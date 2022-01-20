Ходіння без шапки впливає на стан здоров'я
Зімній період часто можна помітити людей без шапок. Вони виділяються з натовпу не тільки відсутністю головного убору, а й ходою, а також рухами тіла - поспішають скоріше в пункт призначення і притискають голову до плечей, повідомляє Men's Life.
Причини відмови від шапок бувають різними - не підходять фасони, дискомфорт при носінні, принципи і багато іншого. Але чи така безпечна ця звичка? Давайте розбиратися.
Чи є ризик розвитку менінгіту?
Є думка, що відсутність шапки може стати причиною менінгіту. Однак прямий зв'язок не доведено. Менінгіт характеризується запальними процесами спинного і головного мозку, який розвивається в результаті попадання в організм патогенного мікроорганізму (менінгокока), що передається повітряно-крапельним шляхом. Особливо підвищується ризик зараження в закритих приміщеннях.
Міцний і здоровий організм має всі шанси впоратися з проблемою. Але ослаблена імунна система може не перемогти інфекцію. Як відомо, переохолодження погано впливає на здоров'я, тому ризик інфікування менінгокком збільшується.
Щоб зменшити ймовірність появи менінгіту, важливо не переохолоджуватися, а також зробити вакцинацію.
Переохолодження організму і наслідки
Без шапки взимку підвищується ризик переохолодження організму. Мінімальний неприємний наслідок - дискомфорт, в тому числі від контрасту температур після повернення в тепло. Від холоду можуть постраждати вуха. Тонка шкіра з хрящовою тканиною не захищена від холоду, що підвищує ризик обмороження.
Особливо шкідливо для здоров'я ходити без шапки людям, які схильні до гаймориту, отиту, ларингіту та інших захворювань носоглотки і вух. Холод знижує активність імунітету, ризик загострення перелічених хвороб підвищується. Якщо вуха стали малочутливими і з'явився стріляючий біль, важливо якомога швидше потрапити в тепло.
Щоб не погіршити ситуацію, не можна вживати таких заходів:
- Інтенсивно розтирати шкіру. Хворобливі відчуття можуть тільки погіршитися.
- Не прикладати гарячий компрес. Може з'явитися опік.
- Не можна мити переохолоджені частини тіла гарячою водою. Може виникнути спазм судин.
- Не потрібно прикладати холод, оскільки стан погіршиться.
Як ходіння без шапки впливає на стан волосся?
Холод погіршує циркуляцію крові і харчування цибулин волосся. Через це волосся стає ламким, тонким, повільніше росте. Однак важливо не перестаратися - дуже тепла шапка при невеликому мінусі на вулиці створить на голові ефект парника. В результаті шкіра на голові буде швидко ставати жирною, може з'явитися лупа.
Головний біль
Відсутність шапки під час морозу може стати причиною головного болю, в тому числі мігрені. Фахівці вважають, що больові відчуття викликають судини, які з одного боку піддаються впливу теплої крові, а з іншого - холоду.
Кожна доросла людина вільна сам вирішувати, носити їй шапку взимку чи ні. Доцільно зважити всі «за» і «проти» рішення, в тому числі оцінити можливий ризик для здоров'я.