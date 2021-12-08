Помело: для дієти і здоров'я

Багатий вітамінно-мінеральний склад грейпфрута і помело приносить користь для здоров'я. Великий вміст вітаміну С підвищує опірність організму, допомагає боротися з вірусами і бактеріями, особливо взимку і в міжсезонні, але їх треба обережно вживати тим, у кого є протипоказання, повідомляє Kleo.ru.

Незважаючи на вкрай специфічний смак, його використовують в лікувальних і профілактичних цілях, як натуральний продукт, корисний при багатьох станах організму.

ефективний природній антиоксидант:

надає безпосередній вплив на холестериновий обмін;

одночасно це продукт, що володіє профілактичною дією при ризику виникнення онкологічних процесів;

вживання в їжу екзотичного плоду здатне знімати набряки, надавати антисептичну та протимікробну дію;

воно оптимізує роботу серцево-судинної системи і стан стінок судин;

шкурка гігантського цитруса, висушена і розтерта в порошок, вживається економними азіатами як тонізуючий, яка вселяє бадьорість і гарний настрій , якщо її додати в чай.

Косметологи в східних методах облагородження шкіри, вважають його незамінним при омолоджуючих і поживних масках в салонах краси.

Схуднути або скинути зайву вагу

Використовувати помело для схуднення настільки ефективно, що монодієту з м'якоттю цитруса не рекомендується застосовувати більше 3-х днів. Дієтичне меню складається з додаванням інших овочів і фруктів, і невеликої кількості м'яса, щоб отримати тваринний білок. Зате вживати екзотичний фрукт для розвантажувальних днів - безпечно для здоров'я.

Тому дні, коли в якості монопродукта використовується шедок, можна з успіхом застосовувати в складі будь-якої дієти, що щадить. Низька калорійність, вдало поєднана зі значною кількістю вітамінів і мінералів, дозволяє скидати зайву вагу, не завдаючи шкоди своєму здоров'ю.

Досвідчені дієтологи вважають присутність помело необхідним в складі дієти для усунення наслідків переїдання, або набору зайвої ваги без хронічних хвороб:

поїдання фрукта вранці замість сніданку, через кілька місяців дає помітний візуальний ефект в області жирових накопичень;

специфічні волокна м'якоті плоду, більш сухі і щільні, ніж у інших цитрусів, дають одночасно відчуття насичення і очищення шлунка від шлаків і токсинів;

антиоксиданти нормалізують метаболізм на клітинному рівні і омолоджують шкіру;

ліполістичний фермент розщеплює зайві жири і виводить їх з організму, не даючи осідати на стінках судин;

одержувані організмом вітаміни (серед них бета-каротин, вітамін Е, вітаміни В5, В2 і В1 - неодмінні учасники обмінних процесів в організмі, які часто не виробляються в ньому самостійно), і поповнення їх ресурсів, значною мірою активізує обмін речовин.

Помело - природний спалювач жиру, який, на думку лікарів, дає і позитивні побічні ефекти: допомагає підвищити імунітет і опірність вірусам та інфекціям. Проходження перетравлюваних шлунком волокон цитруса, до того ж очищає кишечник від токсичних нашарувань.

Вагітність і вживання екзотичних плодів

Корисні властивості помело при вагітності так само незаперечні, як і при наявності зайвої ваги. Основна перешкода, яка може встати перед його вживанням - наявність алергії або індивідуальної нестерпності специфічного цитруса. Якщо їх немає, то фрукт можна сміливо їсти, але без фанатизму - по кілька часточок щодня.

Його цінними якостями і складовими можна скористатися, щоб отримати необхідні жінці в цьому періоді результати:

мати позитивну дію на розвиток кісткової системи дитини, завдяки необхідним мікро- і макроелементів;

уникнути набряклості і зайвій вазі в організмі майбутньої матері;

виступити в ролі природного антидепресанту, щоб уникнути емоційних перевантажень, особливо небезпечних для вагітної жінки;

стимулювати імунітет організму і запобігти можливим ризикам зараження вірусними або простудними захворюваннями.

При грудному вигодовуванні, шедок буде корисний дитині, але вводити його в харчовий раціон матері-годувальниці слід з особливою обережністю, починаючи з третини або половини часточки незвичної екзотики. Якщо у малюка виникнуть найменші ознаки роздратування йде нетравлення, слід негайно показати його лікаря, і припинити вживання цитруса.

Користь і шкода при системних ендокринних патологіях

При цукровому діабеті і відсутності алергії, Памела вважається ідеальним продуктом для отримання вітамінів і корисних речовин. У нього один з найнижчих глікемічних індексів серед всіх фруктів, він не підвищує рівень цукру в крові, і до того ж містить мінімум калорій. При цукровому діабеті 2 типу екзотичний плід здатний знижувати рівень цукру в крові, завдяки вмісту в ньому пектинам і грубої рослинної клітковини, здатних прискорювати засвоєння глюкози.

Нормалізація рівня рідини, виведення токсинів і вирівнювання артеріального тиску - додаткові бонуси, в яких пацієнт з діагнозом діабетика відчуває постійну потребу.

У фрукта практично немає протипоказань, і шкоду, що він здатний принести, реальна тільки при надмірному зловживанні в очікуванні миттєвого ефекту. Допомагає тільки постійне, але позбавлене фанатизму поїдання корисного помпельмуса. Якщо попередньо переконатися у відсутності на нього реакції індивідуальної непереносності або алергії, за кілька тижнів можна домогтися і нормальної роботи кишечника, і усунення зайвої ваги.

Наталія Тимошенко