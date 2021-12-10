Способи, якими можна заспокоїти дитину

Більшість маленьких дітей потребують допомоги для самозаспокоєння. Коли дорослі допомагають дитині заспокоїтися, вибираючи зі способів, які доступні і йому самому, вони автоматично тренують майбутні навички дитини та знайомлять його з переліком альтернатив для самозаспокоєння, пише Катерина Гедражко, Corhelp.ru.

Простота - на благо

Для деяких дітей релаксуючою дією володіють найпростіші речі: розповідання дитячого віршика, спів пісеньки, повторення абетки, або одна і та ж комфортна фраза - з багаторазовим повторенням.

Інші діти легко заспокоюються в тісних обіймах, на гойдалки, на стрибунців, в гамаку або на конячці-гойдалці, підстрибуючи на дивані, стрибаючи і кружляючи на місці.

Два і більше способи - найкращий результат

Найчастіше дітям потрібно відразу два інструменти для заспокоєння, які активно діють на кілька сенсорних сфер. Хитання і тиск, або рух і спів з простим повторюваним мотивом, або музика і можливість погризти гумову іграшку.

Перевірка в спокійному стані

Важливим моментом стає і те, що ще до використання якогось нового методу під час епізоду істерики, плачу або хвилювання, слід перевірити його дію в спокійному стані дитини. Наприклад, якщо маленька дитина охоче йде на ручки, варто практикувати це під час гри і просто протягом дня. І тоді можна буде спробувати нівелювати і гостру ситуацію саме таким шляхом.

Давати спокій - теж спосіб

Дітям, які хочуть заспокоїтися в самоті, слід дати простір і час, забезпечити «втеча в безпечну зону» і заняття улюбленою релаксуючою активністю (самостимуляція, загорнутися в ковдру, читання і т.д.). Їм просто потрібен час, щоб відновитися.

Для успішного лавірування серед підводних каменів істерик і сенсорних перевантажень завжди має сенс відштовхуватися від специфічних особливостей конкретної дитини та включати у свій перелік невідкладних засобів індивідуально ефективні методи.