Цегляна кладка в сучасному інтер'єрі

Цегла сьогодні застосовують повсюдно, причому не тільки при будівництві, як це було раніше, а й при оформленні інтер'єрів. Сьогодні дизайнери по-новому освоїли цей чудовий матеріал і декорують їм інтер'єри, використовуючи як натуральну цеглу, так і декоративну, штучно створений камінь, повідомляє Дом мечты.

Як правило, такі варіанти подобаються всім тому, що цегла викликає у людини сприятливі асоціації, такі як - палаючий камін, сімейний затишок і стабільність. Досить поглянути на фото віталень із застосуванням кладки, і хочеться використовувати ці варіанти у власному будинку, так як у цегли є свій, особливий шарм, який не порівняти ні з чим.

Способи оздоблення інтер'єру цеглою

Застосування цегляної кладки в інтер'єрі може бути найрізноманітнішим. Якщо ви є щасливим володарем стін з цієї цегли, то в цьому випадку кладку необхідно очистити і обробити спеціальними складами.

Як спеціальний елемент дизайну інтер'єру цеглою можна викласти невелику перегородку, обробити арку, викласти зону навколо каміна, та й сам камін, якщо використовувати вогнетривку цеглу.

Білосніжна цегла в інтер'єрі виглядає благородно і естетично. Фрагментну кладку можуть займати тільки частину стіни і служити як невеликий акцент в декоруванні інтер'єру.

У яких стилях інтер'єру перевага цегляна кладка

Проєкт вітальні в чорному кольорі

Цей популярний елемент зустрічається в різних стилях інтер'єру, при бажанні цеглу можна грамотно вписати майже в будь-яке приміщення. Різним може бути вид кладки, колір, форма і фактура і від цього залежить, як цегляна стіна буде виглядати в закінченому вигляді.

Сучасна квартира-студія з яскравим акцентами в інтер'єрі

Цегла в стилі лофт

Головними ознаками справжнього лофт виступає поєднання натуральних і грубих матеріалів, таких як - фактурна штукатурка, бетон і, звичайно ж, цегла. Цегляна стіна (і не одна) в цьому розкішному індустріальному стилі обов'язкове.

На сьогоднішній день стиль «Лофт» є одним з найбільш модних і затребуваних стилів в дизайні інтер'єру.

Несподіване рішення для оформлення квартири в стилі лофт в білому кольорі.

Сучасні і комфортні меблі на тлі грубих стін робить цей дизайн унікальним.

Особливі ентузіасти купують для обробки своїх кімнат старовинну цегла з клеймом заводу - виробника. ЇЇ вартість досить значна, але виглядає по-справжньому стильно.Таку цеглу колись виробляли вручну і вона мала багату палітру кольорів, за рахунок того, що для її виготовлення використовувався різний матеріал.

Цегляна стіна в стилі лофт завжди органічна, такою ж може бути і перегородка, викладена цеглою до половини, яка акуратно розділить приміщення на зони.

Сільські стилі - завжди користується величезною популярністю і вони ніколи не перестають бути модними, тому що це асоціюється у більшості громадян з справжнім домашнім затишком. Натуральні і природні матеріали, вироби ручної роботи, вишивка, кераміка, килимки ручної в'язки - все це прекрасно виглядає на тлі цегляної стіни. Величезні плетені люстри підкреслять обраний стиль

У «Провансі» цегляні вставки в стінах, особливо на маленькій кухні, практично обов'язкові. Часто в сільських стилях цеглини фарбують в молочно-білий, світло-бежевий або охристий колір. На такий стінці не прийнято акцентувати увагу, як в лофт, вона не є основною, швидше за фонову, але тим не менш, вона присутня.

Відкриті полиці на тлі цегляної кладки - просто і зі смаком

Традиційний інтер'єр кухні в провінційному стилі не обходиться без натуральних матеріалів.

На цегляні стіни в сільських стилях вішають композиції з живих квітів, керамічні тарілки, пейзажі в рамочках, дерев'яні невеликі полички, на яких розставляють посуд і керамічні фігурки.

Цегла в скандинавському стилі

Стриманий і лаконічний стиль жителів скандинавських країн міцно увійшов в наші будинки. Любителі вільного простору і свіжості, але тим не менш, м'якого затишку є його прихильниками.

Цегляна стіна, пофарбована білою фарбою, в інтер'єрі скандинавської кухні виглядає не тільки органічно, а й стильно. У такому ж ключі можна декорувати одну стіну в передпокої, особливо, якщо це приватний будинок. Крім цього, цеглою може бути оброблений камін, який завжди є в оселях наших північних сусідів.

Скандинавський затишок і повне відчуття свободи в інтер'єрі.

Яскраві декоративні елементи необхідні в будь-якому приміщенні.

Ненав'язлива простота і скромність скандинавського стилю.

Стіна з цегляної кладки родзинка в білосніжній спальні

Затишне місце для відпочинку під вікном на мансардному поверсі

Пофарбована цегляна стіна допустима в стилях Середземномор'я і контемпорарі, в неокласиці, в англійському і готичному стилі.

Цегляна кладка в інтер'єрі різних кімнат (фото)

Кладка з цегли може застосовуватися практично у всіх приміщеннях будинку і це буде оригінально. Звичайно ж, робота повинна виглядати акуратно, а дизайн-проєкт повинен бути попередньо продуманий.

Цегла на стіні в кухні і їдальні

Цегляна кладка прекрасно підходить для обробки кухні і їдальні, якщо це лофт, то можна сміливо обробити дві і навіть три стіни. Також є можливість викласти цеглою тільки стелю, або обмежитися невеликою декоративною панеллю або кухонним фартухом.

Для виготовлення цегляного фартуха, як правило, вибирають не дуже великі цеглинки, а колір їх залежить від того, в якому стилі виконана кладка. Але, в будь-якому випадку, контраст між кладкою і стіною не зашкодить.

Варто зауважити, що практична складність при застосуванні цегли для фартуха - це те, що у цегли яскраво виражена фактура, через це таку стіну важко відмивати від жиру. Можна, звичайно, обробити цеглу спеціальними складами, але більш оригінально буде (особливо в лофт), якщо цегляну стіну закрити панеллю зі скла, яка називається «скіналі».

Дизайн-проєкт інтер'єру квартири з оздобленням стін з червоної цегли.

Чим особливо гарна кладка з цегли - тим, що можна віддати перевагу практично будь-якому варіанту поєднання матеріалів для обробки кімнати, і він буде виглядати цілком гармонійно. Це може бути як кераміка і дерево, скло, а також метал.

Прекрасно виглядає стінка з цегляною кладкою, яка представляє собою фон для кухонної техніки. Крім цього, добре обробити цеглою обідню зону, на тлі такої кладки меблі будуть виглядати багатшими і цікавішими. Цегла використовується на кухні для зонування, якщо вона з'єднана з їдальнею або вітальнею. Вибираючи колірну гамму, слід врахувати весь інший дизайн приміщення, можливо, його потрібно пофарбувати, проте натуральна червона цегла, як і сірий, чорний чудово поєднується з багатьма стилями інтер'єру.

Гармонійне поєднання кольору в різних елементах інтер'єру.

Як правило, кухня-лофт сполучена з вітальнею або їдальнею.

Штучно зістарена цегла в оформленні інтер'єру сучасної кухні

Підкреслити красу і оригінальність всіх деталей інтер'єру допоможуть чіткі і прямі лінії.

Нейтральний сірий колір вигідно підкреслює фактуру цегляної кладки.

Цегла в інтер'єрі вітальні

Найпростіший спосіб декорування вітальні - це викласти всю стіну відкритою цегляною кладкою. Але не варто забувати, що необхідно покрити всю поверхню стіни захисним засобом, яке по-перше - запобіжить цеглу від забруднень, а також захистить від пилу, а по-друге - цегла не буде руйнуватися, а значить прослужить на багато довше.

У великій вітальні верхом стилю і витонченості будуть справжні колони з цегли - вони можуть грати як декоративну роль, так і служити основою для перегородок.

Говорячи про вітальні в приватному будинку, не можна не згадати про камін, який майже завжди присутній в заміському будинку або на дачі. Камін з цегли впишеться в будь-який стиль, в тому числі в класичний і англійський.

Елементи різних дизайнерських напрямків злилися воєдино

Достаток металу в інтер'єрі - характерна риса лофт.

Оригінальне оформлення вікон не потребує додаткового декору.

Затишне крісло біля палаючого каміна стане улюбленим місцем в будинку.

Використовувати в якості матеріалу для спорудження каміна цегла - зможе зробити його довговічним, міцним, вогнестійким і простим в експлуатації. До того ж за допомогою цегли можна викласти будь-яку форму.

Цегляна стіна в передпокої

Абсолютно доречна цегла в інтер'єрі при облаштуванні передпокою, але якщо вам потрібна практичність, що природно для цього приміщення, вибирайте темні відтінки, вони набагато краще будуть красти пил і різні забруднення. Для цих цілей можна самостійно пофарбувати її темною фарбою.

Насичений і глибокий колір стін в передпокої виглядає стильно, але така цегла «з'їсть» весь простір, коридор буде здаватися входом до печери, тому не забувайте про світлі акценти в дизайні.

Темна стіна - це практично і елегантно, але для невеликого передпокою в міській квартирі віддайте перевагу молочним, бежевим, світло-сірим і інших тонів зі світлої палітри.

У маленькому передпокої не обійтися без великого дзеркала.

Дизайнерське дзеркало відповідає цегляній кладці на передпокої і вигідно акцентує увагу

Традиційна «класична» цегла оранжевого або червоного відтінку буде чудово виглядати саме в передпокої, така обробка зробить її не тільки елегантною, але і модною.

У якості декора і аксесуарів можна використовувати ковані бра, які будуть дуже доречні на тлі такої кладки. Варто відзначити, що червона цегла підходить до різних стилів інтер'єру.

Вписати цегляну кладку в сучасний інтер'єр зовсім нескладно, якщо правильно підібрати колірну гамму

Світла шафа прекрасно виглядає на тлі цегляної стіни

Декоративна цегла - це прекрасний матеріал для створення сучасних інтер'єрів, що йдуть в ногу з часом

Ідеї застосування цегли у ванній

Як не дивно, дуже рідко говорять про обробку цеглою ванної кімнати, вважаючи за краще сучасний кахель - але ж їй тут саме місце! Цегла абсолютно стійка до великих перепадів температур, інакше з неї не робили б каміни для будинку.

Ніде більше улюблений стиль лофт не буде виглядати так незвично і шикарно, як в Ганною. У будь-якому випадку, цегляна стіна у ванній кімнаті, на тлі якої розміщені різноманітні полички, рушники і махрові халати, буде виглядати шикарно, сучасно і стильно.

Розкішна ванна в лофт стилі

Навіть сама недбала цегляна кладка додасть приміщенню яскравий і позитивний вигляд

Слід зазначити, що мода на цеглу в інтер'єрі ванної тримається досить довго, що говорить про практичність цієї ідеї. Вона остаточно зміцнилася в свідомості дизайнерів, вони створюють все нові і оригінальні рішення.

Щоб стіна з цегли не виглядала занадто нудно, її слід розбавити якимись яскравими акцентами, наприклад підвісними горщиками з квітами

Використання цегли в інтер'єрі міцно зайняло свої ніші і використовується в багатьох стилях. Їм завжди можна витончено підкреслити затишну лаконічність знаменитого скандинавського стилю, виділити простоту кантрі, зробити затишніше шале, і внести родзинку до французького Прованс.