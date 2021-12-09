Чому болять п'яти при ходьбі
Біль в п'ятах при ходьбі може бути симптомом різних захворювань, але дуже часто вона є причиною носіння незручного або тісного взуття, а також улюблених усіма жінками туфель на високих підборах, повідомляє xCook.info.
Для того, щоб запобігати виникненню болю в п'ятах при ходьбі, необхідно дотримуватися нескладних рекомендацій:
- Якщо ви будете щодня масажувати стопи і п'яти з допомогою масажного крему, дана неприємність перестане вас турбувати.
- Підбираючи в магазині нове взуття, необхідно уважно оцінити його зручність, щоб надалі вас не турбувала біль в п'ятах.
- Не допускайте появи зайвої ваги, так як він теж дуже впливає на виникнення болю.
- Своєчасно звертайтеся до лікаря.
Однак, іноді дотримання рекомендацій недостатньо. Давайте для початку розглянемо найбільш часті причини виникнення болю в п'яті, щоб знати, як правильно її лікувати.
Причини болю в п'ятках при ходьбі
Щоб ваше лікування було максимально ефективним, необхідно знати, з якої причини виникла біль. Давайте розглянемо найчастіші причини, за якими це відбувається.
В першу чергу, біль у правій або лівій п'яті при ходьбі може з'явитися внаслідок виникнення тієї чи іншої хвороби. Найчастіше її поява супроводжує такі захворювання, як артрит, скупчення солей в п'яткової кістки, зване шпорою, а також неправильний розподіл навантаження, яке викликає фасциит стопи. Такі захворювання необхідно лікувати за допомогою лікаря.
Ось ще кілька поширених причин, які супроводжуються сильним болем у п'яті:
- Якщо при ходьбі біль супроводжується судомами і палінням, це є симптомом поліневропатії.
- Якщо з'явилася гострий колючий біль ззаду п'яти, збоку або по всій підошві ноги, то це може бути симптомом запалення ахіллового сухожилля.
- При неправильному підборі взуття ви можете відчути печіння або тупий біль у п'яті при ходьбі. Це - симптом травмованого сухожилля.
- Якщо ви недавно піддавали п'яту ударів, вона може почервоніти або посиніти, завдяки чому буде виникати неприємне відчуття.
- Нічні болі, а також неприємні відчуття вранці після сну можуть сигналізувати про різних інфекційних захворювання.
- Біль, що віддає в область п'яти і коліна при ходьбі, також може бути симптомом виникнення таких захворювань, як хвороба Бехтерева, артрит, поліартрит, а також подагра.
У тому випадку, якщо ви відчуваєте сильні болі, необхідно негайно звернутися до лікаря, який допоможе вам діагностувати захворювання і призначить лікування.
Лікування
Найчастіше лікар прописує носіння спеціальних устілок, які значно зменшують навантаження на хворе місце. Також необхідно озброїтися всілякими мазями та кремами, за допомогою яких слід робити розтирання і масажі стоп. Крім усього іншого, швидше за все лікар пропише лікувальні процедури, які можна проходити тільки в лікарні. Такі процедури підійдуть дорослим і дітям при сильному болі в п'яті. Ще не забудьте про те, що перед тим як слідувати нашим рекомендаціям, ви повинні переконатися у відсутності алергії на ті чи інші інгредієнти.
Регулярно проводячи лікування, ви зможете позбутися від болю в п'яті при ходьбі назавжди.