Кращі ідеї облаштування балкона

Облаштування на балконі багатофункціональної барної стійки дозволяє перетворити цю територію, надати їй сучасне звучання і стильний вигляд. При підборі матеріалу, конфігурації, габаритів можна проявити власні творчі здібності, орієнтуючись на дизайнерські ідеї, повідомляє Дом мечты.

Плюси і мінуси балкона з барною стійкою

Прийнявши рішення про розміщення барной стійки на обмеженому просторі балкона або лоджії, доцільно проаналізувати позитивні сторони подібного предмета інтер'єру.

Переваги

займає невелику площу;

не потребує значних фінансових витрат;

улаштувати зручну обідню зону для одного-двох чоловік;

забезпечує хороший огляд навколишнього зовнішнього простору;

отримує достатню кількість важливого для позитивного настрою природного світла;

при якісній герметизації балконного скління барну поверхню можна успішно використовувати і в зимовий сезон;

для посилення функціональності внизу можна обладнати додаткові місця зберігання;

вдається задіяти стіну над стільницею, розмістивши над нею квіткові кашпо, відкриті полиці.

Можливі недоліки

барна стійка на балконі не підійде в ролі обідньої зони для сім'ї, в якій більше трьох домочадців;

потрібно захищати балкони скління фіранками або жалюзями від сонця, особливо при південній орієнтації;

через необхідність сидіти на високих стільцях, барна стійка являє незручність маленьким дітям;

посуд, що зберігається на відкритих полицях, швидко забруднюється, припадаючи пилом.

Вріанти розташування барної стійки на балконі

Для органічного розміщення в балконному просторі барної стійки попередньо необхідно оцінити площу цього приміщення, вид скління. На відкритих балконах недоцільно монтувати подібний предмет меблів, так як він не буде виконувати основних функцій, перетворившись в полицю.

Варіанти розташування без знесення стіни між балконом і суміжній з ним кімнати:

У підвіконня. Найбільш простим рішенням є розширення підвіконня з боку балкона. Якщо він дерев'яний, то можна продумати варіанти кріплення відкидний барною поверхні. У торця. Вписують невелику стільницю до однієї з бічних стін балкона. Встановлюють поруч два високих стільця. У зовнішньої стіни балкона. Непоганим рішенням буде монтаж легкої, відкритої знизу, барної стійки на стіні балкона нижче рівня зовнішніх перил. При такому облаштуванні відкривається повноцінний зовнішній огляд.

На замітку! Раціонально вписується в балконний простір кутова барна стільниця. Встановлюють її, орієнтуючись на критерій досягнення найбільшого комфорту.

Матеріал для стільниці

З огляду на особливості зовнішньої атмосфери, що складається об'єктивно на балконі, підбирають міцний і стійкий матеріал для стільниці, яка є найбільш важливою деталлю барної стійки. Безсумнівно, грає роль і такий критерій, як зовнішній декор вироби.

Буде потрібно добре загартоване товсте скло з закритими захисною плівкою торцями. Цей матеріал, завдяки прозорості, не захаращує простір. Скло добре миється і чиститься. Чудово виглядає вітражний декор.

Найбільш довговічною є. При покритті її багатошаровим лаком більш опуклою стає характерна благородна текстура, яка поєднується з будь-якими видами обробки.

Використовують як дорожчий натуральний камінь. Так і не менш міцний і довговічний штучний аналог. Кам'яна стільниця надає відчуття статичності. При виконанні її з інтелігентного мармуру, ошатного малахіту, благородного граніту вдається створювати певний настрій.

Метал

Підбирають металеву стільницю із захистом від корозії і іржі. Такий виріб не пошкоджується під впливом агресивних рідин, ударних навантажень, що забезпечує його довговічність.

ДСП

Застосовують для виготовлення балконних барних стійок недорогі, але досить міцні деревно-стружкові плити. Захисна плівка на їх площинах представляє не тільки імітацію деревини, каменю, але і має широке різноманіття колірних і орнаментальних рішень.

Чарівну атмосферу дозволяє створювати підсвічування. Найчастіше застосовують світлодіодну стрічку, яку монтують по периметру стільниці. Якщо барна стійка вітражна, то підсвічування розміщують знизу, створюючи барвисті переливи по всьому балконного простору.

Барна стійка, що розміщується на балконі, служить для домашнього майстра можливістю не тільки реалізувати свій інноваційний план, а й втілити творчі задуми. Простір з установкою цього предмету меблів відразу перетворюється, може набувати сучасного звучання, стає більш комфортним і функціональним.