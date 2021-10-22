Дизайн кухні-вітальні: сучасний мінімалізм

Стильна та витончена кімната, де панує спокій, тиша і спокій. Цей сучасний стиль передбачає багато вільного простору, ідеальний і скрупульозний порядок, чистота і наявність різних матових декоративних елементів і поверхонь, повідомляє Дом мечты.

Молодь, яка веде активний спосіб життя, мало буває вдома, а приходячи, хоче тільки відпочивати, готує їжу зазвичай на вихідних, скоріше за все вибере кухню-вітальню в стилі мінімалізм.

Красивий і модний дизайн інтер'єру - наявні тільки потрібні предмети.

Поради щодо оформлення простору.

Не забувайте, що в цьому стилі всі недоліки відразу впадають в очі. Меблі в зоні відпочинку в вітальні і меблі в кухні повинні бути в одному стилі. Для вітальні варто вибрати просту і високофункційні меблі. Віддайте належне якісній обробці стін, стелі та підлоги. У кухонній зоні змонтуйте побутову техніку в одне ціле з меблями, це в мінімалізмі завжди виглядає добре. Будьте уважні при підборі кольорових гам, яскрава пляма в вашому інтер'єрі повинна бути тільки одна. Зараз модно ставити в зону вітальні пересувні або трансформовані меблі.

Варіант мінімалізму - це «еко» стиль, свіжий і сучасний, який має на увазі в додаток до перерахованого вище наявність натуральних матеріалів і живої зелені (хоча можлива і її імітація).

Розкішний мінімалістичний інтер'єр з багатою фактурою, де підкреслена унікальність кожної деталі.

Максимум світла і живої природи в міській квартирі.

Розмежувати простір кімнати можна за допомогою різних покриттів стелі.

Класичний скандинавський мінімалізм вітальні, де кожна деталь по-своєму бездоганна.