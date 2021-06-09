Хвороба Альцгеймера: як розпізнати і що робити

Хворобу Альцгеймера не можна вилікувати, на сьогоднішній день немає ефективних ліків, здатних уповільнити невблаганний прогрес цього захворювання. Убезпечити себе за допомогою вакцини так само не вийде, оскільки її просто не існує, повідомляє Центр гигиенического образования населения.

На ранніх стадіях ця хвороба стає причиною погіршення пам'яті і функціонального стану організму, а потім викликає прогресуючу деменцію.

Є ефективні методи знизити ймовірність розвитку цього захворювання, відстрочити його початок і уповільнити темпи прогресування. В абсолютній більшості випадків, хвороба Альцгеймера вражає людей старше 65 років, це можна пояснити процесами старіння мозку, але, можна зменшити ризик її розвитку, якщо почати вживати відповідних заходів в більш ранньому віці.

Високий рівень холестерину артеріальна гіпертензія два найбільш значущих фактора ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Привівши в норму показники ліпідів крові і артеріальний тиск, можна значно знизити ймовірність розвитку хвороби.

При діагностиці хвороби Альцгеймера починають з лікування, яке допомагає зберегти здатність справлятися з щоденними справами і уповільнює розвиток порушень пам'яті. Проблеми з пам'яттю і поведінкою ускладнюють взаємини з членами сім'ї та близькими і ускладнюють повсякденне життя. У людей з розладом пам'яті повинен бути близький, хто може допомогти йому в повсякденній роботі, а також у вирішенні юридичних питань. Питання фінансів, власності та майна повинні бути вирішені ще тоді, коли людина з хворобою Альцгеймера все ще дієздатний.

Хвороба Альцгеймера впливає на пам'ять, орієнтування в просторі, швидкість мислення і реакції. Тому водіння машини стає утрудненим і для забезпечення безпеки руху потрібно обмежити права водіння.

Єдина можливість зберегти гостроту розуму - освоювати нові навички та знання. Вчіться грати в шахи, вчіться грі на музичних інструментах, вивчайте іноземну мову, просто заучуйте вірші, тренуйте свій мозок, не давайте йому лінуватися!

Захищайте голову від травм. Доведено, що травми голови, причому, отримані в будь-якому віці значно підвищують ризик хвороби Альцгеймера. Тому, будьте максимально уважні при їзді на велосипеді або мотоциклі, завжди надягайте захисну каску. Слідкуйте за безпекою свого будинку, часто травму можна отримати, спіткнувшись об край погано застеленого килима, або, послизнувшись у ванній.

Вибирайте такі види активності, які поєднують в собі вправи для зміцнення серцево - судинної системи (що супроводжується потовиділенням і почастішанням серцебиттям) і силові вправи для розвитку м'язів. Для початку підійдуть ходьба або плавання. Або, виконуйте кардіо - вправи по 30 хвилин п'ять разів на тиждень. Плавайте, бігайте, або займайтеся в будинку на біговій доріжці, підійде будь-яка активність, при якій серцебиття частішає. У будь-якому випадку, перед тим, як приступити до регулярних занять спортом або змінити їх графік, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, для визначення оптимальних навантажень.

Зберігайте спокій. При стресі в організмі виділяється гормон, який негативно впливає на здоров'я, а згодом і на активність головного мозку. Виберіть заняття, яке допомагає вам заспокоюватися. Спробуйте зайнятися йогою, медитацією, приймати теплі ванни, гуляти на природі або виконувати дихальні вправи.