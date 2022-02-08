Мінерал Zn і пробіотики: чи потрібні для імунного захисту організму

Імунна система захищає організм від вірусів, мікробів і інших патогенів. Від того, наскільки сильний імунний захист, залежить стан здоров'я. Є ефективний спосіб зміцнити імунітет: забезпечити надходження в організм пробіотиков і мінералів цинку, повідомляє Econet.

Коли ми говоримо про підтримку імунітету, першим живильним компонентом, який, прийде на розум, стане, напевно, вітамін С. Але мінерал цинк (Zn) також вважається незамінним елементом для сильного імунного захисту, здорового травлення і не тільки.

Мінерал Zn і пробіотики необхідні для імунного захисту організму

У комбінації з пробиотиками Zn ефективно підтримує функцію засвоєння поживних речовин і захисту від патогенів. Zn присутній в червоному м'ясі (яловичині), субпродуктах (печінці), дичині, молочних продуктах, яйцях, кіноа, сочевиці, конопляному і гарбузовому насінні, горіхах кеш'ю і мигдальних.

Знижений показник цинку в організмі спостерігається при вживанні недостатнього обсягу продуктів з високою концентрацією даного мінералу або при наявності проблем з його засвоєнням.

Як Zn і пробіотики підсилюють імунну відповідь

Пробіотики - це мікроорганізми, які допомагають засвоювати живильні речовини і підтримують функції кишечника. Zn і пробіотики в комбінації дають високий позитивний ефект.

Поєднання «Zn + пробіотики» забезпечує:

Підтримку імунітету і активацію імунного захисту.

Підтримку кишкової мікрофлори, загального здоров'я і цілісності слизової кишечника.

Підтримку нормальної імунної реакції слизової дихальної системи.

Оптимізацію перетравлення їжі, в тому числі усунення запорів і газоутворення.

Якщо в меню відсутні насичені мінералом Zn продукти, прийом добавок стане вдалою стратегією для усунення браку і підтримки оптимальної його концентрації в організмі.

Добавки з цинком, як правило, капсульовано, приймаються 1 раз на добу як під час їжі, так і через певний проміжок часу. Прийом Zn в комбінації з пробіотиками на голодний шлунок вважається кращою стратегією, як і прийом за пів години до їжі.

Інші цінні властивості мінералу Zn

Zn позитивно впливає на інші системи організму. Він має значення в синтезі колагену, протеїну, який формує сполучні тканини і хрящі.

Zn виконує такі ключові функції:

Оптимізація функцій печінки та допомогу у вивільненні вітаміну А в кров.

Підтримка синтезу ДНК і поділу клітин.

Контроль функціонування макрофагів, перебігу запальних реакцій та розвитку імунних клітин / діяльність клітин-кілерів.

Підтримка зростання та відновлення сполучних тканин (наприклад, шкіри).

Антиоксидантну дію і боротьба з оксидативного стресу.

Підтримка фертильності, здорового росту і розвитку плода в процесі вагітності, нормальний розвиток немовлят.

Zn функціонує в організмі в поєднанні з іншими мінералами, тому має сенс включити в раціон насичені поживними речовинами продукти.