Шипшина: корисні властивості ягоди

Плоди шипшини - чудовий засіб для зміцнення імунітету і загального оздоровлення організму. У складі шипшини багато мікроелементів таких, як пектин, ефірні масла, дубильні речовини, каротин. З мінералів в шипшині є залізо, натрій і фосфор, пише Ірина Маслова, повідомляє Сегодня.

Разом з дієтологом Лорою Філіппової розберемося у всіх властивостях шипшини максимально докладно і дізнаємося, які напої можна готувати з цієї ягоди.



Ягоди шипшини можна назвати справжнім Суперфудом завдяки своєму багатому вітамінному складу. За кількістю вітаміну С, наприклад, шипшина в кілька разів багатіше лимона. Серед інших вітамінів, які и ньому містяться - вітаміни групи В, РР і Р. Мікроелементи - калій, натрій, залізо і магній. А ще в складі є пептиди і дубильні речовини.

Шипшина у вигляді відвару і його функції

Відвар з шипшини володіє:

протизапальною дією

зміцнює імунну систему

корисний для кровоносної системи, завдяки вмісту заліза

знижує артеріальний тиск

має сечогінну дію, тому краще вживати напій в першій половині дня

допомагає впоратися з набряками

корисний при годуванні груддю - підвищує лактацію.

Калорійність відвару з шипшини

Без додавання цукру або меду калорійність такого напою всього 26 ккал на чашку (200 г). Можна з вечора залити плоди шипшини окропом і закрити в термосі. На ранок напій готовий. Корисно пити натщесерце. Дітям - чашка в день, дорослим - до 2-х чашок.

Чай із шипшини можна заварювати як в чайнику, так і термосі. Дві столові ложки подрібнених ягід заливають склянкою окропу і настоюють протягом 8-10 хвилин.

Також плоди шипшини можна поєднувати з чаєм або каркаде. Щоб чай вийшов смачним і ароматним, його заварюють в термосі. Для цього беруть три столові ложки шипшини, одну чайну ложку чаю і цукор за смаком, настоюють протягом двох годин.

У підсумку ви отримуєте смачний, ароматний, а найголовніше - дуже корисний цілющий напій. Обов'язково включіть у свій раціон чай з шипшини в зимовий період. Він зігріє вас в холодний день і захистить від застуди.