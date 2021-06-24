Як медитація допомагає впоратися зі стресом

Медитація стає все більш популярною по всьому світу. Вважається, що ця практика допомагає впоратися зі стресом і покращує загальне самопочуття. Як потрібно медитувати, щоб від цього була користь, повідомляє ПМ.

Медитація стала мейнстрімом в XXI столітті. Ці практики використовують найчастіше для зниження стресу і загального «оздоровлення». Але чи правда, що розслаблення і концентрація на одному об'єкті або явищі протягом деякого часу здатна принести користь організму?

Найдавніше на сьогоднішній день згадка медитації як виду духовної практики можна зустріти на сторінках Вед - однієї з священних книг індуїзму, яка створювалася в період з XVI по V століття до нашої ери. З індуїзму ця практика, яка спочатку супроводжувалася співами і монотонними ритмами, перекочувала в даосизм і буддизм.

Сьогодні практика медитації поширилася по всьому світу і використовується не стільки в релігійних цілях, скільки для «оздоровлення» в епоху постійного робочого стресу і депресивних розладів. Великий плюс цієї практики в тому, що ви можете займатися їй, де б ви не знаходилися - на прогулянці, в автобусі, в очікуванні лікаря або навіть посеред ділової зустрічі.

Головна мета медитації полягає в розслабленні та концентрації уваги на одному об'єкті або явищі. Найпопулярніший вид цієї практики полягає в спробі поглянути на свої думки з боку, повністю розслабившись і відокремивши себе від постійно виникаючих почуттів і думок. Це називається медитацією усвідомленості.

Досліджень, які б могли достовірно описати ефекти медитації, вкрай мало. Раніше вчені з Університету Джонса Хопкінса проаналізували 19 000 наукових статей про медитації і знайшли тільки 47, які задовольняють всім необхідним критеріям. Метааналіз цих публікацій показав, що медитація дійсно здатна надавати сприятливу дію на організм, знижуючи біль, тривожність і пом'якшуючи депресивні стани.

У деяких клініках медитативні практики вже використовуються для поліпшення ментального здоров'я пацієнтів. У США існують програми для боротьби зі стресом і хронічним болем за допомогою медитації. Минулі люди дійсно повідомляють про поліпшення свого стану. Однак медитація - як і сеанси з психотерапевтом - потрібен час, щоб ефект від практик був помітний. Як правило, це кілька тижнів регулярних занять хоча б по 10-20 хвилин.

Микита Шевцевредакція.