуєтеся, що говорили саме з цією людиною зовсім недавно.

5. Вони вдають із себе жертву.

Вони завжди починають розмову про їх важке минуле, божевільну(ого) колишню(ього) або злого начальника. В кінцевому підсумку ви будете відчувати до них співчуття, навіть якщо вони зробили щось жахливо поганий. І як тільки вони відвернули вашу увагу, сварка починається знову. Психопати ниють, що вони «ображені», але в кінцевому підсумку скривдженими будете тільки ви.

Ви будете намагатися розповідати їм про людські якості, такі як співчуття і доброта, сподіваючись, що вони нарешті зрозуміють, чому вони вас образили і припинять це робити. Ви не перший чоловік, який намагався побачити в них щось хороше і не останній. Але вони поводяться так, тому що знають, що це вас дуже ображає.

Існує тільки один вихід уникнути сварок з такими людьми. Біжіть якнайшвидше!

Ви будете почувати себе дуже втомленими після сварок з психопатом. Ви можете провести години, і навіть дні, відходячи від цих сварок. Якщо ви думаєте, що вам вдалося дати гідну відповідь на їх образливий коментар, то знайте, вони зробили це спеціально. Вони намагаються провокувати вас. Вони хочуть втягнути вас в сварку.

У професійному середовищі вони хочуть вас вивести з себе, щоб співробітники і начальство бачило, що ви психічно нестійкі. У відносинах вони мотають вам нерви, щоб вони могли використовувати вашу «істеричну» поведінку, щоб показати своїм потенційним або колишнім партнерам, які ви божевільні. Поки ви це не зрозумієте, ви будете постійно потрапляти в їх пастку.

Тому, якщо хтось, з ким ви сперечаєтесь, використовує такі методи, щоб втягнути вас в сварку, дійте таким чином: просто посміхайтеся, кивайте і живіть своїм життя.

Вони не заслуговують ні секунди вашого життя.

Джексон МакКензі.