Дитяча агресія: застереження

Про психотерапію гніву знято чимало фільмів і написано ще більше книг, статей, заміток та ін .. Хтось захищає агресію, хтось прагне всіляко викорінити. Боротьба з агресією починається з самого садка і в одних дійсно піддається корекції, а в інших залишається на все життя, пише Анастасия Лобазова, Пси-практис.

Багато дорослих в процесі психотерапії віддають собі повний звіт у тому, що вони надмірно агресивні, запальні, жорстокі, висловлюють жаль з приводу такої поведінки і розуміють, що воно є основою всіх їх життєвих негараздів у відносинах з людьми, проте зробити з собою нічого не можуть. Думаєте це лінь і пошук виправдань?

Насправді дійсно є такий тип людей, у яких печінка є конституційно слабким органом, вони в якомусь сенсі жовчозалежні та не завжди вміють регулювати внутрішній дисбаланс. У поведінці такі діти великі трудівники та спритні, сміливі, сильні, активні, часто переможці різноманітних олімпіад і змагань, новатори і креативщики ... Однак проблема полягає і в тому, що розпізнати психотип через соматип у дітей, на відміну від дорослих дуже складно. Так як вони в силу прискореного розвитку приміряють на себе всі моделі поведінки, не завжди зрозуміло де їхнє справжнє, а де пробне. Підказати, що дитина відноситься до обговорюваного соматопсихотипу, крім особливого тіла (спортивного, сильного, гнучкого), нам може і те, що в тому чи іншому віці він більше інших хворів на щось, що пов'язано з печінкою або жовчним міхуром, очима і / або зв'язками, і тим більше якщо це спадкове, якщо присутні психічні особливості, включаючи функціональну гіперактивність, НЦД та ін .. Слабка печінка робить таких людей схильними до залежностей (це не тільки про алкоголь, а й про солодощі, комп'ютері та ін.).

Такі діти особливо агресивні в порівнянні з однолітками і їх агресивність складно піддається корекції. Ключові фактори, на які варто звернути увагу у вихованні таких дітей.

За основу ми беремо те, що агресія для них є свого роду паливом. Всі ті досягнення в школі, перемоги в спорті і успіхи в особистих взаєминах - це все вони мають саме завдяки тій самій агресивній енергії, яку направили в правильне русло. Наше завдання пам'ятати, що цієї енергії у них завжди значно більше, ніж у інших, тому вони успішні, поки застосовують її в справу. Як тільки ми стикаємося з агресією деструктивною - це перший сигнал про те, що вони збилися зі шляху, використовують своє паливо не за призначенням. Тому, зверніть увагу на наступні застереження:

1. Ніколи не зліть їх. Часто такі діти демонструють серйозну фізичну силу і активність і батьки віддають їх в спорт. Це дуже грамотне рішення для того, щоб дитина могла реалізувати свій фізичний потенціал, який у нього від природи значно більший, ніж у інших дітей. Однак звертайте увагу на те, щоб секції носили і дух філософії зрощує чесноти - НЕ нападу, а захисту, чесної боротьби, справедливості, повазі старших і допомоги молодшим, дружбу і взаємовиручку і т.д. На жаль в психотерапії психосоматики це дуже часта стратегія чоловіків - "йти по трупах", якій їх навчали в дитинстві. Можливо сьогодні вона дасть вам медаль або грамоту, але через 30 років це буде самотній та хворий чоловік, який навіть собі буде боятися зізнатися в тому, наскільки йому насправді погано, і буде спиватися, або розбивати все і вся, чи не фізично, так побічно, вербально.

2. Навчайте працювати в команді. У таких дітей дуже сильно розвинений дух конкуренції, змагання та ін., В глибині душі вони краще вас знають кого, як і де обскакати. Заохочуйте їх індивідуальність і винятковість, однак нагадуйте, що кожна людина цінна по своєму, а в чомусь навіть більш успішний, ніж він сам. Вивчайте прислухатися до інших ідей і іноді робити крок назад. Сьогодні це мої клієнти, які б'ються головою об стіну, коли вихід поруч. Вони не бачать його, тому що чи то занадто горді, щоб просити про допомогу, то чи впевнені в тому, що люди навколо - це люди другого сорту. Невміння поступитися і відступити доводить їх до складних патологій. Якщо зараз ви бачите, що дитина неадекватно реагує на програш, проявляє впертість не дивлячись на доводи деструктивності такої поведінки - НЕ відгороджується, це ознака того, що він не справляється з наявним потенціалом.

3. Не вчіть давати здачі. Такі діти вдарять кривдника вперед ваших повчань, для них це як рефлекс. Більш того, люди такого психотипу дуже переконливі в гніві і можуть словами виразити своє невдоволення так, що вже ні в якої дитини не з'явитися бажання з ним змагатися. Ось нехай він такою манерою перш попередить кривдника про наслідки. Важливо таким дітям навчитися не діяти рефлекторно, а брати паузу на роздуми. Звертати увагу на аналіз, планування, зважування за і проти, пошук компромісу і т.д., це їх слабкі місця, які важливо посилити в дитинстві.

4. Не вчіть непрямими методами агресії - бити груші, кричати в подушку і ін., Це пастка, яка зіграє з ними злий жарт пізніше. Повірте, жодна клієнтка не радуватиметься, коли її чоловік в пориві сімейного непорозуміння рефлекторно громив всю кухню, техніку або обзивав її найостаннішими епітетами про існування яких вона навіть не здогадувалася. Пам'ятайте, що у таких людей агресії надто багато і вона є їх природним паливом. Єдиний метод конструктивно з нею впоратися, це направити її в справу, в проект, в досягнення, в самовдосконалення і т.д. Зверніть увагу на різницю: непрямий метод агресії = бити подушку і сублімація агресії = присідання або прибити плінтуса (для тих, хто постарше).

5. Аналізуйте поведінку. Обумовлюйте з дитиною якомога висловити агресію інакше, як можна вирішити той чи інший конфлікт інакше, як чинити в яких складних ситуаціях, з ким і про що говорити, чи що краще робити й т.д. Не залишайте його з почуттям, що бити, кричати та ламати це нормально. На жаль більшість агресивних клієнтів часто навіть не розуміють, коли вони грубіянять, принижують і ін .. Вони б може і хотіли не грубіянити, але не знають як це і не відстежують у своїй поведінці.

6. Обговорюйте і демонструйте тактику ненасильства. Особливо якщо цю агресію дитина отримала в спадок. Агресивні ігри і мультики шкідливі для звичайних дітей, для дітей же, які агресивні конституційно це в першу чергу травма, то, що вони бачать, вони несвідомо переживають на собі відчуваючи гормональний удар. Дуже часто дорослі розповідають про ранні дитячі переживання пов'язаних з наглядом актів агресії, а дехто пов'язує їх з включенням центру задоволення. Тому в другу чергу це постійна тема для обговорень та аналізу: що робить герой, чому він вчинив так (отримав чи ні бажане), це добре чи погано (буває змішане почуття коли позитивний герой вбиває негативного - важливо розібрати в чому плюс ситуації, а ніж мінус, щоб задоволення від перемоги добра не змішалося з задоволенням від насильства) і як потрібно вчинити в такій ситуації конструктивно.

Важливо звернути увагу на те, що це не універсальна стаття. Вона не про дитячі агресії, вона про дітей, які агресивні від природи. Вони не переростуть це, оскільки неможливо змінити свою фізіологію. Наше завдання, звернути їх увагу на те, де і коли їх поведінка надмірна, як вони можуть допомогти собі сублімувати цю енергію, і що робити, щоб дана їм від природи енергія досягнення, творення, креативності і т.д. не перетворилася в вульгарний мордобій або істеричність. З такими дітьми не зайве домовитися про те, що запальність і гнів це їх слабке місце, яке важливо тримати під контролем. І якщо вони відчувають, що ситуація виходить за рамки - НЕ битися головою об стіну, а просити допомоги.