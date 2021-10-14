Вітамін B9 або фолієва кислота: необхідність і джерела

Вітамін B9 відомий під назвою «фолати», або «фолієва кислота», і належить до групи вітамінів В, повідомляє Toitumine.

Якщо фолати зустрічаються в продуктах рослинного походження, наприклад в зелених листових овочах, горосі, насінні і т.д., то фолієва кислота - це синтетична форма фолатів, яку можна отримати зі збагаченими продуктами, такими як готові пластівці для сніданку або біоактивні добавки. Фолієва кислота перетворюється в нашому організмі в фолати.

Фолати потрібні:

для нормального розвитку нервової тканини у плода, для білкового, ліпідного і вуглеводного обміну,

для нормальної роботи нервової системи,

для синтезу ДНК і РНК в процесі росту і для відновлення клітин організму,

для синтезу разом з вітаміном B12 червоних кров'яних тілець,

для зниження рівня холестерину в крові і підвищення ефективності роботи печінки.

Отримувані з їжею або в результаті перетворення прийнятої фолієвої кислоти фолати особливо важливі для вагітних. Вони потрібні ще навіть до початку вагітності, щоб забезпечити нормальний розвиток дитини. Під час вагітності та грудного вигодовування потреба в фолатах зростає до 500 мкг в день. Якщо вагітність супроводжується дефіцитом фолатів, можуть виникнути дефекти нервової трубки, деформації піднебіння, затиснення спинного мозку, можуть відбутися передчасні пологи, або у дитини буде недостатня маса тіла, а її подальший розвиток буде уповільненим, здатності до навчання - низькими. Високе споживання фолатів пов'язують з кращим розвитком нервової системи у дітей. Оскільки багато вагітностей, особливо в підлітковому віці, - позапланові, всі жінки фертильного віку повинні отримувати не менше 400 мкг фолатів в день, тому що нервова система дитини закладається вже в перші тижні життя плоду, коли жінка може ще не знати про вагітність.

Кращими джерелами фолатів є дріжджі, печінка, бобові, броколі, кучерява капуста, шпинат, горіхи, насіння, буряк, кольрабі, зелені частини рослин, яйця, житній хліб, паприка, бруква, борошно «Кама», кольорова капуста, редис, полуниця.