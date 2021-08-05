Як оптимізувати зберігання на глибоких полицях

Шафи глибиною 60-70 см для висячого одягу підходять чудово, а ось користуватися такими полками, якщо вони не забезпечені висувним механізмом, незручно. Особливо з точки зору підтримки порядку, повідомляє Идеальный гардероб.

Не завжди є можливість замінити шафу, та й чи потрібно це робити, якщо об'ємні і просторі місця для зберігання самі по собі вже плюс. Краще подумати, як грамотно організувати наявний простір.

Часто за першими захопленнями з приводу об'ємних відділень в шафі - вау, як багато місця! - приходить розчарування. Що ж в них не так?

Речі доводиться складати в кілька рядів, і доступ до тих з них, що знаходяться в глибині, ускладнений.

Щоб знайти потрібний предмет, починаємо переривати полку, частину вмісту діставати, а потім наспіх запихати. Звідси - постійний безлад.

Якщо річ візуально недоступна, легко взагалі забути про її існування. Так і пролежить кофточка в «засіках» шафи, поки не вийде з моди.

Якщо глибока полка одночасно висока, користуватися нею ще проблематичніше. Щоб підтримати хоча б мінімальний порядок, її, як правило, заповнюють наполовину. Втрачається простір, що особливо відчутно в умовах малогабаритної квартири.

Пропонуємо різні варіанти оптимізації зберігання на глибоких полицях - починаючи з правильного сортування речей і закінчуючи кардинальною перебудовою внутрішнього наповнення шафи.

Використовувати для зберігання сезонних і об'ємних речей

Що найкраще зберігати на глибоких полицях?

Постільна білизна, банні рушники, покривала, пледи. Текстиль можна розміщувати стопками на всю глибину, брати комплект зверху, у міру необхідності. Порядок забезпечений!

Чоловічі джинси, товсті светри, кофти. Джинси краще згорнути валиком - так вони будуть на виду і менше помнуться.

Сезонний одяг. Його рекомендують зберігати на окремій полиці або використовувати простір біля задньої стінки. Попереду складіть то, що носите зараз.

Коробки з взуттям. Для них найкраще підійде нижня полиця.

Розбити простір на комірки

Наступний спосіб також передбачає збереження стопок речей, але з виділенням для кожної з них строго відведеного місця. Що можна використовувати для структурування простору?

Вертикальні поличні роздільники. У продажу є вироби із пластику, полікарбонату, сітчасті конструкції. З їх допомогою створюють осередки, розраховані на одну стопку одягу.

Горизонтальні роздільники - це маленька поличка (підставка) на низеньких ніжках, яка дозволяє підняти другий рівень речей. Той, що в глибині. Найчастіше такі дротяні полиці використовують в кухонних модулях, але і в речовій шафі вона буде виглядати доречно. Чим гарний пропонований варіант?

По-перше, кожен раз, приступаючи до пошуку речей, ви будете мати справу з однією стопкою, а не зі всім вмістом полки. По-друге, як роздільники можна використовувати не тільки покупні аксесуари, але і підручні матеріали. Так, щоб зробити візуально доступним дальній ряд одягу, підніміть його за допомогою звичайної картонної коробки.

Порада! Організатори простору часто рекомендують сортувати одяг за кольором. Це красиво, але якщо в стопці будуть лежати тільки білі майки, футболки, топіки, як швидко знайти те, що потрібно? Для багатьох зручніше групувати речі за призначенням, а яскравий колір тієї чи іншої з них - це як маяк, який полегшує пошук.

Використовувати органайзери

Вони прекрасно організують дрібні предмети гардероба - білизна, шкарпетки, колготки, шорти, майки. Сучасні моделі відрізняються різноманітністю - м'які і з жорстким каркасом, відкриті і з кришкою, зі стаціонарними та мобільними роздільниками. Використовувати за прямим призначенням або пристосувати для зберігання інших речей можна і м'які кофри для взуття. Якщо ніша висока, вибирайте органайзери з кришкою і ставте їх один на одній. Не зовсім зручно? Є варіант замовити пару додаткових полиць у виробників меблів і розділити вже наявні.

Заповнити стелажними кошиками, коробами

На другій позиції ми розташували ефективний метод оптимізації простору шафи за допомогою жорстких стелажних кошиків і коробів. Застосовувати їх можна по-різному.

Наповнити рідко використовуваними або сезонними речами та розташувати в глибині відділення. Ближче до краю поставити відкриті органайзери, скласти одяг стопкою.

Застосовувати як висувний модуль. А щоб вміст добре проглядався, рекомендуємо вертикальний метод складання одягу.

Використовуйте набори складних коробок з кришками, щоб внутрішнє наповнення шафи не тільки було впорядковано, а й виглядало стильно. Зайві контейнери легко розбираються і чекають своєї години. Коробки і кошики, в яких зручно зберігати трикотаж, джинси, светри, поєднуйте з органайзерами для білизни.

Порада! Підбираючи стелажні кошики і короба в інтернет-магазині, заміряйте параметри полиць. Можна придбати відповідні моделі одного розміру або комплекти, що складаються з великих, середніх, малих виробів. Все залежить від призначення і вашого бачення оптимізованого простору.

Видозмінити за допомогою дротяних систем зберігання

Сучасні, легкі і стильні дротові системи зберігання. Аксесуари розроблені з урахуванням стандартних розмірів меблів і призначені для збільшення корисної площі зберігання. Сітчаста конструкція - додатковий плюс. Вона дозволяє швидко переглядати вміст відділення, діставати речі, не порушуючи загального порядку.

Які дротові аксесуари підійдуть для глибоких полиць?

Рівневі стелажні полки. Вони поміщаються всередину і ділять простір на 2-3 яруси. Це дозволяє в межах однієї полиці розсортувати одяг більш детально. Наприклад, внизу розміщуємо органайзер для білизни, на середній поличці - футболки, майки, в верхньому ярусі - піжами.

Вони поміщаються всередину і ділять простір на 2-3 яруси. Це дозволяє в межах однієї полиці розсортувати одяг більш детально. Наприклад, внизу розміщуємо органайзер для білизни, на середній поличці - футболки, майки, в верхньому ярусі - піжами. Підвісні кошики. Конструкція дозволяє максимально залучити вертикальний простір. Буде органічно виглядати не тільки на кухні, у ванній, але і допоможе розбити на осередки речову полку. Кошики легко збираються між собою, утворюючи висувні сітчасті модулі.

Конструкція дозволяє максимально залучити вертикальний простір. Буде органічно виглядати не тільки на кухні, у ванній, але і допоможе розбити на осередки речову полку. Кошики легко збираються між собою, утворюючи висувні сітчасті модулі. Міні-полички для шафи. З їх допомогою можна підняти дальній ряд речей, зонувати відділення по горизонталі.

Впевнені, кожен із запропонованих варіантів знайде свою господиню, а глибока містка шафа прослужить довгі роки, знайшовши нове дихання. Ну, в сенсі, внутрішні аксесуари.