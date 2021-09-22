Безглютеновая дієта: факти про здоров'я, які вам потрібно знати

Організм може цілком нормально переносити глютен. Однак, все більше людей страждає чутливістю до цього білка або його непереносимістю. Які харчові продукти містять максимум глютену? Ось головні правила безглютенової дієти, повідомляє Econet.

Багато людей приймають рішення відмовитися від глютену в своєму харчовому раціоні. Чому сьогодні так поширена безглютеновая дієта? Можливо, і вам корисно дотримуватися подібного харчування?

Користь безглютенової дієти

Глютен - це білок

Глютеном називають білки, які є в складі цілої низки зернових культур (наприклад, в пшениці). Глютен надає тісту еластичну текстуру і допомагає йому підійматися при випічці. Цей білок вводять в різні перероблені продукти, бо він покращує текстуру їжі, утримання вологи та смак.

Хліб і макаронні вироби - два типових продукту з вмістом глютену. Крім того, його джерелами є пластівці, пиво, тістечка, печиво, супи, соєвий соус.

Бальзами для губ, медикаменти, харчові добавки можуть мати в складі глютен.

Дія глютену в організмі

Зазвичай організм перетравлює глютен без ускладнень. Але людям, що страждають чутливістю до цього білка або глютенової хвороби корисно виключити його зі свого раціону, щоб уникнути побічних ефектів (наприклад, пошкодження ворсинок кишечника).

Якщо людина страждає глютеновою хворобою, її організм розпізнає глютен як токсин. Він намагається захиститися: атакує білки, які проникли в травний тракт. Вживання глютену укладає ризик остеопорозу, патологій травлення, недокрів'я і інших недуг.

Стратегії позбавлення від глютену

Введення в харчовий раціон необроблених продуктів, що включають один компонент, - оптимальний варіант уникнути глютену. Що рекомендується вживати в цьому випадку:

овочі,

фрукти,

м'ясо, риба (не в клярі і не перероблені),

яйця,

молокопродукти (молоко, йогурт без ароматизаторів, сир),

горіхи, насіння,

масла (авокадо, оливкова),

трави, прянощі.

Переваги дієти без глютену

Головна перевага видалення цього білка з раціону, це те, що збитки, завдані здоров'ю вживанням глютену, можливо компенсувати згодом. Позбувшись від загострення, організм почне відпочивати і відновлюватися. Харчування без глютену сприяє зменшенню хронічного запалення, допоможе злегка схуднути, оптимізувати травлення.

Не обов'язково виключати з харчового раціону глютен без консультації з лікарем. Організм кожної людини унікальний, і різні люди можуть не однаково реагувати на нові правила способу життя і харчування. Якщо є підозри, що у вас гіперчутливість до глютену, запишіться на прийом до вашого лікаря і проконсультуйтеся з ним з цього питання.