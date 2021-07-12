Кращий телевізор: правило вибору від експертів

Мало хто може уявити свій будинок без телевізора. Серед величезної кількості моделей і виробників складно зупинити свій вибір на чомусь одному, особливо якщо не знати, чому варто приділити увагу. Визначтеся, куди ви купуєте телевізор (вітальня, кухня, спальня), щоб розуміти, який розмір екрану буде більш практичним, повідомляє Menslife.

При виборі варто звернути увагу на наступні речі:

Роздільна здатність екрану;

діагональ;

тип екрану (матовий або глянцевий);

функції HDR і інші можливості в налаштуваннях зображення;

роз'єми.

Спираючись на ці критерії і свої потреби, вибрати і купити хороший телевізор буде легко.

Діагональ екрану

Це довжина від верхнього кута до нижнього, яка вимірюється в дюймах (1 дюйм дорівнює 2,54 см). При підборі діагоналі ви повинні розуміти, на якій відстані телевізор буде розміщений.

Якщо на екрані проглядаються пікселі, - ви сидите занадто близько. Відстань від телевізора до вас повинна перевищувати його діагональ в 4 рази. У такому випадку зображення буде чітким і якісним, і це не вплине негативно на зір. Перш ніж вибирати, задумайтеся, чи поміститься він в кімнаті, чи багато місця займає і чи потрібна вам така велика картинка.

Роздільна здатність екрану

Кількість точок (пікселів), з яких побудована картинка, і є розширенням. Від цього залежить чіткість і якість зображення. Дозволи бувають різні:

1. 1280х720 (HD Ready) - добре буде працювати з DVD, цифровим телебаченням, використовується в діагоналях менше 32 дюймів.

2. 1920х1080 (FULl HD) - часто використовується на багатьох носіях та підійде для більшості сучасного контенту.

3. 3840х2160 (4К) - найновіше розширення, в якому використовується близько 8 мільйонів пікселів. Контенту цього розширенні поки мало, але є інтернет сервіси, які транслюють його.

І багато інших. Вибирайте, в залежності від того, який контент ви будете дивитися. Не варто купувати телевізор на 8К, щоб дивитися на ньому новини або просто пізнавальні канали. Якщо ви граєте в приставку або захоплюєтеся фільмами, які зняті недавно і доступні в 8К, - це буде хорошим рішенням.

Типи телевізорів

Від типу залежить якість зображення і реалістичність кольорів, також м'якість і насиченість екрану. Поширення набули три типи, виходячи з матриці і методу підсвічування: