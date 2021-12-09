Морська капуста: корисні властивості та протипоказання

Морська капуста, корисна, їстівна водорість. Вона належить до класу бурих морських водоростей, які відрізняються багатим набором корисних мікроелементів та поживних речовин. Водорості виціджують з морської води, а потім переробляють в прийнятну для людського організму форму, повідомляє 8gdp.by.

Що входить до складу морської капусти?

повний набір макро- і мікроелементів таких як фосфор, натрій, залізо, магній, йод.

всі вітаміни з групи B, а також у великій кількості E, A, C і D. Причому вітамінів і мікроелементів в морській капусті в кілька разів більше, ніж у звичайній.

природній ентеросорбент під назвою «Альгинати». Вони призначені для позбавлення організму від токсинів, іонів, радіонуклідів і хвороботворних бактерій.

стерини, які перешкоджають накопиченню надлишком холестерину і розріджують кров, тим самим зменшуючи тромбоутворення судин.

органічно пов'язана форма йоду, яка підтримує баланс даного елемента в організмі.

харчові волокна, вони ж пектини, які допомагають налагоджувати роботу травної системи і шлунково-кишкового тракту.

жирні кислоти, що запобігають появі атеросклерозу в старості.

білки і найкорисніші для організму амінокислоти.

полісахариди високомолекулярного типу, які приводять у норму обмін речовин, стежать за рівнем холестерину, балансу води і солі, не дають утворитися тромбам в крові.

Корисні властивості морської капусти

Морська капуста застосовується при лікуванні таких захворювань:

захворювання щитовидної залози

профілактика онкології

сприяє очищенню організму

авітаміноз

анемія

ожиріння

запори

покращує обмін речовин

імуностимулюючу дію

антисклеротичну дію

знижує поганий холестерин

знижує тромбоутворення

покращує пам'ять

допомагає боротися зі стресом, занепадом сил, депресією

підвищує лібідо

Настій із сухої ламінарії можна використовувати від затяжного стресу. За рахунок багатого бромом і вітамінами групи В складу морська капуста заспокоює і приводить нервову систему в норму. Ламінарія сприятливо впливає на центральну нервову систему, робить працездатність організму вище, робить людину сильнішою розумово і фізично.

Корисні властивості морської капусти використовують для профілактики і додатковий лікувальний засіб при артеріосклерозі. Якщо ви включите морську капусту в своє щоденне меню, то надлишок холестерину перестане відкладатися на стінках судин і стане виводитися з організму. Крім того, ламінарія містить в своєму складі таку корисну речовину як ламінін, яке має здатність нормалізувати кров'яний тиск. Не дарма морську капусту визнали одним з найбільш корисних продуктів для продовження молодості і довголіття.

Морську капусту застосовують як ефективний засоби позбавлення від ангіни, і як хороший засіб для зміцнення імунітету.

Кому не можна вживати морську капусту?

Ламінарія не відображено тим, у кого алергія на йод. Її не рекомендується їсти і приймати в порошковому вигляді вагітним, які страждають кропив'янкою, ринітом, вугрові висипами, фурункульозом. До числа людей, яким не можна їсти морську капусту, відносяться страждають на нефрит, туберкульоз, хворобами шлунка і кишечника в гострій стадії, гемороєм, нефрозом і будь-якими іншими захворюваннями нирок.

Як вживати морську капусту

У профілактичних і лікувальних цілях досить з'їдати в день 2 чайні ложки сухої морської капусти. Ви можете пити з неї настої, додавати її як корисну приправу (замість солі) в супи, соуси, салати, овочеві пюре, попередньо перемолоти її в борошно.

Не рекомендується брати мариновану і консервовану морську капусту - в ній містяться шкідливі для здоров'я добавки, це викликає сумніви у її корисні властивості. Тому купуйте сушену ламінарію, яка завжди продається в аптеках. Вона буває у вигляді пластин, брикетів, подрібнена, а також у вигляді порошку. При її виготовленні було тільки витягнута волога, а всі цінні вітаміни і мікроелементи збереглися повністю.

Як морська капуста допомагає схуднути?

Цінна водорість - вельми низькокалорійна, дієтичний продукт, в 100 г її міститься всього 5,4 ккал. Вона сприяє схудненню, заповнюючи шлунок і викликаючи почуття насиченості. Крім того, вона поглинає рідини і заповнює кишечник, розщеплює жирові клітини. Все це дає можливість успішно її використовувати для зниження зайвої ваги і в боротьбі з целюлітом.