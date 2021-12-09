Морська капуста: корисні властивості та протипоказання
Морська капуста, корисна, їстівна водорість. Вона належить до класу бурих морських водоростей, які відрізняються багатим набором корисних мікроелементів та поживних речовин. Водорості виціджують з морської води, а потім переробляють в прийнятну для людського організму форму, повідомляє 8gdp.by.
Що входить до складу морської капусти?
- повний набір макро- і мікроелементів таких як фосфор, натрій, залізо, магній, йод.
- всі вітаміни з групи B, а також у великій кількості E, A, C і D. Причому вітамінів і мікроелементів в морській капусті в кілька разів більше, ніж у звичайній.
- природній ентеросорбент під назвою «Альгинати». Вони призначені для позбавлення організму від токсинів, іонів, радіонуклідів і хвороботворних бактерій.
- стерини, які перешкоджають накопиченню надлишком холестерину і розріджують кров, тим самим зменшуючи тромбоутворення судин.
- органічно пов'язана форма йоду, яка підтримує баланс даного елемента в організмі.
- харчові волокна, вони ж пектини, які допомагають налагоджувати роботу травної системи і шлунково-кишкового тракту.
- жирні кислоти, що запобігають появі атеросклерозу в старості.
- білки і найкорисніші для організму амінокислоти.
- полісахариди високомолекулярного типу, які приводять у норму обмін речовин, стежать за рівнем холестерину, балансу води і солі, не дають утворитися тромбам в крові.
Корисні властивості морської капусти
Морська капуста застосовується при лікуванні таких захворювань:
- захворювання щитовидної залози
- профілактика онкології
- сприяє очищенню організму
- авітаміноз
- анемія
- ожиріння
- запори
- покращує обмін речовин
- імуностимулюючу дію
- антисклеротичну дію
- знижує поганий холестерин
- знижує тромбоутворення
- покращує пам'ять
- допомагає боротися зі стресом, занепадом сил, депресією
- підвищує лібідо
Настій із сухої ламінарії можна використовувати від затяжного стресу. За рахунок багатого бромом і вітамінами групи В складу морська капуста заспокоює і приводить нервову систему в норму. Ламінарія сприятливо впливає на центральну нервову систему, робить працездатність організму вище, робить людину сильнішою розумово і фізично.
Корисні властивості морської капусти використовують для профілактики і додатковий лікувальний засіб при артеріосклерозі. Якщо ви включите морську капусту в своє щоденне меню, то надлишок холестерину перестане відкладатися на стінках судин і стане виводитися з організму. Крім того, ламінарія містить в своєму складі таку корисну речовину як ламінін, яке має здатність нормалізувати кров'яний тиск. Не дарма морську капусту визнали одним з найбільш корисних продуктів для продовження молодості і довголіття.
Морську капусту застосовують як ефективний засоби позбавлення від ангіни, і як хороший засіб для зміцнення імунітету.
Кому не можна вживати морську капусту?
Ламінарія не відображено тим, у кого алергія на йод. Її не рекомендується їсти і приймати в порошковому вигляді вагітним, які страждають кропив'янкою, ринітом, вугрові висипами, фурункульозом. До числа людей, яким не можна їсти морську капусту, відносяться страждають на нефрит, туберкульоз, хворобами шлунка і кишечника в гострій стадії, гемороєм, нефрозом і будь-якими іншими захворюваннями нирок.
Як вживати морську капусту
У профілактичних і лікувальних цілях досить з'їдати в день 2 чайні ложки сухої морської капусти. Ви можете пити з неї настої, додавати її як корисну приправу (замість солі) в супи, соуси, салати, овочеві пюре, попередньо перемолоти її в борошно.
Не рекомендується брати мариновану і консервовану морську капусту - в ній містяться шкідливі для здоров'я добавки, це викликає сумніви у її корисні властивості. Тому купуйте сушену ламінарію, яка завжди продається в аптеках. Вона буває у вигляді пластин, брикетів, подрібнена, а також у вигляді порошку. При її виготовленні було тільки витягнута волога, а всі цінні вітаміни і мікроелементи збереглися повністю.
Як морська капуста допомагає схуднути?
Цінна водорість - вельми низькокалорійна, дієтичний продукт, в 100 г її міститься всього 5,4 ккал. Вона сприяє схудненню, заповнюючи шлунок і викликаючи почуття насиченості. Крім того, вона поглинає рідини і заповнює кишечник, розщеплює жирові клітини. Все це дає можливість успішно її використовувати для зниження зайвої ваги і в боротьбі з целюлітом.