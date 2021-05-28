Темні кола під очима: як можна позбутися

Темні кола під очима - косметичний дефект, який жінки всіляко прагнуть замаскувати. Вони в першу чергу свідчать про втому, але можуть бути і проявом захворювань. Поява темних кіл під очима традиційно пов'язують з безсонними ночами, повідомляє Узнай за 60 секунд.

Але це далеко не єдина причина їх виникнення. Шкіра навколо очей найтонша, прозора. Тому кровоносні судини, розташовані під нею, стають більш помітними. Між носом, очима і щоками розташована слізна борозна, вона стає більш виразною з віком. Це пов'язано з тонкою жировою тканиною в підшкірному шарі. Ще однією причиною можуть бути структурні особливості обличчя.

Незалежно від того, спала ти чи ні, гуляла на свіжому повітрі або сиділа цілий день в задушливому приміщенні, переїли на ніч солоного або вибрала щось дієтичне, кола під очима - твої постійні супутники? Як можна прибрати темні кола під очима, якщо потрібно швидко привести себе в порядок і відмінно виглядати?

На важливе для багатьох питання відповідає лікар-косметолог Вікторія Стахурлова.