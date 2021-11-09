Печінка і жовчний міхур: про що говорить біль

Хвороба служить сигналом тривоги, вона з високою точністю передає те, що відбувається всередині нас і дає цікаві рекомендації на майбутнє. Хвороба свідомо чи не свідомо є констатацію ураження або нездатності зрозуміти, погодитися, навіть просто відчути внутрішній розлад, повідомляє Econet.

Чим довше живе в нас напруженість, яку потрібно усунути, тим вона сильніше і тим гостріше хвороба «потребує» в тому, щоб бути глибокою і серйозною.

Печінка

Це вкрай складний і багатозначний орган. Він - найбільший в людському тілі і грає головну роль в травленні, секретуючи жовч, а також забезпечує ще один дуже важливий процес: фільтрацію крові. Печінка впливає на склад крові і її якість як на живильному, так і на імунній рівні (захист, загоєння, зберігання і т. Д.). Тобто вона відповідає за її текстуру, склад, вібраційний рівень, «забарвлення».

Між іншим, її подвійна роль підтверджується тим фактом, що вона отримує подвійне кров'яне харчування: одне - через печінкову артерію, яка насичує її киснем, а інше - через ворітну вену, транспортирующую до неї поживні речовини, засвоєні тонким кишечником.

Захворювання печінки

Проблеми з печінкою теж служать ознакою того, що нам важко «переварити» щось в нашому житті, але тут, на відміну від шлунка, є один тонкий нюанс. Головна емоція, яка асоціюється з печінкою, - це гнів. Напруга і страждання в цьому органі натякають, що нашим звичайним і нестриманим способом реакції на життєві перипетії є гнів.

Кожен раз, коли ми «вирішуємо» наші проблеми із зовнішнім світом, кричимо і приходимо в страшне роздратування, ми мобілізуємо всю енергію печінки і таким чином щоразу забираємо у неї багато енергії, необхідної їй для своєї роботи. Тоді цей орган заявляє про себе, перестаючи правильно виконувати свою роль в травленні. Однак буває навпаки, коли занадто часто придушений або постійно стримуваний всередині гнів ущільнює енергію печінки з ризиком вилитися в більш серйозні патології (цироз, кісти, рак).

Болі в печінці також можуть розповісти, як важко ми переживаємо або приймаємо свої почуття, емоції або почуття і емоції інших людей, які вони нам повертають. У великій мірі від печінки залежить наш образ у власних очах або в очах інших людей. Від його сприйняття залежить наша життєрадісність і те, що ми знаходимо завдяки тій ролі, яку відіграє печінка в фільтрації та харчуванні крові. Отже, напруги в печінці може означати, що наша життєрадісність знаходиться під загрозою через пережите і через внутрішню гіркоти по відношенню до зовнішнього світу, який не визнає нас так, як нам хотілося б. Нас мучить почуття провини.

Печінка бере велику участь в роботі імунної системи і, зокрема, у формуванні придбаного імунітету - імунітету, збагаченого досвідом організму. Однак почуття провини змушує нас виправдовуватися і захищатися. Воно мобілізує наші енергії психологічного захисту, а численні напади гніву служать ознакою і виразом страху, що не знаходить іншого засобу захисту.

Якщо така стратегія застосовується часто, то вона послаблює енергію печінки, а потім жовчного міхура, які страждають.

Жовчний міхур

Він працює в зв'язці з печінкою, з якої він збирає і концентрує жовч. Він перерозподіляє її в тонкий кишечник, як раз на виході зі шлунка. Виділення жовчі дозволяє гармонійно тривати процес травлення, зокрема переварюванню жирних продуктів. У разі дисфункції говорять про погане травлення.

Захворювання жовчного міхура

Беручи участь в фізичному перетравленні продуктів харчування, він грає роль, аналогічну психологічному переварюванню подій. У народі про часто дратуючу людину говорять, що він «жовчний». Але ці занепокоєння завжди пов'язані з небайдужим нам людиною (з самим собою або з іншою людиною). Болі в жовчному міхурі говорять про те, що нам важко впоратися з почуттями і прояснити їх.

«Чи визнають мене інші?», «Чи люблять мене за те, що я роблю і уявляю собою?» - ось питання, про які свідчить напруга в жовчному міхурі, як і бурхливі напади гніву, які супроводжують неприємні випади, особливо якщо людина вважає їх несправедливими по відношенню до себе.

Болі в жовчному міхурі можуть означати, що наше розуміння істини або справедливості не зовсім ясно, або ми схильні до крайнощів і готові примушувати, використовувати інших людей або маніпулювати ними (зрозуміло, завжди знаходячи для цього вагомі причини).