Три простих способи зміцнити відносини в парі

Уміння цікавитися справами, слухати та чути один одного дарує відчуття своєї значущості та важливості, повідомляє УНИАН.

Справжні відносини вимагають постійної роботи над ними.

Не секрет, що слідом за цукерково-букетним періодом йдуть і багато гормонів, які змушували почуття вирувати. Якщо партнери в стосунках не перший день, то знають, що почуття з кожним днем потрібно зміцнювати.

Про поцілунок

Це - справжній, глибокий і довгий. Якщо конкретніше - шестисекундний. Дослідження в області людських відносин виявили, що саме так потрібно цілувати партнера кожен день. Шість секунд пояснюються тим, що цей відрізок часу занадто довгий, щоб цілувати когось, хто не особливо симпатичний. А значить мозок оцінює цей акт як дзвіночок про важливість нашого партнера, а ще дарує відчуття безпеки.

Обійми мене міцніше

І не відпускай, мінімум двадцять секунд, а можна і довше. Обіймати - значить міцно притиснути один одного і не зміщувати центр ваги. Доведено, що через двадцять секунд тиск і пульс зменшуються, тривожність йде, а на зміну їй приходить гормон окситоцин. Аналогічним чином довіра до партнера зростає разом з відчуттям безпеки.

Хвилиночка уваги

А краще всі п'ять! Приділяйте їх один одному - тільки вам, без гортання стрічки інстаграма і робочих листів. Сюди можна включити поцілунок, обійми, розмова про що душа забажає. Уміння цікавитися справами, слухати і чути один одного дарує відчуття своєї значущості та важливості.