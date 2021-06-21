Істотно збільшити тривалість життя можна за допомогою дотримання певних правил харчування. Необхідно переглянути і раціон харчування. Нутриціолог Марк Гілберт назвав головні правила харчування для продовження життя, пише Олег Нікітін, Народные новости.

Потрібно скоротити споживання калорій, оскільки низькокалорійний раціон може уповільнити старіння і захистити від раку, діабету і хвороби Альцгеймера, повідомив нутриціолог.

За його словами, не менш важливим в організмі є баланс вітаміну D. Кількість його вмісту в організмі обернено пропорційна ризику смерті.

"Вітамін D пов'язаний з імунітетом і допомагає Т-клітинній імунній відповіді", - пояснив Марк Гілберт

Для збереження тривалості життя необхідно включити в раціон ягоди. Вони покращують здоров'я серця, зміцнюють імунітет і знижують кров'яний тиск. Крім того, для зниження ризику діабету, за словами медика, необхідно регулярно пити зелений чай.

У боротьбі з онкологічними захворюваннями може допомогти чай з імбиром. Також такий напій знижує в організмі рівень холестерину і має потужні протипухлинні властивості. Крім того, сомнолог розповів про вплив сну на імунітет. Саме сон відповідає за здоров'я, красу і довголіття людини.