Кавові зерна: види та в чому різниця

Для кожного любителя кави цей напій свій власний, цінується з різних причин. Щоб вибрати в магазині або хорошій кав'ярні ту каву, яка найбільше підходить вашому уявленню про напій, потрібно розібратися, в чому різниця між основними видами зерен, повідомляє Infokava.com.

Одному байдужий кави на смак, на нотки аромату, вони для нього - стимулятор, паливо, що дозволяє витягти себе за шкірку з ліжка і відправити у справах. Для іншого кава - це капучино або латте, ніжні напої, що викликають асоціації з шоколадом, за якими легко забути про суєту і розслабитися. Ну, а третій важлива шляхетна гіркота і кислинка, розбирати нюанси яких він може годинами безперервно.

Кава поділяється за видами (всього два основних), і сортам.

Вид - це більш загальне поняття. В один вид входить безліч сортів кави. Зерна різного виду дуже відрізняються (як, наприклад, кішки з собаками), в той час, як різниця між сортами - це вже деталі смаку і аромату (як у собак різних порід).

Але в більшості випадків, купуючи кавові зерна виду робуста, ви їх з арабікою не сплутаєш. Аж надто впадає в очі різниця (так-так відрізнити зерна різних видів можна навіть на око).

Робуста

Якщо перед вами маленькі, майже круглі зерна з прямою борозенкою посередині - швидше за все це робуста. Для плантаторів цей вид хороший - він невибагливий, виживає в найбільш недружніх умовах, і злива, і палюче сонце йому тільки на користь. Але виробництво робусти становить всього 30% від обсягів світового ринку кави. Чому? Справа в тому, що смакові якості цього виду залишають бажати кращого.

Для робусти характерна виражена гіркуватість, що сусідня з «землистим» присмаком. Аромат і смакова гамма відносно плоска. Через ці особливості сама робуста саме мало кому подобається (хоча любителі, звичайно ж, знайдуться). Але є у неї два козирі, через які вона досі тримається на ринку - велика кількість кофеїну і низька вартість. У зернах цього виду в два, а то і в три рази більше кофеїну, ніж в зернах популярної арабіки. Робусту додають до сумішей, щоб збільшити їх міцність, роблячи каву більш «ударною». До того ж бреди з помірною кількістю робусти добре проявляють себе в капучіно і латте, так як зайва гіркота частково нівелюється молоком.

Суміші з високим відсотком робусти - ваш вибір, якщо вам потрібно: дешевше, міцніше (більше кофеїну), щоб гірчило жорсткіше.

Арабіка

Великі, овальні зерна із звивистою борозенкою - це арабіка. Набагато менш живучий представник кавової флори, але набагато більш поширений і продається. Улюблена кава помірних гурманів. Кофеїну в ній менше, енергетичного стусана вранці від арабіки чекати не варто (проте досить міцні сорти все ж існують). Гірчать зерна стриманіше.

Фішка виду - в багатоликої кислинки, яка може заграти відтінками фруктів і ягід всіляких видів і мастей (наскільки у кавового сомельє вистачить уяви і прикладів асоціацій). Якщо чуєте про багатство смаку та про вишуканість аромату - це або маркетингова замануха, або захоплення кавового гику.

Сортів арабіки, відповідно до перерахованим вище, безліч. На підсумковий продукт впливає багато факторів: регіон зростання, метод обробки, висота над рівнем моря, ступінь обсмажування.

Чиста, без домішки арабіка - ваш вибір, якщо ви: п'єте каву насамперед заради смаку і аромату, п'єте каву без цукру і молока, готові доплачувати за смакоароматичні пів тони, які не відчуєте, перекидаючи чашку вранці для бадьорості.