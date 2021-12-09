Морська капуста: корисні властивості та протипоказання

Морська капуста: корисні властивості та протипоказання

Морська капуста, корисна, їстівна водорість. Вона належить до класу бурих морських водоростей, які відрізняються багатим набором корисних мікроелементів та поживних речовин. Водорості виціджують з морської води, а потім переробляють в прийнятну для людського організму форму, повідомляє 8gdp.by.

Що входить до складу морської капусти?

  • повний набір макро- і мікроелементів таких як фосфор, натрій, залізо, магній, йод.
  • всі вітаміни з групи B, а також у великій кількості E, A, C і D. Причому вітамінів і мікроелементів в морській капусті в кілька разів більше, ніж у звичайній.
  • природній ентеросорбент під назвою «Альгинати». Вони призначені для позбавлення організму від токсинів, іонів, радіонуклідів і хвороботворних бактерій.
  • стерини, які перешкоджають накопиченню надлишком холестерину і розріджують кров, тим самим зменшуючи тромбоутворення судин.
  • органічно пов'язана форма йоду, яка підтримує баланс даного елемента в організмі.
  • харчові волокна, вони ж пектини, які допомагають налагоджувати роботу травної системи і шлунково-кишкового тракту.
  • жирні кислоти, що запобігають появі атеросклерозу в старості.
  • білки і найкорисніші для організму амінокислоти.
  • полісахариди високомолекулярного типу, які приводять у норму обмін речовин, стежать за рівнем холестерину, балансу води і солі, не дають утворитися тромбам в крові.

Корисні властивості морської капусти

Морська капуста застосовується при лікуванні таких захворювань:

  • захворювання щитовидної залози
  • профілактика онкології
  • сприяє очищенню організму
  • авітаміноз
  • анемія
  • ожиріння
  • запори
  • покращує обмін речовин
  • імуностимулюючу дію
  • антисклеротичну дію
  • знижує поганий холестерин
  • знижує тромбоутворення
  • покращує пам'ять
  • допомагає боротися зі стресом, занепадом сил, депресією
  • підвищує лібідо

Настій із сухої ламінарії можна використовувати від затяжного стресу. За рахунок багатого бромом і вітамінами групи В складу морська капуста заспокоює і приводить нервову систему в норму. Ламінарія сприятливо впливає на центральну нервову систему, робить працездатність організму вище, робить людину сильнішою розумово і фізично.

Корисні властивості морської капусти використовують для профілактики і додатковий лікувальний засіб при артеріосклерозі. Якщо ви включите морську капусту в своє щоденне меню, то надлишок холестерину перестане відкладатися на стінках судин і стане виводитися з організму. Крім того, ламінарія містить в своєму складі таку корисну речовину як ламінін, яке має здатність нормалізувати кров'яний тиск. Не дарма морську капусту визнали одним з найбільш корисних продуктів для продовження молодості і довголіття.

Морську капусту застосовують як ефективний засоби позбавлення від ангіни, і як хороший засіб для зміцнення імунітету.

Кому не можна вживати морську капусту?

Ламінарія не відображено тим, у кого алергія на йод. Її не рекомендується їсти і приймати в порошковому вигляді вагітним, які страждають кропив'янкою, ринітом, вугрові висипами, фурункульозом. До числа людей, яким не можна їсти морську капусту, відносяться страждають на нефрит, туберкульоз, хворобами шлунка і кишечника в гострій стадії, гемороєм, нефрозом і будь-якими іншими захворюваннями нирок.

Як вживати морську капусту

У профілактичних і лікувальних цілях досить з'їдати в день 2 чайні ложки сухої морської капусти. Ви можете пити з неї настої, додавати її як корисну приправу (замість солі) в супи, соуси, салати, овочеві пюре, попередньо перемолоти її в борошно.

Не рекомендується брати мариновану і консервовану морську капусту - в ній містяться шкідливі для здоров'я добавки, це викликає сумніви у її корисні властивості. Тому купуйте сушену ламінарію, яка завжди продається в аптеках. Вона буває у вигляді пластин, брикетів, подрібнена, а також у вигляді порошку. При її виготовленні було тільки витягнута волога, а всі цінні вітаміни і мікроелементи збереглися повністю.

Як морська капуста допомагає схуднути?

Цінна водорість - вельми низькокалорійна, дієтичний продукт, в 100 г її міститься всього 5,4 ккал. Вона сприяє схудненню, заповнюючи шлунок і викликаючи почуття насиченості. Крім того, вона поглинає рідини і заповнює кишечник, розщеплює жирові клітини. Все це дає можливість успішно її використовувати для зниження зайвої ваги і в боротьбі з целюлітом.

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