Організм не може без вітаміну А

Ми ростемо, дивимося на світ через призму тисяч хімічних сполук в нашому організмі. Вони контролюють мислення, поведінку і смаки, повідомляє Sayyes.

Вітамін А - це загальний термін, який зазвичай застосовують до групи жиророзчинних сполук. Він може знаходитися в двох формах: ретиноіді й каротиноїді. Розуміння різниці між ними допоможе вам вживати продукти більш усвідомлено.

Ретиноїди є повноцінним вітаміном А. Тобто наш організм використовує його в незмінному вигляді. Сюди входить відомий ретинол, який тримається на слуху завдяки рекламі косметичних засобів для обличчя. Ретиноїди містяться в продуктах тваринного походження, таких як м'ясо, риба, молочні продукти.

Каротиноїди - це попередники вітаміну А, по-науковому - провітаміни А, які людина отримує, споживаючи рослинну їжу.

Функції вітаміну А

1. Перша і дуже важлива функція - це зір

В організмі вітаміни групи А легко окислюються за участю ферментів, утворюючи ретиналі - складову білка родопсину. Родопсин, в свою чергу, є головним світлочутливим з'єднанням сітківки (паличок). При попаданні на сітківку світла, цис-конфігурація перетворюється в транс-ретиналь. Цей процес - пусковий механізм, що збуджує імпульс в зоровому нерві, який передається в мозок. І вуаля, ми бачимо світ навіть у темряві! Вітамін А попереджає ризики захворювання курячою сліпотою.

2. Синтез ферментів, які далі беруть участь в ряді реакцій утворення:

мукополісахаридів: компонентів сполучної тканини, хрящів і кісток. Низький рівень вітаміну А може бути не єдиною проблемою, коли справа стосується здоров'я кісток. Дослідження показують, що люди з високим рівнем споживання вітаміну А також мають більш високий ризик переломів.

гепарину; гіалуронової кислоти - ось і відповідь, чому так популярні засоби від зморшок з ретинолом (або втирайте в шкіру риб'ячий жир);

сульфоцереброзідов в клітинах мозку;

таурину, який стимулює синтез соматотропіну, і ми ростемо;

ферментів печінки;

соматомединов A1, A2, B і C, що сприяють синтезу білків м'язової тканини.

3. Бере участь в синтезі статевих гормонів

Вітамін А необхідний для підтримки здорової репродуктивної системи як у чоловіків, так і у жінок, забезпечує нормальний ріст і розвиток плода під час вагітності. Крім того, недостатній синтез гормонів проявляється в висипаннях на шкірі обличчя, спини і грудей. Прищі виникають, коли сальні залози забиваються змертвілою шкірою і маслами. Хоч вони і фізично нешкідливі, але все ж можуть серйозно вплинути на психічне здоров'я і привести до заниженої самооцінки, неспокою і депресії. Точна роль вітаміну А в розвитку і лікуванні акне залишається неясною. Але, ізотретиноїн - один із прикладів перорального ретиноїди, який ефективний при лікуванні важких форм акне. Однак, ці ліки можуть мати серйозні побічні ефекти, і їх слід приймати тільки під наглядом лікаря.

4. Підтримує імунітет

Синтез інтерферону, імуноглобуліну A, лізоциму. Все це про бар'єрні функції вітаміну А. Він також бере участь у виробництві і функціонуванні лейкоцитів, які допомагають вловлювати і очищати кров від бактерій та інших патогенів. Фактично, в країнах, де поширені такі інфекції, як кір і малярія, додавання вітаміну А знижує ризик смерті від цих хвороб.

5. Бере участь в синтезі ферментів епітеліальних тканин, що попереджають їх передчасне зроговіння.

6. Активує рецептори для кальцитріолу (вітаміну D3).

7. Знижує ризики деяких видів раку

У обсервацій дослідженнях споживання більшої кількості вітаміну А в формі бета-каротину було пов'язано зі зниженням ризику певних типів раку, включаючи лімфому Ходжкіна, а також рак шийки матки, легень і сечового міхура.

Основні ознаки нестачі вітаміну А.

Суха шкіра та свербіння

Вітамін А важливий для регенерації клітин шкіри. Він також допомагає боротися зі всілякими запаленнями і екземою. Кілька клінічних досліджень показали, що препарат алітретіноіна - форма вітаміну А, ефективний при лікуванні екземи.

Сухі очі і сліпота

Сухі очі, неможливість плакати, так звана куряча сліпота (різке зниження адаптації до темряви) - ранні ознаки дефіциту вітаміну А. У крайніх випадках, гіповітаміноз може привести до повної сліпоти або відмирання рогівки (плями Біто). Дослідження показують, що високі дози вітаміну знижують сухість очей на 63% серед немовлят і дітей, які приймають добавки протягом 16 місяців. Хворі курячою сліпотою стали на 50% краще бачити в темряві вже через 6 тижнів лікування. Цікаво, що вони заповнювали дефіцит вітаміну за рахунок продуктів харчування.

Проблеми із зачаттям дитини

Гіповітаміноз може привести до безпліддя у чоловіків і жінок. Дослідження на щурах показали, що самки, у яких був недолік вітаміну А, зазнавали труднощів з виношуванням плоду, а також збільшувався ризик викиднів. Ембріони в більшості випадків з'являлися на світ з вродженими дефектами. Так, звичайно ж, щурів і людей не можна порівнювати в ступеня організації самого організму. Але, навіщо піддавати таким ризикам самок Homo sapiens?

Через більш високий рівень оксидативного стресу в організмі чоловіків, вони відчувають велику потребу в антиоксидантах. Вітамін А - природній антиоксидант, тому його достатня кількість забезпечить фертильність.

Затримки росту

У дітей, які не отримують достатню кількість вітаміну А, може спостерігатися затримка розвитку тіла і відставання в рості. В Індонезії понад 1000 дітей з гіповітамінозом брали високі дози добавок протягом чотирьох місяців. Їх зростання збільшилося на 0,39 см, в порівнянні з дітьми, які приймали плацебо. При цьому, мультивітамінні комплекси впливають на зростання більше, ніж один тільки вітамін А.

Часті інфекції дихальних шляхів

Дорослі з високим рівнем вітаміну А в крові можуть бути менше схильні до ризиків респіраторних захворювань. Для немовлят, особливо тих, які народилися недоношеними, вживання 10000 МО вітаміну А в тиждень, значно зменшує ризики захворіти. З іншого боку, суперечливим є дослідження, в якому було доведено, що добавки вітаміну підвищують на 8% ризики розвитку інфекцій горла та грудної клітини. Кому вірити - поки невідомо. Ця область досліджень вимагає більше часу і грантів для вчених. Проте, результати багатообіцяючі.

Акне і висипання

Низький рівень вітаміну А часто пов'язаний з наявністю прищів. Вся справа в гормональному дисбалансі - синтезі статевих гормонів, в якому, знову ж таки, задіяний вітамін. Причина криється зсередини, але, здебільшого, залежить від чинників із зовні, а саме - правильного харчування. Найвідоміша форма перорального вітаміну А, що використовується для лікування акне, - це ізотретиноїн або Аккутан. Цей препарат може бути дуже ефективним, але і мати масу побічних ефектів.

Небезпека гіпервітамінозу

Регулярне вживання великих кількостей риб'ячого жиру з приблизними значенням дози ретинолу 4000 МО / кг викликає хронічне отруєння, а 25 000 МО / кг - гостре. Каротиноїдна форма не настільки токсична. Випадки отруєння зі смертельним результатом можливі при вживанні печінки акули, білого ведмедя, морських тварин і милих хаскі.

Людям з певними захворюваннями може знадобитися більше вітаміну А. Однак, здоровим дорослим необхідно 700-900 мкг в день. Для ліквідації гіпервітамінозу призначають «солодкий спирт» маннит, а також вітамін Е.

На замітку вагітним і майбутнім мамам

Якщо ви зважилися приймати вітамін А - обов'язково порадьтеся з лікарем. Неусвідомлене вживання препарату може привести до викиднів, а також дефектів плоду. Навіть за пів року до вагітності, вживаючи великі дози вітаміну, жінка піддається тератогенному ефекту в майбутньому!

Вітамін А існує в 2 формах: активний, або істинний вітамін А, ретинол, а також неактивний - провітамін А, каротиноїди. Першу форму ви споживаєте з продуктами тваринного походження, особливо з риб'ячим жиром і яловичою печінкою. Другу - коли їсте рослинну їжу, особливо якщо гризете морквину.

При вживанні вітаміну А, будь це в добавках, або з їжею, необхідно дотримуватися правила золотої середини. Ви самі можете не зрозуміти, коли станеться передозування. Проте ефект від неї проявиться сильною інтоксикацією, ризиками аномалій плода у майбутніх мам. Але, гіповітаміноз також має ряд неприємних симптомів: екзема, проблеми із зачаттям, затримки розвитку та ін. Так, добова норма для дорослих коливається від 700 до 900 мкг для жінок і чоловіків, відповідно.

Вітамін А виконує ряд найважливіших функцій в організмі людини. Він є імуномодулятором, використовується при лікуванні деяких видів раку і легеневих інфекцій, бере участь в процесі зору, а також бере участь в синтезі ферментів, статевих гормонів і інших життєво важливих сполук.