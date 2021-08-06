Зелений чай: як правильно заварювати та пити

Культура чаювання передбачає суворе дотримання багатьох тонкощів, особливо це стосується зеленого чаю. Чи можна вдома організувати заспокійливу чайну церемонію, насолодитися смаком і ароматом напою, відчути всю його користь? Так, якщо заварювати зелений чай, дотримуючись основних рекомендацій, знати, чи можна підсолодити його цукром і скільки необхідно листя і води, повідомляє CupsTea.

Однозначної відповіді на питання - як краще приготувати зелений чай - немає. Все залежить від сорту, рецепта і супутніх компонентів. Як правило, упаковку доповнюють наклейкою з інструкцією.

Проте, існують загальноприйняті рекомендації, як приготувати не просто частування, а еліксир молодості і здоров'я. Ключові фактори, які відображаються на властивості зеленого чаю:

якість води;

температура;

кількість чайного листя;

тривалість заварювання.

Примітка: не можна заварювати зелений чай повторно кип'яченої водою.

Якою має бути температура

При заварюванні зеленого чаю використовують воду різної температури, але головне правило - не можна заливати чайне листя окропом. Температура ж залежить від вибраного сорту. Наприклад, для Алішань улуна вона буде 90 ° С, для Бай Мао Хоу рекомендується 80-85 ° С, а для японського чаю Кабусеча - 65-75 ° С. Середнє значення близько 80 ° С, для базових сортів 85 ° С.

Неправильно обрана температура призведе до того, що смакові якості погіршаться, чай вийде позбавленим аромату і позбавленим смаку.

Пропорції

Кількість листового чаю безпосередньо залежить від розміру чаїнок і бажаної насиченості готового напою. Якщо заварки буде багато, то він вийде занадто міцним з гіркувато-терпким смаком, а якщо мало, то його смакоароматичні властивості не розкриються.

В середньому, оптимальні пропорції - одна чайна ложка сушених листочків на склянку води або 2-3 г на кожну порцію (якщо заварник розрахований на кілька чашок).

Тривалість заварювання

Чим довше заварюється листовий чай, тим сильніше буде гірчити частування, ситуацію не врятує будь підсолоджувач (цукор виключається).

Час першої заварки становить 30 секунд зі збільшенням наступних на 5-10 секунд. В середньому ж, на порцію становить 1 хвилину.

Не варто чекати, що настій придбає певний колір. У кожного сорту він різний. Наприклад, Тай Пін Хоу Куй виходить напівпрозорим з жовтувато-зеленим відтінком, а настій Хуан Шань Мао Фен - прозорий світло-смарагдовий.

Яка посуд необхідна

Кращий вибір - посуд, яка довгий час утримує тепло, наприклад, керамічна або порцелянова. Традиційна японська для чаювання виконана з емальованого чавуну. Скляна виглядає стильно і красиво, через неї можна спостерігати за процесом, як чаїнки «танцюють», піднімаючись і опускаючись на дно.

Примітка: перед приготуванням напою рекомендується обполіскувати чайник окропом, рівномірно прогріваючи стінки. Також треба підготувати чашки або піали.

Процедура заварювання

Класичний спосіб для базових сортів:

Прогріти чайник (обполоснути окропом). Засипати чайне листя (2-3 г на кожну порцію). Першу заварку рекомендується злити буквально через 3-5 секунд, це промиє і зволожить їх. Наповнити чайник гарячою водою 85 ° С. Витримати 30 секунд і можна переливати частування в чашки.

Розливають однаковими порціями, щоб смак у кожній гуртку вийшов однаковим. Не прийнято пропонувати в якості підсолоджувача цукор, замість цього можна використовувати сухофрукти або мед.

Примітка: якщо чайник не підготувати, і він буде холодний, то заварка прогріється нерівномірно, напій в ньому швидко охолоне і втратить свої смакові якості.

Розрізняють ще заварювання зверху і серединне. У першому випадку, сухе листя засипають у вже прогріту і наповнену ємність гарячою водою. Спосіб підходить для приготування Бі Ло Чунь.

Серединне також застосовують до високоякісних сортів зеленого чаю (наприклад, Хуан Шань Мао Фен). У прогріту ємність насипають заварку, заливають невеликою кількістю гарячої води потрібної температури, так щоб вона лише покрила її. Це робиться для зволоження листя. Далі чайник наповнюють до необхідного обсягу.

Скільки разів заварювати? Число повторних заварювань залежить від вибраного сорту. Якщо ви готуєте напій кілька разів, з кожним разом збільшуйте час приготування на кілька секунд.

Як пити

Зелений чай не можна пити натщесерце. Кращий час для чайної церемонії - за годину до їди або через кілька годин після. Час вживання також залежить від сорту.

Іноді зелений чай на ніч - причина різних порушень сну. Деякі сорти мають освіжаючим і бадьорить ефектом. Пити їх краще вранці або до обіду. Інші ж допоможуть розслабитися після напруженого трудового дня, знайти спокій і ясність мислення.

Чай повинен бути якісним і свіжим, і тоді він порадує гарним відтінком, приємним ароматом і чудовим смаком.