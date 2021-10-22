Дизайн кухні-вітальні: сучасний мінімалізм
Стильна та витончена кімната, де панує спокій, тиша і спокій. Цей сучасний стиль передбачає багато вільного простору, ідеальний і скрупульозний порядок, чистота і наявність різних матових декоративних елементів і поверхонь, повідомляє Дом мечты.
Молодь, яка веде активний спосіб життя, мало буває вдома, а приходячи, хоче тільки відпочивати, готує їжу зазвичай на вихідних, скоріше за все вибере кухню-вітальню в стилі мінімалізм.
Красивий і модний дизайн інтер'єру - наявні тільки потрібні предмети.
Поради щодо оформлення простору.
- Не забувайте, що в цьому стилі всі недоліки відразу впадають в очі. Меблі в зоні відпочинку в вітальні і меблі в кухні повинні бути в одному стилі.
- Для вітальні варто вибрати просту і високофункційні меблі. Віддайте належне якісній обробці стін, стелі та підлоги. У кухонній зоні змонтуйте побутову техніку в одне ціле з меблями, це в мінімалізмі завжди виглядає добре.
- Будьте уважні при підборі кольорових гам, яскрава пляма в вашому інтер'єрі повинна бути тільки одна. Зараз модно ставити в зону вітальні пересувні або трансформовані меблі.
Варіант мінімалізму - це «еко» стиль, свіжий і сучасний, який має на увазі в додаток до перерахованого вище наявність натуральних матеріалів і живої зелені (хоча можлива і її імітація).
Розкішний мінімалістичний інтер'єр з багатою фактурою, де підкреслена унікальність кожної деталі.
Максимум світла і живої природи в міській квартирі.
Розмежувати простір кімнати можна за допомогою різних покриттів стелі.
Класичний скандинавський мінімалізм вітальні, де кожна деталь по-своєму бездоганна.