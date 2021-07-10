Печія і ознаки тихого серцевого нападу

Ізжога може бути однією з ознак тихого серцевого нападу у людини. Однак дуже часто пацієнти списують такий симптом на проблеми з травленням, повідомляє Сегодня.

Про це попередили вчені з Гарвардської медичної школи. Вони нагадали, що під час звичайного серцевого нападу хворі відчувають сильний біль в грудях або тяжкість, які супроводжуються холодним потом і нудотою. Однак тихий серцевий напад може проявляти себе зовсім інакше. При цьому причини появи обох однакові.

Наприклад, чоловіки можуть відчувати втому або фізичний дискомфорт, але списувати все на перевтому, поганий сон або вікові особливості.

"Інші типові симптоми - легка біль в горлі або грудях, які можна сплутати з шлунковим рефлюксом, нетравленням шлунка і печією. Крім того, іноді люди неправильно визначають місце болю", - пояснили медики.

Вони підкреслили, що насправді саме тихі серцеві напади є більш поширеними - на них припадає більше половини всіх випадків.

"Люди просто не підозрювали про своє критичному стані. Через те, що вони не зверталися за лікуванням, у них був вищий ризик смерті. Тому ви повинні проявляти пильність, якщо у вас є які-небудь фактори ризику серцевого нападу, особливо якщо у вас діабет", - звернулися лікарі до пацієнтів.

Їх спостереження показали, що діабетики більш схильні до тихого серцевого нападу, оскільки поганий кровообіг і високий рівень цукру в крові ушкоджують їх нервові клітини. Отже, вони не відчувають біль в повному обсязі.