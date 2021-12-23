Небезпека вживання грейпфрута при коронавірусі

Анна Белоусова - лікар-дієтолог. Під час бесіди з журналістами жінка зазначила небезпеку вживання грейпфрута при інфікуванні коронавірусом. Також цей цитрусовий не варто їсти особам, які страждають від будь-яких кардіологічних захворювань або онкології, повідомляє FB.

Думка

Жінка зазначила, що сік грейпфрута просто не поєднується з низкою препаратів, що прописуються при лікуванні коронавіруса, деяких видів захворювань серця і судин, а також при ряді онкологічних хворобах.

Дієтолог зазначила і інший момент. В інструкціях до ліків сказано про несполучуваність. Однак багато людей її просто не читають в принципі. Дієтолог порадила виключити таку практику, оскільки в майбутньому вона може привести до ряду проблем.

Перш за все, уважно слід підходити тим, хто п'є таблетки, що містять нейрогенін. Наявні в соку грейпфрута з'єднання можуть знизити дію зазначеної речовини. Ефективність лікування помітно зменшиться. Також така комбінація може призвести до ряду побічних наслідків.

Замість підсумків

Харчування - основа здоров'я і довголіття. Однак саме йому люди приділяють мінімум уваги. Насправді ж в питаннях власного самопочуття ніякі компроміси неможливі в принципі.