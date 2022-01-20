Ходіння без шапки впливає на стан здоров'я

Зімній період часто можна помітити людей без шапок. Вони виділяються з натовпу не тільки відсутністю головного убору, а й ходою, а також рухами тіла - поспішають скоріше в пункт призначення і притискають голову до плечей, повідомляє Men's Life.

Причини відмови від шапок бувають різними - не підходять фасони, дискомфорт при носінні, принципи і багато іншого. Але чи така безпечна ця звичка? Давайте розбиратися.

Чи є ризик розвитку менінгіту?

Є думка, що відсутність шапки може стати причиною менінгіту. Однак прямий зв'язок не доведено. Менінгіт характеризується запальними процесами спинного і головного мозку, який розвивається в результаті попадання в організм патогенного мікроорганізму (менінгокока), що передається повітряно-крапельним шляхом. Особливо підвищується ризик зараження в закритих приміщеннях.

Міцний і здоровий організм має всі шанси впоратися з проблемою. Але ослаблена імунна система може не перемогти інфекцію. Як відомо, переохолодження погано впливає на здоров'я, тому ризик інфікування менінгокком збільшується.

Щоб зменшити ймовірність появи менінгіту, важливо не переохолоджуватися, а також зробити вакцинацію.

Переохолодження організму і наслідки

Без шапки взимку підвищується ризик переохолодження організму. Мінімальний неприємний наслідок - дискомфорт, в тому числі від контрасту температур після повернення в тепло. Від холоду можуть постраждати вуха. Тонка шкіра з хрящовою тканиною не захищена від холоду, що підвищує ризик обмороження.

Особливо шкідливо для здоров'я ходити без шапки людям, які схильні до гаймориту, отиту, ларингіту та інших захворювань носоглотки і вух. Холод знижує активність імунітету, ризик загострення перелічених хвороб підвищується. Якщо вуха стали малочутливими і з'явився стріляючий біль, важливо якомога швидше потрапити в тепло.

Щоб не погіршити ситуацію, не можна вживати таких заходів:

Інтенсивно розтирати шкіру. Хворобливі відчуття можуть тільки погіршитися.

Не прикладати гарячий компрес. Може з'явитися опік.

Не можна мити переохолоджені частини тіла гарячою водою. Може виникнути спазм судин.

Не потрібно прикладати холод, оскільки стан погіршиться.

Як ходіння без шапки впливає на стан волосся?

Холод погіршує циркуляцію крові і харчування цибулин волосся. Через це волосся стає ламким, тонким, повільніше росте. Однак важливо не перестаратися - дуже тепла шапка при невеликому мінусі на вулиці створить на голові ефект парника. В результаті шкіра на голові буде швидко ставати жирною, може з'явитися лупа.

Головний біль

Відсутність шапки під час морозу може стати причиною головного болю, в тому числі мігрені. Фахівці вважають, що больові відчуття викликають судини, які з одного боку піддаються впливу теплої крові, а з іншого - холоду.

Кожна доросла людина вільна сам вирішувати, носити їй шапку взимку чи ні. Доцільно зважити всі «за» і «проти» рішення, в тому числі оцінити можливий ризик для здоров'я.