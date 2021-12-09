Омега-3 жирні кислоти: керівництво для застосування

Омега-3 жирні кислоти - важливий компонент, який позитивно впливає на багато аспектів здоров'я. Джерела Омега-3 в харчових продуктах: риба, риб'ячий жир, криль, деякі овочі і насіння, волоські горіхи. Також Омега-3 можна приймати у формі харчових добавок. Що в цьому плані важливо знати, повідомляє Econet.

Споживання омега-3 жирних кислот, які є в рибі і морських продуктах, пов'язане з зі зниженням ризику серцево-судинних недуг. Добавка омега-3 особливо рекомендується пацієнтам з ішемічною хворобою серця.

Омега-3 жирні кислоти - різновид поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). З декількох омега-3 три жирні кислоти пройшли спеціальні дослідження: альфа-ліноленова (ALA), докозагексаеновая (DHA) і ейкозапентаєнова (EPA). Риба - ключове джерело ЕПК і ДГК в нашому меню.

Користь омега-3

протизапальний ефект

зняття симптомів ревматоїдного артриту

структурна роль в мембранах клітин

протекція від серцево-судинних недуг

зниження ймовірності деменції

підтримка організму новонароджених і нервового розвитку в період виношування дитини.

Омега-3 продукти

холодноводна риба

устриці

м'ясні субпродукти з вмістом ЕПК і ДГК

лляні насіння

чіа

листові зелені овочі

волоський горіх.

Веганськи добавки з омега-3

Такі добавки виготовляють з водоростей з високою концентрацією EPA і DHA. Вони містять орієнтовно 100 - 300 мг DHA на дозу.

Натуральний риб'ячий жир: вільні жирні кислоти і натуральні тригліцериди. Продукт містить оріентовно 18% EPA і 12% DHA. Увага - на екологічність. Певні види риб мають в складі потенційно небезпечні показники забруднювачів зовнішнього середовища (ртуть, поліхлоровані дифеніли, хлорорганічні речовини). Дослідження з тестуванням добавок з риб'ячим жиром, кажуть, що концентрація таких токсинів, як правило, нижче межі виявлення.

В якій формі приймати?

Можна вибрати рідку або м'яку форму добавки омега-3. Рідкий риб'ячий жир - оптимальний варіант для тих, кому потрібно міняти дозування, хто зазнає труднощів з ковтанням капсул (діти). Якщо вам неприємний смак риб'ячого жиру, хорошою альтернативою будуть ароматизована рідина або гель. Желатинові капсули зручніші і стійкі до псування після розтину.

Оптимізація засвоєння омега-3

Жирні кислоти омега-3 краще засвоюються з добавок, якщо вживати їх з жировмісною їжею. Справа в тому, що жир в їжі активує вироблення жовчі і ферментів, емульгуючих і розщеплюючих омега-3 для всмоктування. Рекомендується приймати добавки з омега-3, з маслами авокадо, оливковою (1-го віджиму), кокосовою олією, горіхами, насінням.

Консультація з доктором

У підвищених дозах добавки омега-3 можуть вступати у взаємодію з певними медикаментозними препаратами (антикоагулянти). Тому перед прийомом нової добавки є сенс порадитися з вашим лікарем.

Зберігання добавок омега-3

Тримати добавки з омега-3 слід щільно закритими, уникати джерел тепла і світла. Найкраще добавки омега-3 зберігати в холодильнику, їх можна і заморожувати. Корисно знати, що в холодильнику риб'ячий жир мутніє, і потрібно делікатно струсити місткість перед його прийняття.