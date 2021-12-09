Чому болять п'яти при ходьбі

Біль в п'ятах при ходьбі може бути симптомом різних захворювань, але дуже часто вона є причиною носіння незручного або тісного взуття, а також улюблених усіма жінками туфель на високих підборах, повідомляє xCook.info.

Для того, щоб запобігати виникненню болю в п'ятах при ходьбі, необхідно дотримуватися нескладних рекомендацій:

Якщо ви будете щодня масажувати стопи і п'яти з допомогою масажного крему, дана неприємність перестане вас турбувати.

Підбираючи в магазині нове взуття, необхідно уважно оцінити його зручність, щоб надалі вас не турбувала біль в п'ятах.

Не допускайте появи зайвої ваги, так як він теж дуже впливає на виникнення болю.

Своєчасно звертайтеся до лікаря.

Однак, іноді дотримання рекомендацій недостатньо. Давайте для початку розглянемо найбільш часті причини виникнення болю в п'яті, щоб знати, як правильно її лікувати.

Причини болю в п'ятках при ходьбі

Щоб ваше лікування було максимально ефективним, необхідно знати, з якої причини виникла біль. Давайте розглянемо найчастіші причини, за якими це відбувається.

В першу чергу, біль у правій або лівій п'яті при ходьбі може з'явитися внаслідок виникнення тієї чи іншої хвороби. Найчастіше її поява супроводжує такі захворювання, як артрит, скупчення солей в п'яткової кістки, зване шпорою, а також неправильний розподіл навантаження, яке викликає фасциит стопи. Такі захворювання необхідно лікувати за допомогою лікаря.

Ось ще кілька поширених причин, які супроводжуються сильним болем у п'яті:

Якщо при ходьбі біль супроводжується судомами і палінням, це є симптомом поліневропатії.

Якщо з'явилася гострий колючий біль ззаду п'яти, збоку або по всій підошві ноги, то це може бути симптомом запалення ахіллового сухожилля.

При неправильному підборі взуття ви можете відчути печіння або тупий біль у п'яті при ходьбі. Це - симптом травмованого сухожилля.

Якщо ви недавно піддавали п'яту ударів, вона може почервоніти або посиніти, завдяки чому буде виникати неприємне відчуття.

Нічні болі, а також неприємні відчуття вранці після сну можуть сигналізувати про різних інфекційних захворювання.

Біль, що віддає в область п'яти і коліна при ходьбі, також може бути симптомом виникнення таких захворювань, як хвороба Бехтерева, артрит, поліартрит, а також подагра.

У тому випадку, якщо ви відчуваєте сильні болі, необхідно негайно звернутися до лікаря, який допоможе вам діагностувати захворювання і призначить лікування.

Лікування

Найчастіше лікар прописує носіння спеціальних устілок, які значно зменшують навантаження на хворе місце. Також необхідно озброїтися всілякими мазями та кремами, за допомогою яких слід робити розтирання і масажі стоп. Крім усього іншого, швидше за все лікар пропише лікувальні процедури, які можна проходити тільки в лікарні. Такі процедури підійдуть дорослим і дітям при сильному болі в п'яті. Ще не забудьте про те, що перед тим як слідувати нашим рекомендаціям, ви повинні переконатися у відсутності алергії на ті чи інші інгредієнти.

Регулярно проводячи лікування, ви зможете позбутися від болю в п'яті при ходьбі назавжди.