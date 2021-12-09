Що додати в каву: розбір рецептів і традицій

Кава - це особливий напій, приготування якого базується на дотриманні чіткої технології. Проте, цей напій дає істинним гурманам свободу та дає змогу творити. Зокрема, це стосується використання добавок, які зроблять смак і аромат улюбленого напою більш яскравим і приємним, повідомляє Leagueofcoffee.

Безсумнівно, найпопулярнішим і традиційним доповненням є цукор. Але є й досить екзотичні і незвичні для нас спеції, прянощі. Також у напій часто додають алкоголь і спеціальні сиропи, топінги.

Щоб було веселіше - алкоголь:

Відомо, що кілька крапель алкогольного напою здатні перетворити смак кави. Настоянки, солодкі лікери, коньяк і горілка - список можна продовжувати до нескінченності. Вибір алкоголю залежить і від країни, з якої прийшов рецепт незвичайного кави. Наприклад, у Мексиці в каву додають текілу. Алкоголь дає змогу не тільки підвищити «градус» кавового напою, а й надати пікантності.

Солодше

Натомість, додавання спеціальних сиропів з незвичайними смаками робить смак кави більш солодким і м'яким. На сьогоднішній день існує величезна кількість різновидів: полуничний, шоколадний, ванільний і так далі. Примітно, що сиропи досить концентровані, тому на порцію напою йде не більше 1-2 ч.л.

Цукор так само може заграти яскравими фарбами. Для цього його додають у суху турку і прогрівають до появи карамельного аромату. Якщо ж через відсутність досвіду ви боїтеся зіпсувати продукт і джезву, то можна використовувати кусковий цукор або ж натуральний коричневий.

Шоколад - один із найпопулярніших додатків. У залежності від обраного сорту, він може як зробити смак кави більш ніжним (якісний молочний), так і надати йому гіркоту (це стосується чорного шоколаду з високим відсотком вмісту какао-бобів). Крім того, не забувайте, що в багатьох рецептах приготування ароматного напою, що бадьорить, шоколад використовують у вигляді стружки або крихти - для прикраси поверхні.

Екзотика

Каву відмінно доповнюють фрукти. Зазвичай, це стосується персиків, бананів, а також цитрусів. Найчастіше прийнято додавати натуральний фруктовий сік, але іноді в напій додаються шматочки фруктів. Якщо ж мова йде про цитруси, то незвичайний смак і аромат можна отримати за рахунок використання цедри.

У деяких країнах (наприклад, у Німеччині, а також у державах Латинської Америки) для приготування кави використовуються лісові та садові ягоди. Зазвичай їх перетирають або подрібнюють за допомогою блендера, а потім додають у напій разом з ваніллю, гвоздикою і корицею. До речі, прянощі і спеції можуть додаватися і самі по собі. Але не забувайте, що їх потрібно використовувати зовсім у невеликій кількості. Особливо це стосується прянощів у порошку. Наприклад, відомо, що імбир в сухому вигляді набагато агресивніший, ніж сам «рогатий» корінець.

Дуже цікавий ефект можна отримати при додаванні в напій горіхів. Для приготування цього напою найкраще використовувати лісові, волоські або мигдальні горіхи, фундук. Найчастіше їх перетирають і підсмажують. Додаються вони безпосередньо на стадії варіння напою в турці.

Класика

А найтрадиційнішим доповненням вважаються молочні продукти - вершки і молоко. При додаванні в каву вони пом'якшують її смак і прибирають гіркоту. Потрібно відзначити, що використання молока дає змогу зменшити негативний вплив кофеїну на організм людини. Саме при додаванні молока народжуються класичні кавові напої, які відомі абсолютно всім - латте, мокачино, капучино.

Для приготування кави використовуються не тільки питні, але і збиті вершки. За їхньою допомогою можна прикрасити поверхню улюбленого напою та зробити його схожим на справжній десерт.