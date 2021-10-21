Шипшина: корисні властивості ягоди
Плоди шипшини - чудовий засіб для зміцнення імунітету і загального оздоровлення організму. У складі шипшини багато мікроелементів таких, як пектин, ефірні масла, дубильні речовини, каротин. З мінералів в шипшині є залізо, натрій і фосфор, пише Ірина Маслова, повідомляє Сегодня.
Разом з дієтологом Лорою Філіппової розберемося у всіх властивостях шипшини максимально докладно і дізнаємося, які напої можна готувати з цієї ягоди.
Ягоди шипшини можна назвати справжнім Суперфудом завдяки своєму багатому вітамінному складу. За кількістю вітаміну С, наприклад, шипшина в кілька разів багатіше лимона. Серед інших вітамінів, які и ньому містяться - вітаміни групи В, РР і Р. Мікроелементи - калій, натрій, залізо і магній. А ще в складі є пептиди і дубильні речовини.
Шипшина у вигляді відвару і його функції
Відвар з шипшини володіє:
- протизапальною дією
- зміцнює імунну систему
- корисний для кровоносної системи, завдяки вмісту заліза
- знижує артеріальний тиск
- має сечогінну дію, тому краще вживати напій в першій половині дня
- допомагає впоратися з набряками
- корисний при годуванні груддю - підвищує лактацію.
Калорійність відвару з шипшини
Без додавання цукру або меду калорійність такого напою всього 26 ккал на чашку (200 г). Можна з вечора залити плоди шипшини окропом і закрити в термосі. На ранок напій готовий. Корисно пити натщесерце. Дітям - чашка в день, дорослим - до 2-х чашок.
Чай із шипшини можна заварювати як в чайнику, так і термосі. Дві столові ложки подрібнених ягід заливають склянкою окропу і настоюють протягом 8-10 хвилин.
Також плоди шипшини можна поєднувати з чаєм або каркаде. Щоб чай вийшов смачним і ароматним, його заварюють в термосі. Для цього беруть три столові ложки шипшини, одну чайну ложку чаю і цукор за смаком, настоюють протягом двох годин.
У підсумку ви отримуєте смачний, ароматний, а найголовніше - дуже корисний цілющий напій. Обов'язково включіть у свій раціон чай з шипшини в зимовий період. Він зігріє вас в холодний день і захистить від застуди.