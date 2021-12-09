Помилки у домашньому догляді за волоссям

Кожна з нас всіляко намагається доглядати за волоссям у домашніх умовах, але дуже часто ми розчаровуємося в результаті. Начебто й гребінець поміняла, і кінчики підстригла, і фен часто вже не використовуєш, а стан шевелюри – не радує, повідомляє Сегодня.

Що ж дівчата часто роблять неправильно у щоденному догляді за волоссям? Читайте невелику інструкцію по догляду за допомогою засобів, які дійсно працюють.

Помилка №1. Неправильно миєте голову

Професійні трихологи спростовують переконання, що часте миття нібито стимулює прискорене вироблення шкірного сала. Це міф. Все залежить від типу та стану волосся і шкіри голови. Тому на питання "як часто потрібно мити голову?" немає однозначної відповіді.

Наприклад, тим, хто має жирну шкіру голови, варто мити голову частіше (можливо, щодня), а у кого шкіра суха – досить 1 разу на тиждень. Крім того, часте миття підходить тим, хто використовує багато стайлінгу.

Мийте голову так часто, як цього вимагає ваше волосся.

Помилка №2. Вибираємо шампунь і кондиціонер, ґрунтуючись тільки на типі шкіри голови

Багато хто з нас неправильно підбирає засоби для миття, забуваючи про те, що шампунь добирається за типом шкіри голови, а кондиціонер – за типом волосся. Це означає, що можна використовувати різні лінійки косметичних продуктів для різних потреб.

Чітко визначте тип шкіри голови й волосся, підібравши відповідні шампунь та кондиціонер.

Помилка №3. Недостатньо живимо волосся для підтримки його еластичності

Ми зараз, напевно, розчаруємо багатьох. Але частота стрижки, на жаль, не впливає на швидкість росту волосся і його еластичність. Це одне із глибоко закріплених помилкових суджень ще з дитинства. За допомогою стрижки ми усуваємо тільки посічені кінчики, але й це лише на час позбавляє від проблеми ламкості. Запобігти пошкодженню допоможе правильний догляд: зволожуючі та живильні засоби для волосся.

Помилка №4. Не забуваємо, що омолодження потребує не тільки шкіра, але й волосся

Так, так, волосся з роками стає тьмянішим і втрачає свій блиск, або й взагалі шевелюра починає рідшати. Тому діяти завжди треба завчасно. Для профілактики використовуйте комплексний і регулярний догляд за волоссям у домашніх умовах, додаючи крем для волосся з ефектом омолодження. До складу котрого входять : Арганова та кератінова олії, що входять до складу, вітамін Е і УФ-фільтри захищають волосся від передчасного старіння.

Помилка №5. Забуваємо про сезонність та зміну засобів для догляду

Протягом року наше волосся потребує різного догляду. Влітку волосся рекомендується більше зволожувати за допомогою масок, а взимку, навпаки, живити. Саме живильні засоби містять необхідні вітаміни, яких бракує у зимовий час.

Міняйте засоби для догляду зі зміною сезонів.

Помилка №6. У поспіху неправильно сушимо феном і робимо укладання праскою на вологе волосся

А цього категорично робити не можна. Якщо ви одна із таких дівчат, привчіть себе перебувати у приміщенні мінімум 10 хвилин після сушки. Перепад температури точно негативно позначиться в майбутньому. Пам'ятайте, що влітку можна використовувати тепле повітря, а ось взимку показаний прохолодний фен. І так, укладка тільки на сухе волосся!

Використовуйте спеціальні засоби для захисту волосся під час укладання.