Яка користь Омега-3 для школярів

Дітям все важче концентруватися на завданнях, а на хобі та поготів не залишається сил, повідомляє WoMo.

Кислоти Омега-3 не виробляються організмом людини, але без них ми не можемо нормально функціонувати. Завдяки дослідженням учених ми знаємо, що дані речовини позитивно впливають на роботу мозку і серця, сприяють зміцненню імунітету. Саме тому продукти, що їх містять, повинні бути присутніми в дитячому меню.

Допомогти дітям подолати завантаженість і занепад сил допоможуть старі добрі друзі: достатня фізична активність, зміна видів діяльності, час на неструктуровану їжу, здорове харчування і невеликий трюк з риб'ячим жиром. Не лякайтеся: мова про високотехнологічному продукті, який поверне бадьорість і концентрацію «розфокусованим» школярам.

Він допомагає налагодити діяльність головного мозку і нервової системи. В результаті дитині стає простіше засвоювати нові знання та навички. Робота над «домашкою» буде проходити більш мирно і продуктивно, якщо забезпечити організм достатньою кількістю поліненасичених жирних кислот. Справа в тому, що ці кислоти входять до складу клітин мозку, а тому можуть впливати на здатність зосереджуватися. Зайва тривожність піде і дитина стане більш слухняною і «керованою».

Додаткове навантаження у школярів припадає на очі, адже вони постійно пишуть, читають, дивляться відео, ну і комп'ютерні ігри ніхто не відміняв. Щоб дитина не «посадила» зір, варто включити в раціон поліненасичені жирні кислоти Омега-3, які входять до складу сітківки. Якщо їх буде достатньо в організмі, це допоможе уникнути міопії, і дитині не доведеться мігрувати за першу парту.

Дані продукти Омега-3 заодно допоможуть згладити перебудову організму під час перехідного періоду, який у деяких хлопців починається з 12 років.

Риба або капсули?

Щоб отримувати необхідну кількість поліненасичених жирних кислот, морську рибу, в якій вони містяться, потрібно вживати хоча б двічі на тиждень. Але вибрати якісний продукт досить складно: купуючи рибу в супермаркеті, ми не завжди знаємо, в яких умовах вона була вирощена: в природному середовищі, де харчувалася планктоном і зеленими водоростями - джерелом Омега-3, або на фермі, де вона просто не могла накопичити достатньої кількості Омега-3, так як харчувалася комбікормом. Але навіть розібравшись з усіма цими тонкощами, можна зіткнутися з головною перешкодою в складанні правильного раціону - дитина банально не любить рибу і відмовляється її їсти. У всіх трьох випадках прийом капсул з Омега-3 стане оптимальним рішенням.

Добової норми Омега-3 як такої немає. Її потрібно приймати в залежності від дефіциту. У дієтичних добавок немає побічних ефектів, як і у морської риби, - це просто більш зручна альтернатива.