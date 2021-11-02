Вибираємо рибні консерви

Риба, приготована і збережена способом консервації, багато в чому не поступається свіжій рибі за змістом основних поживних речовин. Якісні рибні консерви - джерело повноцінного білка, цинку, вітаміну D, B12, заліза, йоду, магнію, калію, селену і омега-3 жирних кислот, повідомляє Центр гигиенического образования населения.

На прилавках магазинів, зараз представлен широкий асортимент консервованої рибної продукції.

До найбільш популярних варіантів консервованої рибної продукції відносяться:

Натуральні (власному соку), в маслі, в томатному соусі, паштети, пасти, рибоовочеві консерви.

Вибираючи якісні та безпечні рибні консерви, звертайте увагу на упаковку, маркування та склад продукту.

Важливо!

Після розтину жерстяної банки, її вміст треба перекласти в місткість зі скла або харчового пластику. Зберігання продукту безпосередньо в розкритій банці неприпустимо.

Вибирайте розмір банки, відповідно до вашої реальної потреби.

Придбати велику упаковку може здатися вигідним рішенням, але після розтину рибні консерви не переносять тривалого зберігання і швидко псуються.

З точки зору здорового харчування, оптимальний вибір - консерви, виготовлені з риби у власному соку, в складі яких тільки риба, сіль і спеції.

Консервування в маслі значно збільшує калорійність і вміст жиру в кінцевому продукті.

Консервування в томатному соусі збільшує калорійність і вміст цукру в кінцевому продукті.

Рибні консерви не можуть в повній мірі замінити свіжу рибу, але можуть стати хорошим доповненням до здорового раціону харчування.

Упаковка

Рибні консерви повинні бути герметично упаковані в жерстяні або скляні банці. Якщо при огляді упаковки виявляються такі ознаки порушення цілісності, відмовтеся від покупки:

Бомбаж - здуття банки з обох сторін. З'являється при заморожуванні вмісту або при розмноженні в консервах бактерій, в тому числі і збудника ботулізму.

«Хлопуша» - опуклість на дні, зникає при натисканні на одному або виникає на іншому кінці. Підтьоки на поверхні банки. Іржа по закаточного шву, іржавий наліт на поверхні банки.